Anistiados são contra anistia

MONTANHAS DA JAQUEIRA – “Eu sou eu e minhas circunstâncias”, ensinou o filósofo Espanhol Ortega y Gasset. Este pensamento é um coringa para inúmeras situações. “Uma anistia é uma anistia e suas circunstâncias, tia”. Exibia uma barba revolucionária e adorava o regime de Cuba. Esse “tio” defendia a luta armada e assalto a bancos para financiar a revolução “das massas”.

Essa geração da luta armada, das guerrilhas, foi anistiada em 1979. E também os torturadores do aparelho repressor, em nome da conciliação nacional. A tortura é considerada um crime imprescritível e imperdoável. Este é o nó sempre questionado pelas esquerdas.

A anistia de 1979 aconteceu quando o regime emitia os suspiros de exaustão do autoritarismo, sob o clamor da sociedade, das lideranças políticas nacionais e até internacionais. Povo nas ruas só funciona sob o comando de lideranças. O pacote de abril de 1977 (senadores biônicos sem voto e propaganda eleitoral amordaçada) saiu pela culatra e o partido governista, a Arena, perdeu de goleada na eleição de 1978.

A expressão “anistia ampla, geral, irrestrita” tem uma história. Significa que todas as galeras foram contempladas, quem cometeu crimes de sangue, sequestros, assaltos a bancos, exilados, torturadores, os sobreviventes das torturas, gregos e troianos.

O contexto político e econômico nos polos dinâmicos da Europa e Estados Unidos, durante a década de 1970, conspirava em favor dos movimentos democráticos na América Latina e no Brasil. Isto, noves fora Cuba, porque o fracasso da ideologia igualitária é mais uma das provas da irracionalidade dos comunistas. Anistiados de ontem contestam a preconizada anistia de agora.

Havia tiros, bombardeios, recessão, ditaduras e desemprego no meio do mundo. Eram as guerras de sempre. O hoje beatificado Dom Hélder Câmara combatia o bom combate. Não tinha medo de baionetas nem de assombração. Naquela época estava em plena forma física e metafísica para lutar pelas liberdades, anistia e democracia, democracia sem adjetivos e sem censura.

Aquela criatura miúda, de aparência física frágil, foi uma das grandes almas deste Brazil. Na cultura da Índia seria chamado de Mahatma Helder. A anistia era uma flor em flor em botão. Com seus gestos teatrais, o Mahatma Helder disseminava o pólen das liberdades em suas peregrinações do mundo desenvolvido. Os críticos exploravam o lado vaidoso de Dom Helder. Diziam ser a humildade mais vaidosa do mundo.

Existem anistias e anistias. Os fregueses do Mensalão e do Petrolão já foram anistiados. O maior larápio da Guanabara, de uma cidade que chamam de maravilhosa, do Corcovado, condenado a mais de quatro séculos de cadeia por assaltar os trens pagadores dos Palácios, o bicho saiu da cadeia, foi anistiado.

Ao desfilar como herói numa viatura, no alto, sob as sirenes de um carro de bombeiro, é aplaudido como herói pelas multidões. Tudo indicado que será novamente candidato a governador, e vai ganhar. Deu um golpe de centenas e centenas de denários nos cofres públicos, mas não pode ser chamado de golpista.

