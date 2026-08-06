Ao amigo Léo. A força de quem viveu intensamente

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Sinto uma tristeza profunda por este momento de despedida. Mas que bênção imensa foi ter o privilégio de caminhar ao seu lado por mais de meio século, meu irmão.

Mais de cinquenta anos de amizade são uma vida inteira construída a quatro mãos — e por tantas outras que sempre estiveram contigo fortalecendo a verdadeira amizade.

Honrar o meu amigo e irmão Léo, lembrando da sua luz e da sua urgência de ser feliz, é a forma mais bonita de celebrá-lo.

Escrevo estas palavras sob incontroláveis prantos, mas tentando capturar exatamente essa essência: a força de quem viveu intensamente, como se soubesse que a hora de partir seria breve.

Hoje entendo a sua pressa de viver, meu irmão. E foi assim, intensamente, que você viveu.

Meu amigo Léo, mais de cinquenta anos não cabem no tempo, assim como a sua alegria não coube em limites.



Você viveu no ritmo do vento,

correndo mais forte que a escuridão.



Parecia saber, meu irmão, meu amigo,

que a passagem por aqui seria ligeira...



E como foi...

Por isso, não guardou abraço ou sorriso

e fez da própria vida uma linda fogueira.



E, falando em fogueira, a sua alegria especial se voltava para as festas juninas. Com você aprendi que não se inicia a curtição de um São João sem ouvir duas músicas na voz de Luiz Gonzaga: "Olha pro Céu" e "A Fogueira Tá Queimando".



Sua pressa de viver não era ansiedade. Era sede de luz. Era puro amor.



Você deixa um legado que vence a saudade e ensina a viver sem medo e sem dor.



Vai em paz, meu amigo.



Vai seguir em outro plano.



Do seu amigo, compadre e irmão,



Gerlan Monteiro.



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