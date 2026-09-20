Aniversário de Antônio Venâncio de Sousa

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Não sabia como começar.

Aquela maravilhosa tarde -almoco que tivemos o privilégio de viver ontem foi além da conta.

Mário Quintana, o genial poeta, socorreu-me:

“A vida é o dever que trazemos para fazer em casa”.

Que anfitriões maravilhosos e queridos foram senhora Zete, a monumental primeira-dama, e o gigantesco Dr. Sousa, um homem cordial.

A filha querida Aninha de Sousa, bela no seu porte físico e nos seus saberes profissionais foi figura linda e carinhosa na tarde-almoço. E que tarde.

A canção, eterna e bela End of The Line, de Bob Dylan e George Harrison veio à minha mente, foi inevitável, eu vivia e usufruía aqueles momentos de felicidade e de plena comunhão com o bem:

“Está tudo bem

Dando uma voltinha pela brisa

Está tudo bem

Se você vive a vida do jeito que te agrada

Está tudo bem

Fazendo o melhor que você pode

Está tudo bem

Desde que você dê uma mãozinha”. - assim me vi, assim nos vimos.

A casa dos anfitriões, com uma visão fantástica do porto, do mar, dos velhos armazéns de açúcar, combina com a beleza plástica do ambiente, com um lindo acervo de obras de arte, daqueles que aquece a alma e o coração da gente só de olhar.

Carlinhos Botelho sempre elegante, inteligente e educado.

Esse homem foi criado como um príncipe pelos seus pais, merecendo a fina observação da senhora Zete, anfitriã mor, que disse que feliz da mulher que casar com ele. UAU.

Nosso Carlinhos é imbatível.

Ofereci a ele minha irmã viúva de oitenta anos, uma bela garota, alegre, dançadeira e que gosta da vida. Ele, infelizmente, não topou, empacou.

Eu só queria ser cunhado de Carlinhos.

O big empresário Antônio Barreto, o Barretinho, nos deu aulas de negócios e sedução, ensinando a todos nós como se vive uma bela vida.

Segundo Cleiton Rafael o Barreto é um fino piloto de rota de fuga, que gênio.

Barretinho é daquelas pessoas cuja saúde diz respeito a nós, seus amigos, e sua genuína alegria de um rapazinho de vinte e poucos anos faz um bem enorme a gente.

Cleiton Rafael estava elegantértimo, a mulher vestiu ele no puro linho indiano, daqueles que os ingleses usavam no tempo das colonizações.

Esse homem tem uma agudeza mental e um senso de humor extraordinário.

A sua alegria de estar e ver a turma reunida será sempre um dos pontos altos dos nossos encontros.

A Carolzinha, minha afilhada e sua linda filhinha decerto deu régua e compasso para o meu compadre na sua trajetória.

Márcia e Marcelo Miranda, advogados bem sucedidos do Limoeiro do Norte, a terra dos cabas babos.

Esse casal é exemplar no comportar e conduzir sua vida, desfrutar de sua amizade é privilégio e honra.

Dra Márcia soltou sua linda voz numa antológica canção do Roberto. Eu chorei, nós choramos, nossos corações não são de pedra.

Ainda iremos em Limoeiro comer a carne nova de um bodinho, que eles são ricos e prósperos para nos convidar.

Raul Souza, este homem é um caso à parte, ninguém é mais cuidadoso e solidário com a turma que ele.

Um traço de sua personalidade é que ele não gosta do agradecimento fácil. Um dos homens mais assertivos e humanos que essa vida me mostrou.

Ele é um grande empresário e acho ele parecido com o presidente do grupo EQM, o Dr. Eduardo Monteiro.

Ele ontem foi solidário até deixarmos o Carlinhos Botelho em casa.

Este homem é um general de dez estrelas.

Ronaldo Pomposo foi pompa e circunstância, que homem gentil meu Deus.

Ele é amigo da família Sousa em todas as horas.

Na ausência da senhora Zete ele tem sido o fiel amigo do Dr. Souza.

A tarde caiu, lembrei dos garotos e garotas que fomos, sem amargura, por favor, e de Bob Dylan - de quem gosto muito -, e a sua linda canção “A Garota do Norte do País” -, uma ode à vida e ao amor, quanto se mandava recados e não tínhamos, celular, Zap e Instagram.

Vejamos:

“Se você estiver viajando pelo Norte do país

Onde os ventos são mais fortes perto da fronteira

Fale de mim para aquela pessoa que vive lá

Por favor, veja se o cabelo dela continua longo

Se balança e escorre pelo seu seio

Por favor, veja, para mim, se o cabelo dela continua longo

Porque é assim que mais me lembro dela”. E tem mais, muito mais. Vou mandar a canção para vocês.

Zé Américo

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