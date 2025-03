Aos amigos e familiares com carinho

A- A+

Dona Inaura e Gilvan Coriolano.

Para: Aline e Jaqueline.

Revide, 02 de março de 2025.

Alanzinho, amigo mais que especial e primo de minha mulher, você é o melhor cronista de nossa geração:

Espetacular. Feliz é você que tem o carinho verdadeiro das moças mais bacanas de Ouricuri.

Você é tratado pelo povo de Ouricuri como uma lenda de grandes historias e sorte a minha e de Boinha de tê-lo como amigo e primo.



Você já me disse que essa família de vocês é muito unida, mexeu com um mexeu com todos, eu sinto isso aqui em casa pelas conversas da minha querida Boinha.



Obrigado por me mostrar o carnaval aí em Recife.



Estou em Gravatá.

Obrigado por me mostrar as filhas do homem e da mulher que foram os fiadores dos nossos melhores e inesquecíveis sonhos, isso não tem preço.

Refiro-me às filhas dos queridos Inaura e Gilvan.



Como esquecer de Dona Inaura na bilheteria daquela sala mágica que nos levou para o mundo todo e daquele homem, Gilvan Coriolano, seu esposo, que tinha a chave encantada do Velho Oeste de outrora, das selvas de Tarzan, das guerras selvagens, dos filmes de amor com as moças mais lindas do mundo e da grande chanchada brasileira com Oscarito e Grande Otelo, além dos piratas e dos espadachins?

Se falar do Drácula e da Múmia, ambos com Cristopher Lee, aí eu vou procurar imediatamente o Padre Pedro para confessar os meus pecados. Ainda hoje eu temo esses dois personagens do sobrenatural.

Até pelos Beatles eu me apaixonei no Cine Santa Terezinha no filme Help.

Quis ser imediatamente John Lennon cantando a linda canção You’ve Got To Hide Your Love Away.

Essa canção me acompanhou vida afora e é uma das canções mais lindas criadas por seres humanos, nem venham com inteligência artificial que aqui não tem!

Como esquecer desse casal que com o seu empreendimento de sonhos e realidade nos ajudou a moldar nosso caráter e nossa personalidade, e praticamente definiu quem seríamos no futuro?

Aline e Jaqueline, se as encontrar, será motivo de fortes emoções para mim, UAU, filhas de um casal de heróis da minha infância/adolescência.

Obrigado querido Alanzinho por me mostrar tantas maravilhas tão queridas por mim.

José Américo (MECA)

