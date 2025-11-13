Antônio Maria: bilhete para Maísa (4)

A- A+

Maísa Matarazzo. Egressa de família quatrocentona paulista. Decidiu ser cantora no final dos anos 50. Voz madura, moderna, na linha da de Julie London. Viveu, cantou, fez sucesso. Reinaugurou a vida a seu modo. Tanto cantou e viveu que mergulhou em excessos e riscos.

Maria, compassivo como sempre, escreveu um bilhete para Maísa. De Maria para Maísa. Maísa o recebeu. E se guardou.

Aqui vão trechos do coração solidário de Maria para Maísa:

“Minha prezada Maísa. Sabe você com que cores se costuma pintar os maus momentos e as aflições alheias. Ontem, por exemplo, me disseram que você, num só desespero, abrira o gás do banheiro e ingerira dose violenta de comprimidos tóxicos. (...).

Hoje, graças a Deus, os noticiários da imprensa contaram a história direito, explicando que você apenas tomara um pileque maior e alguns comprimidos além. Contra os pileques, não tenho nada a reclamar. Também os tomo e só Cristo sabe com que desgosto lamento os erros a que eles me levam. Mas no beber há um mistério, uma sabedoria e, além disso, um recolhimento que nos leva sempre aos copos com independência e estado de graça”.

Continua Maria: “Mas, minha prezada Maísa, queria conversar sobre a morte, dentro da verdade irrefutável de que a vida, mesmo quando não chega a ser uma delícia, é uma fascinante experiência de luta e coragem, bela não só nos momentos de intensa felicidade, como, e mais ainda, nos transes dolorosos, de que saímos mais livres e fortes”.

Prossegue Maria: “O suicídio contém uma desforra e este é seu lado fascinante. Mas o suicídio contém a morte e este é seu defeito irreparável. Há muito o que ver e sentir. Há muito o que amar ! Em mim e em meus semelhantes intranquilos, haverá, um dia, aquela manhã clara e azul e, com os olhos da alma sossegada, veremos toda a beleza da rosa, toda a luz do lago duro e prisioneiro, o sopro de manhã cheia de pássaros, o convite do amor no ser que passa”.

Andante e alegro, Maria: “Há uma série de acontecimentos recentes, em minha vida, que só por eles jamais cometeria a ingratidão de matar-me. Poderia enumerar alguns: o caminho de Versalhes, a descida do Tejo, a estrada de Teresópolis, a noite que acabo de dormir, pesadamente”.



Presto, Maria: “Minha jovem amiga, abra uma janela de sua casa - a que dá para o mar ou para a montanha. Procure o mundo e dê-se por perdida. Viva, sem a nervosia de procurar-se a si mesma, porque cada um de nós é um perdido, um ilustre perdido, na humanidade vária e numerosa. Viva, que no fim dá certo.

É o seu amigo, Antônio Maria.

05.06.1958.”

