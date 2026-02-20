Araripe: o encontro da história com o futuro do extremo oeste pernambucano

A- A+

O Sertão do Araripe vive hoje uma convergência histórica. Se, há vinte anos, a Adutora do Oeste rompeu ciclos de escassez ao trazer as águas do Rio São Francisco, a região agora celebra uma nova era de segurança hídrica. Com o reforço das obras já licitadas da Adutora de Negreiros, o Governo de Pernambuco consolida o acesso à água como alicerce para o desenvolvimento social e industrial.

Essa infraestrutura hídrica é o combustível que permite à indústria do gesso — responsável por 95% da produção nacional — buscar novos patamares. O grande salto atual é a transição para o gás natural. Trata-se de uma matriz energética mais limpa e ambientalmente adequada, que substitui combustíveis poluentes e protege a Caatinga. Com o gás, a produção ganha eficiência térmica e competitividade global.

No campo social, Araripina emerge como um polo médico de vanguarda. O avanço é palpável no Hospital e Maternidade Santa Maria, que, com seu novo serviço de hemodinâmica, realiza cateterismos e angioplastias pelo SUS, salvando vidas em tempo real. O horizonte se amplia com as obras do futuro Hospital do Câncer, garantindo tratamento oncológico de ponta perto de casa.

Para integrar esse progresso, o programa PE na Estrada reconecta a região. A pavimentação de novas rodovias e a recuperação de vias estratégicas, como a PE-540, garantem o escoamento da produção e a mobilidade de quem busca serviços essenciais.

Água, estradas modernas, energia limpa, saúde de alta complexidade e o eixo estruturador da Transnordestina não são apenas sonhos. Onde antes se via isolamento, hoje se vê um polo vibrante, pronto para liderar, ao lado de outras regiões, o futuro econômico de Pernambuco. Sou um cativo admirador da força do conjunto que forma a unidade do nosso estado. Essa gente obstinada e resiliente nos ensina que a necessidade provoca e que a superação abraça quem trabalha sério.





