Aniversário de Zé Coruja, um paciente renal
Para Rufina e Jânio Falcão, compadres queridos.
Zé Coruja aniversariou e a ocasião foi para nós motivo de alegria e festa, que não foi imodesta.
Vocês já ouviram falar da história do pote de ouro no fim do arco-íris? Já? Pois foi assim que nos sentimos no encontro de almas gêmeas que o mágico momento nos sorriu.
Nos sentimos modernos e eternos, nada nem ninguém nos derrubaria ali, só Deus e Deus não derruba, Deus eleva.
PRESENÇAS REGISTRADAS:
1)Sara, Sarinha foi presença iluminada, de muita luz, daquela luz de anjo que encandeia e ofusca.
Essa moça tem a capacidade nuclear de mil cachoeiras de Paulo Afonso, e tudo bondade, não é possível, ela é um anjo do Senhor aqui na terra, vocacionada para o bem, para o humano e correto.
Obrigado querida Sarinha, você elevou o ambiente com bondade, fidalguia e amor/humor/rumor.
2)Aron Coelho de Macedo, primo da mulher de Zé Coruja, Zé Coruja gosta demais do homem.
Zé Coruja quis cantar loas para o conterrâneo Aron, a turma não deixou pois ele canta ruim que só a gota e disseram que ali não tinham ouvidos vocacionados para pinico.
Mesmo assim ele mostrou uns dentes mais feios que teje preso e disse que aquilo era obra do Dr. Aron, que defendeu-se valentemente dizendo que não fazia porcaria, que Zé Coruja tomasse tento que devia tá muito era do bêbo. Buuuu! Gasparzinho.
Dr. Aron Coelho de Macedo, filho de Dona Lúcia e Seu Eraldo Lyra, muito obrigado pela honrosa presença.
3)Carlinhos Botelho, como sempre, um monumento erigido em nome da amizade e da honra.
Ô caba direito, aprumado, de uma conversa que conduz ao homem correto e de bem que ele é!
Ele é tão sério que estou comprando bandeja com trinta ovos e ele tem entregue com frequência três bandejas de trinta ovos à minha mulher.
E ainda pergunta se eu recebi.
Não espalhem o fato, eu chamo isso de ALEMÃO do bem, tô comendo ovo no café, no almoço e jantar.
Que Dra Roberta não saiba!
Ah amigo Carlinhos, Botelho, Canuto, gigante humano físico e da amizade.
Sem você esse mundo seria pior, bem pior!
4)Barretinho, um personagem de Cem Anos de Solidão, do gênio Gabriel Garcia Marquez.
Barreto é um fidalgo, é um camarada com quem podemos contar, tem a disposição dos solidários, este é ele.
Como em Cem Anos de Solidão ele é um cigano que traz todas as notícias do mundo e usa especiarias misteriosas que fazem as mulheres imaginarem todos os sonhos, todas as possibilidades de serem alegres e felizes.
Todo esse poder ele não passa para nós, pobres mortais, e é o que a humanidade, sabiamente, chama de sex appeal.
Esse homem descobriu a Pedra Filosofal e transformou grandes quantidades de chumbo em ouro e tem de todos nós o respeito e a confiança.
Sem Antonio Barreto a existência perderia muito do seu sabor.
5)Cleiton Rafael é daqueles tipos humanos inesquecíveis, fica em sua vida para sempre.
Suas brincadeiras nos caricaturizando, utilizando modernas técnicas de IA nos fazem bem e aliviam a nossa alma.
Esse meu compadre finda sendo um grande remédio para nós, e ele vem de longe, vem de Paulista, sem o transporte próprio, decerto o que deve ser mais um óbice a ser vencido o que o torna mais admirável no seu raro senso de humor, amor/rumor/humor.
É preciso compreendê-lo na sua trajetória de míssil intercontinental do bem, sem ele perderíamos muito do nosso poder de fogo, da nossa força e da nossa graça.
Bem-vindo a esse mundo, Cleiton Rafael, o Santa Cruz te chama.
6)Marcelo Miranda e Márcia de Limeiro do Norte são dois fidalgos, parecem um príncipe e uma princesa das terras frias, dois nórdicos.
Seu comportamento e discrição, educação melhor dizendo, aliados a um poderoso senso de solidariedade,
fazem deles dois queridos demais para o grupo.
Não é verdade que eles são criadores de timbus, isso é calúnia da oposição, eles são mesmo prósperos empresários do agro, com plantações gigantescas de milho, feijão, melancia e dez mil
cabeças de ovinos e carbrinos prontos para o mercado.
Dez mil cabeças de boi estão fora dessa conta, pequena para eles que são muito ricos.
O sangue do Coronel Chico está na sua ancestralidade, o que traz um risco enorme mexer com eles e os seus interesses.
Marcelo e Márcia, que bom ter vocês por perto.
Querida Márcia, não faça mais aquele discusso, os nossos corações vagabundos estão velhos, cansados e fora do peito.
7)Raul Souza, um livro à parte, nosso GENERAL de cem estrelas.
Quem faz o tratamento que fazemos precisa de fé em Deus, esperança e um comando que seja só nosso, que a gente possa chamar de seu.
Raul recolhe os caídos, socorre os aflitos, estimula os que estão assustados, compreendendo todas as fases do tratamento e suas repercussões.
Independente do fato de ser grande empresário no ramo de máquinas pesadas, foi um dos homens mais afirmativos que conheci em minha vida.
Se o seu comando com a sua tropa é forte, tem também delicadeza e compreensão médica e humana de cada um.
Registo, para que todos saibam, que se qualquer um de nós cair no infortúnio, durante o tratamento, e for deslocado a um hospital ele arranca as agulhas do braço e vai junto, ele conhece os caminhos que, na hora certa e adequada, podem salvar um companheiro (a).
Até informar a família ele estará a postos.
Esse seu senso de solidariedade chama demais a minha atenção e de todos nós ( palavras por demais repetidas mas verdadeiras nesse pobre texto).
Esse rapaz não tem nenhuma responsabilidade com a tropa, mas ele assumiu a missão talvez recomendado por Jesus, Maria e José.
Raul, que privilégio tê-lo por perto.
8)Dr. Sousa, e família, com a sentida ausência de Dona Zete, uma princesa no sentido de se impor, de andar, de conversar.
Sabemos que em breve ela estará conosco, porque Deus é bom e generoso .
Seu filho Vinício, sua nora e um casal de amigos decerto foram educados e atenciosos com todos.
A nora querida da família revelou-se uma doceira nota dez e ajudou-nos bastante no corte dos bolos.
O Dr. Sousa é daquelas pessoas que fala só o necessário, o que deve ser ouvido com respeito e gratidão.
O motivo talvez esteja explicado na sua "faca só lamina" tributarista, pedindo licença a João Cabral de Melo Neto.
9)Por fim, minha amada família assim presente:
Mauricio e Ana Paula Duarte, notável anestesita, sogros do meu filho Tiago.
A vida me deu esses dois irmãos e sou grato a Deus por isso, muito grato.
Meus filhos Tiago e Bárbara, minha Raquelzinha estava em atividades da área médica, uma pena, minha netinha Dudinha, Bernardo ausente, em outra atividade, queridíssimos e anjos em minha vida.
Sem eles meu coração não funciona.
Por fim, todas as rosas e flores para a minha adorada e amada mulher Mary Clere Alencar Falcão Lopes, uma falcão-fêmea que me sobrevoa com carinho e amor e um cuidado inigualável em minha existência.
Obrigado querida Mary, que Deus te proteja e à tua família.
Sem ela meu coração não funciona.