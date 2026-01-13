Ano novo e velhos fantasmas: o mundo revive assombrações disfarçadas  

A- A+

Nos dias de hoje, parece comum ouvirmos reações, ainda que individualizadas, sobre fatos de enorme incredulidade, vistos e revistos aos "quatro cantos do mundo". Quantas vezes o espanto se manifestou, diante de situações surreais que ocorrem, repetida e insistentemente. Ou seja, se considerarmos, de verdade e no plano geral, algo como uma linha de tempo de umas seis décadas, com poucos e discretos sobressaltos, a retomada de velhas ideias, que agora se disfarçam com outras aparências (ainda mais malévolas), parece ser algo mais presente e inexorável.

Claro que o tempo e suas circunstâncias trouxeram e ainda trazem para mim momentos de felicidade e esperança. No entanto, espanta-me já se aproximar do ponto mediano dos sessenta, para também realçar que vivi - e ainda vivo - para encarar não apenas registros históricos pouco ou nada comuns. Nesse aspecto, o que me deixa perplexo é um certo grau de nebulosidade que paira no ar, sob efeito de um misto estranho de compromisso e retrocesso, presente em tanta gente.

Ideias, posturas e comportamentos que, na minha simples visão, parecem revelar o retrato de uma involução humana. E o que é pior: diante de tantos exemplos de inovação e criatividade, produzidas por seres inventivos e de alta cognição. Vivemos, assim, a era esplêndida da contradição humana. Com o agravante de se agir longe de mínimos critérios da ponderação e imparcialidade. Onde toda ênfase está reservada à inconveniência de se atuar tão somente à beira dos limites.

A bem da verdade, não houve e nem há cosmologia ou coisa que o valha, capaz de resistir a uma avalanche de processos que, acima de antecipar o futuro, impôs exercícios autocráticos de preocupantes lideranças públicas e privadas. Na primeira linhagem, seres que se autodefiniram como "outsiders", que governam sob o disfarce moderno e protetor de ideologias que, no rastro de uma triste história, poderiam ser dadas como dizimadas. Na outra linhagem, megaempreendedores advindos da revolução digital que, alinhados com pares de sintonia empresarial e ideológica, advogam a favor de um certo "feudalismo corporativo". Neste particular, um mundo sem a visão pública de Estado e desprovido de instituições democráticas, no qual um governo é tratado como gestão privada e seu líder nada mais é do que uma espécie de CEO de empresa.

Inovador? Diria que não. No mínimo, surreal e nada pragmático. Afinal, insistir com essa ideia grotesca e absurda, para que, efetivamente, desconsiderem-se direitos e regras constituídos é negar uma evidência milenar, que está dada pela vida em sociedade. Bem ou mal, foi, é e sempre será assim, pois é na diversidade do convívio social, que o mundo continuará a girar em torno do seu eixo. Para desespero do exotismo transcendental de "terraplanistas" e dos "pretensos precursores" de vidas marcianas ou planetárias. Bem a cara dessas lideranças em ascensão.

O ponto central de toda essa construção dita moderna é que ela está assentada em velhos e conhecidos pilares. São fantasias ou disfarces de perigosas ideologias que, para efetivarem suas estratégias supremacistas, não se eximem de usar qualquer tipo de arma para aniquilação. Não existe rivalidade política, como bem democrático. O adversário é inimigo mortal. Não há respeito pelas formas de manifestações da diversidade. Uma postura que justifica a grandeza da prática constante de ataques preconceituosos. Ademais, tudo precisa ser posto de um modo individual. O singular sempre se sobrepõe. É o retrato fiel da hegemonia do homogêneo. Enfim, foram séculos de lutas travadas por verdadeiros líderes, em defesa de um mundo acessível para todos, para que, contrariamente, sobressaísse agora um sonho de mundo que só promove o retrocesso.

Justo nos primeiros dias do início do segundo quarto de século, as assombrações tomaram mais consistência. Parecem reforçar os argumentos que até aqui expus. De fato, tão gritante quanto o exercício de desrespeito à soberania, foi ainda se assustar com novas nuances do preconceito arraigado ao tal modelo. Noutras palavras, o mais novo ensaio do que tenho chamado de "trumpetadas" foi exemplo claro da estupidez, de quem usa o poder para espalhar agressões físicas e verbais contra a soberania de um país e, por extensão, seu povo.

Assim, não é pelo fato da Venezuela estar afastada há anos de um regime democrático. Nem muito menos pela suspeita de associação do seu regime ao tráfico de drogas. Isso não dá qualquer motivo para invadir aquele país e de lá sequestrar seu presidente, por maior que tenha sido seu crime. Tão mais agressivos quanto isso foram os gestos preconceituosos disparados contra a população venezuelana. O tratamento aberto de um racismo com teor grosseiro, não apenas potencializa o supremacismo trumpista. É também uma forma de crime, na qual é cabível punição.

No final das contas, a essência ideológica da atitude de Trump perdeu até seu sentido político. Se a questão estava no associar o governo venezuelano a uma ditadura e a um núcleo de disseminação das drogas, esse propósito foi desmentido. Afinal, o regime prossegue e não há sinais claros de uma transição política ordeira, que seja suficiente para deixar a sociedade venezuelana seguir seu ritmo. A principal clareza ideológica ficou mesmo por conta dos interesses comerciais, plenamente, vinculados à expressão da grandeza representada pelas reservas de petróleo. Definitivamente, o saldo dessa violação à soberania venezuelana está no redesenho do viés imperialista. Em toda acepção deste termo. Portanto, um episódio que faz reviver as assombrações de um passado, que o mundo moderno soube como disfarçar. Neruda:dizia que "somos prisioneiros das consequências advindas da liberdade de escolhas". Pior ainda quando essas repetem os velhos erros já apontados pela História.







