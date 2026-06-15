Aniversário de Zé Coruja, um paciente renal

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Para Rufina e Jânio Falcão, compadres queridos.

Zé Coruja aniversariou e a ocasião foi para nós motivo de alegria e festa, que não foi imodesta.

Vocês já ouviram falar da história do pote de ouro no fim do arco-íris? Já? Pois foi assim que nos sentimos no encontro de almas gêmeas que o mágico momento nos sorriu.

Nos sentimos modernos e eternos, nada nem ninguém nos derrubaria ali, só Deus e Deus não derruba, Deus eleva.

PRESENÇAS REGISTRADAS:



































1)Sara, Sarinha foi presença iluminada, de muita luz, daquela luz de anjo que encandeia e ofusca.

Essa moça tem a capacidade nuclear de mil cachoeiras de Paulo Afonso, e tudo bondade, não é possível, ela é um anjo do Senhor aqui na terra, vocacionada para o bem, para o humano e correto.

Obrigado querida Sarinha, você elevou o ambiente com bondade, fidalguia e amor/humor/rumor.

2)Aron Coelho de Macedo, primo da mulher de Zé Coruja, Zé Coruja gosta demais do homem.

Zé Coruja quis cantar loas para o conterrâneo Aron, a turma não deixou pois ele canta ruim que só a gota e disseram que ali não tinham ouvidos vocacionados para pinico.

Mesmo assim ele mostrou uns dentes mais feios que teje preso e disse que aquilo era obra do Dr. Aron, que defendeu-se valentemente dizendo que não fazia porcaria, que Zé Coruja tomasse tento que devia tá muito era do bêbo. Buuuu! Gasparzinho.

Dr. Aron Coelho de Macedo, filho de Dona Lúcia e Seu Eraldo Lyra, muito obrigado pela honrosa presença.

3)Carlinhos Botelho, como sempre, um monumento erigido em nome da amizade e da honra.

Ô caba direito, aprumado, de uma conversa que conduz ao homem correto e de bem que ele é!

Ele é tão sério que estou comprando bandeja com trinta ovos e ele tem entregue com frequência três bandejas de trinta ovos à minha mulher.

E ainda pergunta se eu recebi.

Não espalhem o fato, eu chamo isso de ALEMÃO do bem, tô comendo ovo no café, no almoço e jantar.

Que Dra Roberta não saiba!

Ah amigo Carlinhos, Botelho, Canuto, gigante humano físico e da amizade.

Sem você esse mundo seria pior, bem pior!

4)Barretinho, um personagem de Cem Anos de Solidão, do gênio Gabriel Garcia Marquez.

Barreto é um fidalgo, é um camarada com quem podemos contar, tem a disposição dos solidários, este é ele.

Como em Cem Anos de Solidão ele é um cigano que traz todas as notícias do mundo e usa especiarias misteriosas que fazem as mulheres imaginarem todos os sonhos, todas as possibilidades de serem alegres e felizes.

Todo esse poder ele não passa para nós, pobres mortais, e é o que a humanidade, sabiamente, chama de sex appeal.

Esse homem descobriu a Pedra Filosofal e transformou grandes quantidades de chumbo em ouro e tem de todos nós o respeito e a confiança.

Sem Antonio Barreto a existência perderia muito do seu sabor.

5)Cleiton Rafael é daqueles tipos humanos inesquecíveis, fica em sua vida para sempre.

Suas brincadeiras nos caricaturizando, utilizando modernas técnicas de IA nos fazem bem e aliviam a nossa alma.

Esse meu compadre finda sendo um grande remédio para nós, e ele vem de longe, vem de Paulista, sem o transporte próprio, decerto o que deve ser mais um óbice a ser vencido o que o torna mais admirável no seu raro senso de humor, amor/rumor/humor.

É preciso compreendê-lo na sua trajetória de míssil intercontinental do bem, sem ele perderíamos muito do nosso poder de fogo, da nossa força e da nossa graça.

Bem-vindo a esse mundo, Cleiton Rafael, o Santa Cruz te chama.

6)Marcelo Miranda e Márcia de Limeiro do Norte são dois fidalgos, parecem um príncipe e uma princesa das terras frias, dois nórdicos.

Seu comportamento e discrição, educação melhor dizendo, aliados a um poderoso senso de solidariedade,

fazem deles dois queridos demais para o grupo.

Não é verdade que eles são criadores de timbus, isso é calúnia da oposição, eles são mesmo prósperos empresários do agro, com plantações gigantescas de milho, feijão, melancia e dez mil

cabeças de ovinos e carbrinos prontos para o mercado.

Dez mil cabeças de boi estão fora dessa conta, pequena para eles que são muito ricos.

O sangue do Coronel Chico está na sua ancestralidade, o que traz um risco enorme mexer com eles e os seus interesses.

Marcelo e Márcia, que bom ter vocês por perto.

Querida Márcia, não faça mais aquele discusso, os nossos corações vagabundos estão velhos, cansados e fora do peito.

7)Raul Souza, um livro à parte, nosso GENERAL de cem estrelas.

Quem faz o tratamento que fazemos precisa de fé em Deus, esperança e um comando que seja só nosso, que a gente possa chamar de seu.



Raul recolhe os caídos, socorre os aflitos, estimula os que estão assustados, compreendendo todas as fases do tratamento e suas repercussões.

Independente do fato de ser grande empresário no ramo de máquinas pesadas, foi um dos homens mais afirmativos que conheci em minha vida.

Se o seu comando com a sua tropa é forte, tem também delicadeza e compreensão médica e humana de cada um.

Registo, para que todos saibam, que se qualquer um de nós cair no infortúnio, durante o tratamento, e for deslocado a um hospital ele arranca as agulhas do braço e vai junto, ele conhece os caminhos que, na hora certa e adequada, podem salvar um companheiro (a).

Até informar a família ele estará a postos.

Esse seu senso de solidariedade chama demais a minha atenção e de todos nós ( palavras por demais repetidas mas verdadeiras nesse pobre texto).

Esse rapaz não tem nenhuma responsabilidade com a tropa, mas ele assumiu a missão talvez recomendado por Jesus, Maria e José.

Raul, que privilégio tê-lo por perto.

8)Dr. Sousa, e família, com a sentida ausência de Dona Zete, uma princesa no sentido de se impor, de andar, de conversar.

Sabemos que em breve ela estará conosco, porque Deus é bom e generoso .

Seu filho Vinício, sua nora e um casal de amigos decerto foram educados e atenciosos com todos.

A nora querida da família revelou-se uma doceira nota dez e ajudou-nos bastante no corte dos bolos.

O Dr. Sousa é daquelas pessoas que fala só o necessário, o que deve ser ouvido com respeito e gratidão.

O motivo talvez esteja explicado na sua "faca só lamina" tributarista, pedindo licença a João Cabral de Melo Neto.

9)Por fim, minha amada família assim presente:

Mauricio e Ana Paula Duarte, notável anestesita, sogros do meu filho Tiago.

A vida me deu esses dois irmãos e sou grato a Deus por isso, muito grato.

Meus filhos Tiago e Bárbara, minha Raquelzinha estava em atividades da área médica, uma pena, minha netinha Dudinha, Bernardo ausente, em outra atividade, queridíssimos e anjos em minha vida.

Sem eles meu coração não funciona.

Por fim, todas as rosas e flores para a minha adorada e amada mulher Mary Clere Alencar Falcão Lopes, uma falcão-fêmea que me sobrevoa com carinho e amor e um cuidado inigualável em minha existência.

Obrigado querida Mary, que Deus te proteja e à tua família.

Sem ela meu coração não funciona.

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