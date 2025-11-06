Antônio Maria: uma tarde em Ipanema (Final)

A- A+

“Quando a gente pensava que seria uma noite silenciosa, o Vassourinhas estourava numa esquina, acordando-nos, na alma, uma alegria guerreira”.

Antônio Maria, Vento vadio, pg.195.







Carlos Drummond de Andrade e Antônio Maria nunca haviam se encontrado pessoalmente. Antes daquela tarde de domingo em Ipanema. Maria dirigia seu carro. E o poeta de Itabira caminhava pela calçada da praia. O sol cumprira seu itinerário com calor e precisão. E, agora, descaía por trás do morrote do Leblon. Maria parou o carro. E observou. O poeta de Minas andava e parava. Parava e andava. Com pressa de ficar. Uma atmosfera própria de quem cadencia versos.

Maria sai do carro, aproxima-se de Carlos, estende a mão e, como uma quase confissão, diz: - Eu sou Antônio Maria, tinha vontade enorme de lhe conhecer …

Carlos, retraído que sempre foi, encabulou-se. Respondeu monossilábico às palavras de Maria. Na hora, Maria pensou como é aflitivo ser conhecido por mais de uma pessoa. Mesmo não se tratando de humildade ameaçadora.

Maria escreveu: “Drummond poderia admitir que eu entrasse em sua casa e lhe perguntasse com ingênua agressividade:

- Entre Verlaine ou Rimbaud ?

Ou, então: - Você não acha que Vinicius de Moraes já foi mais Vinicius de Moraes ? (...).

Drummond, como toda pessoa psicologicamente equilibrada, acha que todo primeiro encontro deveria ser o último. (...).

Quanto a mim, poeta, ganhei meu dia. A frase tem que ser esta, desculpe: ganhei meu dia. Tome um abraço”.

Maria era um coração saudoso de Pernambuco. Vez em quando, ele assinava uma crônica com as tintas (e as lembranças) dos seus. Como nesta, de 10.03.1954; “As mãos que prepararam o almoço e me deram um prato vieram das casas-grandes dos engenhos pernambucanos. Só elas podiam fazer esse molho de carne, esse feijão-mulatinho, o doce de goiaba mexida e o requeijão assado que vem para a mesa a derreter-se”.

E as recordações estão presentes: “Conversamos à mesa e as vozes do Norte soam como cançonetas. Contam histórias em que, de vez em quando, o personagem é um parente ou um amigo da família de quem eu nem lembrava mais. São vozes macias, muito mais caboclas que portuguesas, marcadas de um sotaque que eu perdi por desmerecimento”.

Ou, então, este trecho de outra crônica, de 30.11.1961, no Diário da Noite; “É a única gente a quem gosto de voltar. Tenho andado apenas para a frente e, quando descubro que esqueci alguma coisa em algum lugar, volto à casa de Estela e Caymmi, onde deixei, por esquecimento, a tarde antiga dos nossos vinte anos”.

E assim termina essa viagem. Por coincidência, ou não, na mesma Ipanema de meus vinte e oito anos. Quando, morando na rua Maria Quitéria, vizinho de Nelson Rodrigues, fiz meu mestrado. Seguramente muito menos interessante do que qualquer das noites que Maria viveu, tantas vezes, ali por perto.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também