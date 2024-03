As 3 leoas

A- A+

O mérito fez delas as 3 mulheres mais poderosas do século 20. Destinos tão diferentes e ao mesmo tempo tão complementares: Indira Gandhi (1917-1984), Golda Meir (1898-1978) e Margaret Thatcher (1925-2013), mulheres guerreiras que comandaram seus exércitos e venceram.

Golda nasceu em Kiev em 1898, num tempo em que a Ucrânia integrava o Império russo do czar Nicolau 2º, fuzilado com a família em 1917 em meio ao turbilhão da Revolução Vermelha comandada por Lênin.

Indira nasceu em 1917 numa Índia colonizada pelos ingleses. Ela tinha 20 anos, em 1947, quando seu pai Jawaharlal Nehru liderou o processo de independência e se tornou o 1º chefe de governo dessa nova Índia.

Margaret Thatcher nasceu em 1925, no interior da Inglaterra. Seu pai era dono de uma mercearia e a família vivia relativamente tranquila até que, quando Margaret tinha 14 anos, a 2ª Guerra começou. Nessa época, ela ajudou uma amiga judia a fugir da Alemanha. Depois, foi estudar química.

Nesse mesmo momento, Indira frequentava Oxford e começava seu caso de amor com Feroze Gandhy (1912-1960), que depois trocou seu nome para Gandhi em homenagem ao maior líder indiano de todos os tempos. Por isso, Indira, diferentemente do que muitos imaginam, nunca foi parente do célebre Mahatma Gandhi. Seu pai era um dos seus maiores aliados na luta pela independência, na qual Indira e Feroze se engajaram de corpo e alma. Presa em 1942, acusada de conspirar contra a Inglaterra, saiu 6 meses depois.

Em dezembro de 1917, quando Indira tinha 1 mês de vida, Golda se casou com Morris Meyerson e planejavam imigrar para a Palestina. Integrante do movimento sionista fundado por Teodor Herzl, Golda só chegou à terra prometida em 1921, a bordo do navio Pocahontas. Ela desembarcara ainda criança nos Estados Unidos, em 1903, numa daquelas levas de imigrantes que Giuseppe Tornatore imortalizou no seu “The Legend of 1900”. Quando a 2ª Guerra estourou, Golda já vivia na terra prometida.

Os destinos de Golda, Indira e Margaret se cruzaram nos anos 1970, quando se tornaram líderes políticas.

Indira, casada e mãe de 2 filhos, auxiliou o pai, Jawaharlal Nehru, durante o seu governo de 1947 a 1964. Ela mergulhou fundo na política e chegou a primeira-ministra em 1966. Enfrentou uma oposição machista e atrasada, mas se impôs pela competência.

Seu batismo de fogo foi a guerra contra a China, que tentou tomar uma parte do Himalaia. Indira liderou seu exército com tal energia que Henry Kissinger a apelidou de “Iron Lady” (dama de ferro). Ela manteve o território enquanto os militares chineses de Mao Tsé-Tung reclamavam que ela havia ido longe demais. Em 1971, derrotou o Paquistão numa guerra na qual estava em jogo a posse da Caxemira, uma das regiões mais ricas da Índia, nascente dos rios Ganges e Indo.

Golda Meir chegou ao poder em 1969. Tinha 71 anos, 2 filhos e convivia com uma leucemia que durou 12 anos. Fumava dezenas de cigarros, a ponto de acender um no outro. Enfrentou sua 1ª crise em 1972 durante as Olimpíadas, quando terroristas palestinos da Frente Popular de Libertação da Palestina, invadiram a vila olímpica de Munique e assassinaram 11 atletas de Israel. Golda não sossegou até matar cada um dos terroristas.

Em 1973, veio a guerra do Yom Kippur e Golda liderou as Forças de Defesa de Israel, repelindo o ataque liderado por Egito e Síria. Começou em 6 de outubro, e no dia 25 daquele mês, o Exército de Golda Meir derrotara o inimigo.

No meio da guerra, o general Moshe Dayan, seu ministro da Defesa, o herói de um olho só, teve uma crise nervosa diante das baixas provocadas pelo inimigo. Golda encarou Dayan: “Lave esse rosto, descanse um pouco e volte para seu posto”.

Nessa mesma época, Margaret Thatcher emerge como a principal líder dos conservadores britânicos. Em 1975, já era a principal líder da oposição ao governo trabalhista de James Callaghan e, depois, venceria as eleições de 1979.

Thatcher liderou duas guerras. Na 1ª, pela modernização do Estado inglês, derrotou os sindicatos dos mineiros, que tentaram boicotar sua gestão, e modernizou as relações de trabalho, o mercado financeiro e combateu o IRA (Exército Revolucionário Irlandês), que tentou assassiná-la em 1984 em um atentado a bomba.

A 2ª guerra foi externa, contra a Argentina, cujo ditador Leopoldo Galtieri, num acesso de maluquice, tentou tomar dos ingleses as ilhas Falklands (Malvinas). A resposta foi tão dura quanto a de Golda aos árabes ou de Indira aos chineses.

Ben-Gurion, o pai da pátria israelita, dizia que o único homem do seu gabinete era Golda Meir. Decidida, ela viajou para os Estados Unidos em 1948 e conseguiu arrecadar US$ 50 milhões para armar o país recém-fundado. Primeira e única mulher a comandar os israelenses, morreu em 8 de dezembro de 1978 em Jerusalém.

Em sua autobiografia, intitulada “Minha Vida“, a guerreira escreveu:

“Acredito que teremos paz com nossos vizinhos, mas estou certa de que ninguém fará paz com um Israel fraco. Se Israel não for forte, não haverá paz”.

Naquele mesmo ano, enquanto Golda agonizava, Indira Gandhi articulava sua volta ao poder. Ela governara por 11 anos (1966-1977) e foi eleita nas eleições seguintes. Mas Indira sofreu uma perseguição sem tréguas dos adversários. Foi presa e processada, numa clara manobra política para tirá-la do jogo. Seus seguidores viraram a Índia de cabeça para baixo e sequestraram um avião exigindo sua libertação em troca. Indira voltou.

O Parlamento foi dissolvido em 1979 e ela governou até 1984, enfrentando inúmeras crises internas. Indira deixou um legado de transformação da Índia, hoje, uma potência militar nuclear. Plantou as bases do programa espacial indiano, um sucesso. Também colocou os indianos numa posição de contraponto aos chineses, o que dá a eles uma vantagem geopolítica relevante nas relações com o Ocidente.

Às 9h30 de 31 de outubro de 1984, ela estava caminhando pelo jardim da sua casa em Nova Delhi, quando 2 de seus seguranças a mataram a tiros. Integrantes do siquismo, cujos seguidores faziam forte oposição a ela e protestavam contra o que consideravam perseguição, eles cumpriram a missão matando uma mulher indefesa de 66 anos.

Margaret Thatcher deixou a vida pública em 2002. Desenvolveu um quadro de demência, aquele tipo de doença, como alzheimer, em que a consciência da pessoa muda de planeta, mas seu corpo físico aqui permanece, a espera do desembarque como o comboio do poema de Fernando Pessoa. Foi um longo e sofrido adeus, cujo desfecho se deu em 2013.

A morte de Thatcher, assim como a de Golda e de Indira, foi celebrada pelos inimigos, muitos dos quais nunca tiveram nem uma migalha da coragem e da força dessas 3 leoas.

*Jornalista.

___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO Como as mulheres estão transformando o futuro da logística