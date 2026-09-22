Aos 84 anos: cheguei com fé, trabalho e gratidão

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Hoje, 22 de setembro de 2026, completo 84 anos de vida.

Foi neste mesmo dia, no ano de 1942, nas terras da Usina Pedrosa, em Cortês, Pernambuco, que vim ao mundo. Nasci em uma família pobre, mas rica em dignidade, honestidade e esperança. Não herdei riquezas materiais. Herdei de meu pai o exemplo do trabalho, a firmeza da palavra, o respeito pelas pessoas e a certeza de que o estudo seria o caminho mais seguro para mudar o nosso destino.

Meu pai fez tudo o que estava ao seu alcance para oferecer aos filhos as oportunidades que ele próprio não tivera. E eu procurei não desperdiçar nenhuma delas. Estudei em escolas públicas, conquistei bolsas de estudo, enfrentei dificuldades e segui adiante. Não havia facilidade, dinheiro sobrando nem caminhos abertos. Havia vontade, disciplina, coragem e uma imensa determinação de vencer.

Saí daquela realidade simples para conquistar meu lugar no mundo. Estudei Medicina, tornei-me médico e parti para trabalhar, servir e construir minha própria história. Tudo o que alcancei nasceu do esforço diário, das noites mal dormidas, das renúncias silenciosas e da convicção de que somente o trabalho poderia transformar a minha vida e a vida daqueles que estavam ao meu redor.

Ao longo dessa caminhada, conheci vitórias, mas também enfrentei muitas provações. Aos 40 anos, sofri um infarto. Depois vieram a discopatia cervical, a diabetes, a insuficiência cardíaca, a fibrose pulmonar intersticial crônica e, mais recentemente, uma síndrome vestibular acompanhada de uma pequena isquemia cerebral, felizmente sem sequelas graves.

Meu corpo foi sentindo o peso do tempo, mas a minha vontade de viver, escrever e preservar as minhas memórias continuou firme. Cada enfermidade poderia ter interrompido a minha caminhada, mas Deus permitiu que eu prosseguisse. Caí algumas vezes, senti dores, enfrentei o medo e conheci de perto a fragilidade humana. Mesmo assim, levantei-me e continuei.

E cheguei.

Cheguei aos 84 anos com a consciência de ter cumprido o meu dever. Cheguei não como um homem que atravessou a vida sem dificuldades, mas como alguém que aprendeu a transformar os obstáculos em força e as provações em ensinamentos. Cheguei com as marcas do tempo no corpo, mas com a memória cheia de histórias, o coração agradecido e a certeza de que minha existência não foi em vão.

Durante muito tempo, pedi a Deus que me concedesse a graça de chegar a esta idade. Pedi que me desse tempo para concluir minhas memórias, organizar minhas lembranças e deixar por escrito aquilo que vivi, testemunhei, construí e aprendi. Deus ouviu as minhas orações. Hoje posso olhar para trás e compreender que cada dia recebido foi uma oportunidade e cada ano vivido, um privilégio.

A minha vitória, entretanto, não é somente minha. Ela pertence à minha família, aos meus irmãos, aos meus filhos, aos meus netos e a todos os amigos que caminharam ao meu lado. Pertence àqueles que acreditaram em mim quando eu ainda estava começando, aos que me ofereceram uma palavra de incentivo, uma oportunidade, um conselho, um abraço ou uma mão amiga nos momentos mais difíceis.

Eu e meus irmãos viemos de uma família condenada, pelas circunstâncias sociais de nosso tempo, à pobreza e à falta de oportunidades. Mas Deus colocou uma luz em nosso caminho. Nosso pai nos mostrou a direção, e cada um de nós seguiu adiante, estudou, trabalhou, constituiu sua família e construiu a própria trajetória. Saímos da pobreza sem renegar nossas origens. Ao contrário: fizemos delas a base da nossa força e a razão de nossa perseverança.

Cada um de nós escreveu sua história, mas todos carregamos os mesmos ensinamentos: honrar o nome da família, respeitar o próximo, trabalhar com responsabilidade e jamais esquecer de onde viemos. O patrimônio mais valioso que construímos não está nos bens materiais. Está no exemplo, na educação dos filhos, no serviço prestado às pessoas e no legado moral que deixaremos às próximas gerações.

Quando olho para os meus filhos e netos, compreendo que a luta valeu a pena. Neles, a nossa história continua. Em cada conquista deles existe um pouco do sacrifício de seus antepassados, da coragem de meu pai e da perseverança de todos os que vieram antes. Somos os galhos de uma árvore cujas raízes foram plantadas na pobreza, regadas pelo suor e fortalecidas pela dignidade.

Hoje não desejo lamentar as limitações da velhice. Quero celebrar a bênção de ter chegado até aqui. Quero agradecer pelos dias bons e também pelos difíceis, porque todos eles contribuíram para formar o homem que me tornei. A vida não me poupou das dores, mas também me concedeu alegrias que jamais poderei esquecer: a família que construí, os amigos que conquistei, os pacientes que pude ajudar, as vidas que passaram pelas minhas mãos e a confiança de um povo que me acolheu.

Se consegui vencer, foi porque nunca caminhei sozinho. Deus esteve comigo. Minha família esteve comigo. Meus amigos estiveram comigo. Muitas pessoas, algumas já ausentes deste mundo, deixaram sua presença gravada na minha história. A todas elas, ofereço hoje a minha mais profunda gratidão.

Aos 84 anos, não me considero derrotado pelas enfermidades nem vencido pelo tempo. Considero-me um sobrevivente, um trabalhador e, acima de tudo, um homem abençoado. A velhice trouxe limitações, mas também me deu a serenidade necessária para compreender o verdadeiro valor da existência.

Aprendi que uma vida não se mede apenas pelos anos vividos, pelos cargos ocupados ou pelos bens conquistados. Uma vida se mede pelo bem que fizemos, pelas pessoas que ajudamos, pelo amor que distribuímos e pelas sementes que deixamos plantadas.

Hoje, no dia do meu aniversário, agradeço primeiramente a Deus, autor e sustentação de minha caminhada. Agradeço ao meu pai e à minha mãe, que me deram a vida e os princípios que me orientaram. Agradeço aos meus irmãos, companheiros dessa jornada de superação. Agradeço aos meus filhos e netos, que representam a continuidade de tudo aquilo que começamos. Agradeço aos amigos sinceros, aos colegas, aos pacientes e a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para que eu chegasse até aqui.

Não cheguei sozinho. Chegamos todos juntos.

Cheguei trazendo comigo a memória dos que partiram, o carinho dos que permanecem e a esperança daqueles que continuarão depois de mim. Cheguei com a consciência tranquila, com gratidão no coração e com a certeza de que lutei o bom combate.

Se a pobreza parecia ser o destino reservado à nossa família, o trabalho, a educação e a fé mudaram o rumo de nossa história. Deus nos mostrou a luz, e nós tivemos a coragem de caminhar em sua direção.

Hoje completo 84 anos. Meu corpo já não possui a mesma força de antes, mas a minha história permanece de pé. Continuo escrevendo, recordando, agradecendo e deixando registrado aquilo que o tempo não deve apagar.

A Deus, à minha família, aos meus amigos e a todos os que fizeram parte desta caminhada, o meu muito obrigado.

Esta não é apenas a celebração de mais um aniversário. É a celebração de uma vida construída com trabalho, fé, coragem, serviço e gratidão.

Eu cheguei aos 84 anos.

E cheguei agradecendo.

Um sobrevivente ao tempo, as adversidade. Aqui deixo o meu legado as próximas gerações.

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