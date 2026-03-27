As contradições na era das comunicações em 1989

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Recordo, com nitidez rara, o terceiro ano no Colégio São Bento, em 1989. A professora Lúcia, de redação, lançou um desafio: participaríamos de um concurso interno e o prêmio — guardado em suspense — só seria revelado na segunda-feira. Passei o fim de semana imerso nos temas, com a disciplina de quem, ainda sem saber, já intuía que escrever era uma forma de organizar o mundo. Um deles me capturou de imediato: as contradições na era da comunicação.

O Brasil vivia o rescaldo da Constituição de 1988. Havia um ambiente de reconstrução institucional e, ao mesmo tempo, um avanço tecnológico que, para os padrões da época, parecia suficiente para mudar a vida cotidiana. A televisão ocupava o centro da sala, o telefone fixo ainda era, muitas vezes, de disco, e comunicar-se exigia tempo, paciência e presença. E, ainda assim, já se dizia: a tecnologia afastava as pessoas.

A crítica, à primeira vista, soava exagerada. Como poderia a televisão, símbolo de modernidade doméstica, gerar isolamento? Como poderia o telefone, criado para aproximar, reduzir o convívio entre vizinhos? Hoje é fácil compreender. À época, era apenas um incômodo difuso — uma percepção que ainda não tinha nome, mas já tinha consequência.

O concurso aconteceu. E, entre esforço, curiosidade e alguma dose de sorte, conquistei o primeiro lugar. O prêmio foi simples: uma fatia generosa de torta de chocolate entregue pela professora Lúcia. Mas não foi pequeno. A memória daquele sabor permanece viva, não pelo doce em si, mas pelo significado. Era reconhecimento. Era o primeiro sinal de que pensar, escrever e interpretar a realidade tinham valor concreto — ainda que, naquele momento, materializado em chocolate.

Passadas algumas décadas, revisito aquele tema com um olhar inevitavelmente mais maduro — e mais inquieto. Em 2026, vivemos a era da comunicação instantânea. O mundo cabe na palma da mão. Uma mensagem atravessa continentes em segundos. Vídeos conectam pessoas em tempo real. Fala-se em inteligência artificial, em automação, em conquista de Marte. E, paradoxalmente, seguimos cada vez mais distantes uns dos outros.

O que, em 1989, era um alerta embrionário, hoje se consolidou como um fenômeno estrutural. O problema deixou de ser a televisão que silenciava a sala e passou a ser o smartphone que fragmenta a atenção, encurta o pensamento e ocupa, silenciosamente, o tempo das relações humanas. Já não se trata apenas de vizinhos que deixaram de conversar. Trata-se de pessoas que desaprenderam a conversar.

Multiplicamos os meios, mas empobrecemos os vínculos. Produzimos conteúdo em escala, mas reduzimos a escuta. Estamos permanentemente conectados, mas frequentemente ausentes. A comunicação se expandiu. A presença se contraiu. E a pergunta permanece — a mesma de 1989, agora mais urgente: o que fazer?

A resposta não está na rejeição da tecnologia. Isso seria simplista e, sobretudo, ineficaz. A tecnologia não é o problema central; ela apenas potencializa comportamentos já existentes. O desafio é outro: reequilibrar a condição humana dentro de um ambiente hiperconectado.

Isso exige decisão. Exige disciplina. Exige consciência. Exige, por exemplo, escolher o encontro quando o algoritmo sugere o isolamento. Escolher a conversa profunda quando a lógica dominante favorece a superficialidade. Escolher o silêncio produtivo em vez do ruído constante. Exige, acima de tudo, recuperar a presença — não a digital, mas a real, aquela que sustenta vínculos, constrói confiança e dá sentido às relações.

Talvez a grande contradição do nosso tempo seja esta: nunca tivemos tantos instrumentos para nos comunicar e, simultaneamente, tamanha dificuldade em nos conectar. E talvez a resposta esteja onde tudo começou, naquele exercício de redação em 1989: reconhecer que toda evolução carrega uma tensão interna — e que cabe a nós decidir se seremos conduzidos por ela ou se aprenderemos a conduzi-la. Entre a torta de chocolate da professora Lúcia e as mensagens instantâneas de hoje, permanece uma lição simples, mas definitiva: comunicar não é apenas transmitir. É estar presente.





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