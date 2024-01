As guerras começaram nos tempos primevos

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA -- Primeira Guerra Mundial … Segunda Guerra Mundial … estas são expressões erradíssimas. Os cronistas da história não sabem da Missa um Terço. Já aconteceram milionésimas guerras mundiais deste os tempos das cavernas. Morreram mais 60 milhões na guerra de 1939-1945. Gengis Khan matou mais que isto no comparativo de sua época, 30 milhões no século 13.

As guerras são hereges, foram inventadas por Lúcifer e seus discípulos.

A primeiríssima guerra universal aconteceu nas esferas celestiais, entre as legiões do arcanjo Miguel e os dragões da maldade de Lúcifer. Anjo formoso e invejoso, Lúcifer, aquele que transporta luz, rebelou-se contra os poderes do Criador, queria arrebatar para si os luzeiros do céu. O arcanjo Miguel e os seus anjos pelejaram contra os dragões e Lúcifer foi arremessado nas trevas. Ainda hoje vagueia entre as trevas e a terra para arregimentar partidários do mal.



Helena, esposa do Rei Menelau, de Esparta, era filha de Zeus e tinha a beleza das deusas. O Príncipe Páris, um cara pregador, sequestrou a bela Helena e levou-a para seu reino de Tróia. Helena apaixonou-se pelo príncipe Páris. Assim começou a Guerra Mundial dos Gregos e Troianos.

Os exércitos do Rei Menelau e do seu irmão Agamenon, Rei de Micenas, uniram-se para enfrentar o inimigo. O cerco a Tróia durou 10 anos. Mas, as muralhas de Tróia eram muito fortificadas e seus exércitos poderosos. Helena, a bela, apaixonou-se pelo Príncipe Páris.



O conselheiro Odisseu teve uma ideia genial: fingir rendição e ofertar um presente aos gregos. Foi construído um grande cavalo de madeira, oco por dentro, para abrigar guerreiros e adentrar as muralhas de Tróia. O Cavalo de Tróia cruzou a cidadela. Os guerreiros levados pelo cavalo exterminaram os troianos e venceram a guerra. Helena, a bela, foi resgatada e o Rei Menelau voltou a gemer sem sentir dor.



O imperador Gengis Khan, nascido na Mongólia em 1162 e devolvido às trevas em 1227, foi uma das almas mais sebosas da terra. Era um comunista-nazista autêntico e faz parelha com os genocidas Hitler, Stálin e Pol Pot. Foi o chefe guerreiro que mais conquistou impérios na humanidade, na China, na Pérsia, na Rússia. “Eu sou um flagelo de Deus”, é sua autoconfissão histórica.

O Império Romano durou cinco séculos, de antes de Cristo até os anos 470. O principal hobby dos romanos era fazer guerras, saquear cidades e esfolar os inimigos. Naquele tempo a terra era plana, por isso não havia divulgação na Internet. Eu digo e provo. Taí o doutor José Paulo Cavalcanti Filho, a quem rendo todos meus louvores, que não me deixa mentir.

“…. O mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português”, revelou o bem-aventurado poeta Fernando Pessoa. Galileu Galilei inventou a lenda de que a terra é redonda e gira solta ao redor do sol. Desde então o mundo piorou bastante.

*Periodista, escritor e quase poeta



