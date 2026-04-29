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Sou um cara metido a besta quando me transformo em espectador de cinema. Não falo outras línguas (nem a minha); mesmo assim, me recuso a ver filmes dublados. Acho que perde a graça, principalmente quando já se conhece a voz original dos atores. Também critico as traduções que fazem para o título e, novamente, trago aqui Shane, que se transformou em “Os brutos também amam”; The Hangover, em ”Se beber, não case”; Annie Hall, em “Noivo neurótico, noiva nervosa”; Airplane!, em “Apertem os cintos...o piloto sumiu!”. A relação se estenderia por ‘n’ páginas, se fossemos relacionar esses... (como direi?) ... arranjos.

Entretanto, tenho que elogiar um (The Searchers) que fugiu do título original e se transformou em “Rastros de Ódio”. Independente do título, o filme é muito bom. Estamos falando de um filme que tem 70 anos e continua vivo, novo: direção hours concours, excelente fotografia, atores de primeira, bom roteiro, música adequada etc. Ouso dizer que “Rastros...” é um dos melhores filmes de faroeste e pode ser incluído na lista dos 100 mais de todos os gêneros.

John Ford já era veterano quando dirigiu “Rastros...”. Antes, já havia feito clássicos como “As Vinhas da Ira”, “No Tempo da Diligências”, “Rio Bravo” e “Paixão dos Fortes”. Depois de “Rastros..”, também dirigiu os clássicos “Depois do vendaval”, “O Homem que matou o facínora” e “Audazes e malditos”. John Wayne passou a ser o ator preferido de Ford, a partir de “No tempo das diligências”. Uma relação produtiva (14 filmes) e nem tão pacífica, onde se misturavam amor e ódio. O ator batizou o diretor de tirânico e o considerava irascível.

Voltemos ao filme (“Rastros...”). Reproduz o que se passou no oeste americano, após a Guerra da Secessão, por volta de 1860/1870. Algumas tribos tinham pelo menos três costumes “feios”: (a) saquear e matar os invasores de suas terras; (b) escalpelar os brancos e guardar os escalpos como troféus, (c) raptar meninas e moças para criar e/ou servir de permuta com outras tribos. Nas trocas, as brancas se “casavam” com índios e tinham filhos mestiços, que eram maltratados pelos demais membros da comunidade. Não há romantismo nesses episódios; pelo contrário, era um tempo em que o ódio imperava entre as raças, de lado-a-lado. No filme, o diretor contratou membros da tribo Navajo para interpretar os índios comanches. Também no filme, o chefe comanche é interpretado por um branco, travestido de índio.

O cinema abrandou o papel do branco na conquista do Oeste, transformando-o em mocinho; o índio, em vilão. Não foi bem assim e quem quiser saber um pouco mais, leiam “O Faroeste”, de Claude Fohlen, e “Enterrem meu coração na curva do rio”, de Dee Brown, que também se transformou em filme.



NOTA: Escalpelar - remoção total ou parcial do couro cabeludo, com os cabelos ainda presos





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