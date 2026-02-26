Apocalypto: tem alguma coisa errada com o oceano

A- A+

No século XV, quando os nativos das Américas avistaram no mar as caravelas se aproximando, repetiram inquietos, entre si: “Tem alguma coisa errada com o oceano”. Existe um medo primitivo que paralisa os seres humanos. O medo do novo. Do desconhecido.



Revendo recentemente o filme Apocalypto, de Mel Gibson (2006), lembrei do efeito em mim à época da primeira vez que assisti. De uma frase do narrador no início da película: “Nenhuma nação é destruída se antes já não estiver corrompida por dentro”. De imediato, remeteu-me aos nossos dias.

Só depois compreendi que o filme não é uma saga de aventura e violência na era pré-colombiana. Ele é sobre o medo, sobre sua origem, como ele funciona. Mas, principalmente, é sobre um alerta. Uma profecia do fim da nossa civilização.



Magistral a sequência quando alguns homens de uma tribo maia, liderada por “Céu de Pedra” — pai do protagonista “Garras de Jaguar” — se deparam, na densa floresta equatorial, após uma caçada de porco selvagem, com um bando de refugiados.



Malgrado sem doenças físicas aparentes, eles carregavam um mal devastador: “Um medo profundo. Estão infectados por esse medo. Você viu? O medo é uma doença. Ele toma a alma de qualquer um que o possua!”, disparou arguto o chefe.



No olhar dos desvalidos, a peste contagiosa do pavor. Aquela civilização já estava corrompida pelo medo que tinha de seus semelhantes.



À noite, reunidos na taba, o ancião conta a todos uma parábola — chave filosofal do enredo de Gibson. Um homem recebe da natureza todos os dons dos animais, mas ainda assim fica triste. A visão da águia, a força do jaguar, os segredos da serpente. Tem tudo, porém há um buraco. Um vazio existencial no seu peito. A insaciabilidade humana. Um traço do Homo sapiens.



Ilustrando essa condição humana, as tribos maias viviam na busca de dominação sobre as outras. Quem tinha o poder bélico, mesmo que primitivo, atacava as aldeias vizinhas. Matavam, pilhavam e estupravam.

Arregimentavam rebanhos compostos por seus semelhantes para servir de oferenda de sangue a deuses sabe-se lá de quê. O clero tribal era a mais alta casta. Sacerdotes, em falso transe, comandavam o horror.



Os maias destruíram seu ecossistema, queimando florestas e extraindo cal de pedreiras para construir templos cada vez maiores, a fim de agradar os deuses e obter fartura. Para, magicamente, trazer colheitas milagrosas — o que era logicamente impossível nesse ciclo vicioso de destruição do meio ambiente e foco no irracional religioso.

Garras de Jaguar — “o mocinho” — cumpre uma redenção que mais simboliza um arremedo de “final feliz”, na eterna ambiguidade entre o bem e o mal. Serve apenas para alinhavar o desfecho.



A mensagem, contudo, para quem possui ouvidos de escutar, já havia sido claramente escancarada. Nesse trecho, o que vale mesmo é o autodomínio do herói sobre o medo.



Blaise Pascal dizia do paradoxo trágico do ser humano: a grandeza da consciência de sua condição e capacidade cognitiva contraposta à miséria de sua fragilidade física e inclinação ao pecado.



Tudo isso me faz pensar sobre o que hoje vivemos. Quanta maldade ainda permeia o mundo ultradesenvolvido tecnologicamente.



Creio no livre-arbítrio. Acredito no plantio livre e, com efeito, na colheita obrigatória. Os vikings acreditavam que o destino já estava traçado antes de cada batalha. Eram apenas personagens de uma trama já feita.



Assim não vejo. As leis divinas nem Deus mexe. Somos nós os responsáveis por mover o futuro. Confesso, no entanto, que rezo por uma intervenção do Criador, pois Ele tem claramente poder ilimitado de “veto”, no desiderato de mudar o rumo da nossa terra para um mundo de regeneração.



Outro aspecto que pondero é que estamos treinados para observar mais as coisas ruins do que os avanços fraternos da humanidade. Da nossa própria natureza. Porém, não pode ser apenas sensorial a percepção de que estamos correndo um sério risco.



Então, rezemos. A oração tem um poder incomensurável. O homem já encontrou saídas em momentos críticos da jornada terrena, que se arrasta por milhões de anos.



Deve haver o advento de um sentimento profundo de preservação que, rogo, venha a prevalecer sobre as bestialidades de comportamento que hoje testemunhamos — e que também praticamos.



No meio dessa reflexão, dirigindo de volta para casa na Quarta-Feira de Cinzas, ouvi no rádio a mensagem na música de Nelson Cavaquinho e me enchi de esperança:



“O sol há de brilhar mais uma vez.

A luz há de chegar aos corações.

Do mal será queimada a semente.

O amor será eterno novamente.”





