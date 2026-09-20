Aniversário de Antônio Venâncio de Sousa
Não sabia como começar.
Aquela maravilhosa tarde -almoco que tivemos o privilégio de viver ontem foi além da conta.
Mário Quintana, o genial poeta, socorreu-me:
“A vida é o dever que trazemos para fazer em casa”.
Que anfitriões maravilhosos e queridos foram senhora Zete, a monumental primeira-dama, e o gigantesco Dr. Sousa, um homem cordial.
A filha querida Aninha de Sousa, bela no seu porte físico e nos seus saberes profissionais foi figura linda e carinhosa na tarde-almoço. E que tarde.
A canção, eterna e bela End of The Line, de Bob Dylan e George Harrison veio à minha mente, foi inevitável, eu vivia e usufruía aqueles momentos de felicidade e de plena comunhão com o bem:
“Está tudo bem
Dando uma voltinha pela brisa
Está tudo bem
Se você vive a vida do jeito que te agrada
Está tudo bem
Fazendo o melhor que você pode
Está tudo bem
Desde que você dê uma mãozinha”. - assim me vi, assim nos vimos.
A casa dos anfitriões, com uma visão fantástica do porto, do mar, dos velhos armazéns de açúcar, combina com a beleza plástica do ambiente, com um lindo acervo de obras de arte, daqueles que aquece a alma e o coração da gente só de olhar.
Carlinhos Botelho sempre elegante, inteligente e educado.
Esse homem foi criado como um príncipe pelos seus pais, merecendo a fina observação da senhora Zete, anfitriã mor, que disse que feliz da mulher que casar com ele. UAU.
Nosso Carlinhos é imbatível.
Ofereci a ele minha irmã viúva de oitenta anos, uma bela garota, alegre, dançadeira e que gosta da vida. Ele, infelizmente, não topou, empacou.
Eu só queria ser cunhado de Carlinhos.
O big empresário Antônio Barreto, o Barretinho, nos deu aulas de negócios e sedução, ensinando a todos nós como se vive uma bela vida.
Segundo Cleiton Rafael o Barreto é um fino piloto de rota de fuga, que gênio.
Barretinho é daquelas pessoas cuja saúde diz respeito a nós, seus amigos, e sua genuína alegria de um rapazinho de vinte e poucos anos faz um bem enorme a gente.
Cleiton Rafael estava elegantértimo, a mulher vestiu ele no puro linho indiano, daqueles que os ingleses usavam no tempo das colonizações.
Esse homem tem uma agudeza mental e um senso de humor extraordinário.
A sua alegria de estar e ver a turma reunida será sempre um dos pontos altos dos nossos encontros.
A Carolzinha, minha afilhada e sua linda filhinha decerto deu régua e compasso para o meu compadre na sua trajetória.
Márcia e Marcelo Miranda, advogados bem sucedidos do Limoeiro do Norte, a terra dos cabas babos.
Esse casal é exemplar no comportar e conduzir sua vida, desfrutar de sua amizade é privilégio e honra.
Dra Márcia soltou sua linda voz numa antológica canção do Roberto. Eu chorei, nós choramos, nossos corações não são de pedra.
Ainda iremos em Limoeiro comer a carne nova de um bodinho, que eles são ricos e prósperos para nos convidar.
Raul Souza, este homem é um caso à parte, ninguém é mais cuidadoso e solidário com a turma que ele.
Um traço de sua personalidade é que ele não gosta do agradecimento fácil. Um dos homens mais assertivos e humanos que essa vida me mostrou.
Ele é um grande empresário e acho ele parecido com o presidente do grupo EQM, o Dr. Eduardo Monteiro.
Ele ontem foi solidário até deixarmos o Carlinhos Botelho em casa.
Este homem é um general de dez estrelas.
Ronaldo Pomposo foi pompa e circunstância, que homem gentil meu Deus.
Ele é amigo da família Sousa em todas as horas.
Na ausência da senhora Zete ele tem sido o fiel amigo do Dr. Souza.
A tarde caiu, lembrei dos garotos e garotas que fomos, sem amargura, por favor, e de Bob Dylan - de quem gosto muito -, e a sua linda canção “A Garota do Norte do País” -, uma ode à vida e ao amor, quanto se mandava recados e não tínhamos, celular, Zap e Instagram.
Vejamos:
“Se você estiver viajando pelo Norte do país
Onde os ventos são mais fortes perto da fronteira
Fale de mim para aquela pessoa que vive lá
Por favor, veja se o cabelo dela continua longo
Se balança e escorre pelo seu seio
Por favor, veja, para mim, se o cabelo dela continua longo
Porque é assim que mais me lembro dela”. E tem mais, muito mais. Vou mandar a canção para vocês.
Zé Américo