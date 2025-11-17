Antônio Maria. A época. O samba canção

A- A+

Luiz Otávio Cavalcanti fez uma peça literária, que poderia ser teatral, em três atos e uma apoteose. Em artigo evocativo o cronista desta Folha faz reminiscências sobre Antônio Maria, o pernambucano que nos anos quarenta chegou ao Rio de Janeiro, tempos em que afluíam para lá brasileiros de todos os recantos do país, seduzidos pelo encanto acolhedor da metrópole, centro cultural elevado, e pela oportunidade de desenvolver talentos próprios.



Havia até quem dissesse que não existia o “carioca da gema”, por considerar que ser carioca era um “estado de espírito”, não existindo por isso o carioca nativo.



Tanto isso é verdade que Priscilla Ann Goslin, nascida em uma cidade interiorana do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, escreveu um livro que vale como um guia turístico, intitulado How to be a Carioca, que significa “como ser” ou “como estar, ” indicando instruções sobre uma determinada condição ou ação para se situar no local. Ela mesma se tornaria carioca.



Acolhido de braços abertos pelo Cristo Redentor, Antonio Maria desenvolveu de forma inquestionável seu talento jornalístico, inserindo-se em um contexto inteiramente novo, ao qual teria que se adaptar.



Aportavam por lá também naquelas plagas e naqueles tempos o formidável compositor e violinista Fernando Lobo que integrava a Jazz Band Acadêmica de Pernambuco e o inigualável Abelardo Barbosa, o Chacrinha, quebrando todos os protocolos e recordes, esvaziando Pernambuco de talentos.



Aos três, na Cidade Maravilhosa, se juntaram nomes como Ary Barroso, Dorival Caymmi, Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, Paulo Soledade e muitos outros, vindos de estados diversos.



São de autoria de Antonio Maria os sambas-canção: Valsa de uma cidade, Manhã de carnaval, Ninguém me ama, Se eu morresse amanhã, Samba do Orfeu e muitos outros sucessos interpretados por cantoras e cantores como Nora Ney, Dolores Duran, Claudionor Germano, Cauby Peixoto e tantos mais. Até o célebre cantor norte-americano Nat King Cole gravou Ninguém me ama.



Porém a vida de Antônio Maria não foi só tranquilidade. No fim da década de 1950, o compositor sofreu uma agressão por parte do playboy Baby Pignatari. Motivo: uma piada que Antonio Maria publicou em sua coluna no jornal Última Hora. Pignatari, na ocasião, ameaçou cortar os dedos do mesmo. Mais uma vez a genialidade do ameaçado aflorou através de uma simples frase: “Você acha que eu escrevo com os dedos?”.



A cena delituosa ocorreu na boite Sacha’s, localizada na Rua Padre Antonio Vieira, Leme, em Copacabana, que era também bar, restaurante e night club.



Na sua intensidade de viver, Antonio Maria não estabeleceu regras a si próprio. Seu romance com Danuza Leão, então casada com Samuel Wainer, foi o ponto de desequilíbrio maior. Logo ela que, em seu livro de memórias Quase Tudo, confessa: “Para manter um mínimo de equilíbrio mental, preciso ficar muitas horas do dia absolutamente só; por isso gosto de viajar sozinha; por isso prezo minha liberdade; por isso cheguei à conclusão de que não nasci para ser casada. ”



Embora assim se expressasse, Danuza agia de forma contrária. No tempo em que vivia com Samuel Wainer, buscando seus devaneios, aproveitou o quanto pode do protagonismo do prestigiado jornalista, que, quando repórter de O Jornal, líder da cadeia dos Diários Associados, entrevistando Getúlio Vargas em seu retiro de São Borja, Rio Grande do Sul, ouviu do mesmo a afirmação: “Sim, eu voltarei. Não como líder político, mas como líder de massas.”; Era fevereiro de 1949.



Reacendeu-se o queremismo, movimento político criado em 1945 que defendia a permanência de Getúlio Vargas na presidência do Brasil até elaboração de uma nova Constituição. O furo de reportagem sacudiu o país e abriu as portas, futuramente, para um novo jornal: Última Hora, o jornal de Samuel Wainer.



A década de 50 e os primeiros anos da década de 60 foram de esplendor e exuberância, provocando evocações aos que lá estiveram, como este colaborador, frequentando a redação do jornal Correio da Manhã, então o jornal mais influente do Rio de Janeiro, fundado por Edmundo Bittencourt, dirigido por Paulo Bittencourt e sua mulher Niomar Muniz Sodré, que viria a criar o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.



Na minha banca de redação, coladinha a de Maurício Caminha de Lacerda, irmão do jornalista e ex-governador do Rio de Janeiro Carlos Lacerda, não cansava de admirar, caminhando pelo espaçoso ambiente, nomes como Luiz Alberto Bahia, Antonio Calado, Oto Maria Carpeaux, Franklin de Oliveira, Paschoal Carlos Magno, Carlos Heitor Cony e outros, que impressionavam a qualquer um que os visse.



Se o cronista referenciado no início do artigo se sente nostálgico, não se sinta isolado, pois teve o privilégio de conhecer o Rio de Janeiro que outros não conheceram.



Quando pensávamos que o ciclo Antônio Maria havia terminado, o periodista reacende o tema divulgando cartas intimistas de Antonio Maria para Maisa Matarazzo, em depressão profunda, vivendo em sua casa de praia em Maricá no litoral do Estado do Rio de Janeiro.

Fim de uma época.

