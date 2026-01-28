A- A+

opinião As crianças de Teerã: um capítulo de esperança em meio à tragédia do Holocausto

A criação do Estado de Israel, em 1948, respondeu a uma aspiração milenar do povo judeu: o retorno à sua pátria histórica. O movimento sionista, que ganhou forma política no final do século XIX sob a liderança do jornalista judeu-húngaro Theodor Herzl, foi o principal instrumento para a concretização desse ideal.

Já àquela época, Herzl antevia que tempos sombrios se aproximavam da Europa. O advento do nazismo e o genocídio do povo judeu, algumas décadas depois, confirmaram tragicamente suas piores previsões.

Hoje, passadas oito décadas desse terrível episódio, faz-se extremamente

necessário educar as novas gerações. Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas promulgou, em 2005, o dia 27 de janeiro como Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

Durante o horror do período nazista, diversas organizações atuaram para salvar vidas judaicas da máquina de extermínio alemã. Entre elas destacou-se a Aliat Hanoar — em hebraico, Imigração da Juventude — responsável pelo resgate de milhares de crianças judias.

A Aliat Hanoar providenciou o reassentamento dessas crianças na Palestina, então sob mandato britânico, acolhendo-as tanto em kibutzim (comunidades

agrícolas socialistas) quanto em vilas juvenis que funcionavam simultaneamente como lares e escolas.

Um dos episódios mais emblemáticos dessa atuação ocorreu no outono de 1942, quando chegou a Jerusalém a notícia de que cerca de 450 crianças judias polonesas haviam alcançado o porto persa de Pahlevi, no mar Cáspio. Levadas a Teerã, foram instaladas em um acampamento provisório. Posteriormente, soube- se que o número era ainda maior. Poucas eram órfãs, mas todas haviam chegado sem os pais.

Desde o outono de 1939, após a queda da Polônia, essas crianças vagavam pela Europa e pela Ásia. Percorreram a Ucrânia, a Sibéria, o Turquestão e o

Uzbequistão. Algumas passaram meses em orfanatos cristãos; outras sobreviveram errantes, dormindo em bosques, seminuas, famintas e expostas a doenças.

A direção da Aliat Hanoar comunicou ao governo mandatário seu desejo de assumir a responsabilidade pela adoção e educação dessas crianças na

Palestina. Com o apoio generoso da comunidade judaica de Teerã, iniciou-se um grande esforço para prepará-las para a viagem e para a vida no novo país.



Ao desembarcarem na Palestina e compreenderem que haviam finalmente

chegado à Terra Prometida, muitas delas romperam em pranto, lembrando-se dos pais perdidos. Um professor presente teve então a sensibilidade de iniciar o canto de canções da Terra de Israel. Aos poucos, as lágrimas deram lugar às vozes, e as crianças se uniram ao coro improvisado.

Naquele momento em que o mundo judeu estava mergulhado no luto pela destruição de suas comunidades europeias, a chegada dessas crianças foi recebida como um raro e poderoso sinal de esperança.

No dia de sua chegada, o cotidiano praticamente parou. Escritórios fecharam, o trabalho foi suspenso e multidões se dirigiram às estações para recepcioná-las — a pé, de bicicleta, a cavalo ou de carro. Árabes da região também se juntaram às boas-vindas, oferecendo sacos de laranjas e dizendo: “Que Alá esteja convosco. Sois as crianças da humanidade”.

Alguns pais reencontraram seus filhos; algumas crianças, irmãos e irmãs. Mas, acima de tudo, foi toda a comunidade que as acolheu, determinada a devolvê-las à saúde, à dignidade e à alegria de viver.

Fonte: Norman Bentwich, Jewish Youth Comes Home – The Story of the Youth Aliyah, 1G33–1G43 (Londres, Victor Gollancz, 1944).



* Economista, professor de Cultura Judaica e História Judaica e coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também