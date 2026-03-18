As lições de Habermas para a democracia

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Neste sábado (14) nos despedimos do filósofo e pensador alemão Jürgen Habermas, último grande representante da Escola de Frankfurt e um dos maiores intelectuais do século XX. Sua extensa obra, porém, permanecerá como guia para repensar a democracia, a esfera pública e a ação comunicativa.



No meu caso, em particular, Habermas tornou-se um autor de extrema importância. Suas ideias sobre a esfera pública e a democracia deliberativa – conceitos mais que essenciais nos atuais debates sobre participação cidadã, vitalidade democrática e legitimidade das instituições – embasaram não apenas minha dissertação de mestrado em Comunicação, defendida em 2022 na UFPE, mas, acima de tudo, afetaram minha forma de compreender o mundo da vida. Ele defendia – de forma corretíssima, diga-se – que a legitimidade política só tem condições reais de existir a partir do diálogo racional entre cidadãos, incluindo a fala e a escuta, indicando que a comunicação é o único e verdadeiro alicerce da vida democrática.



Com sua Teoria da Ação Comunicativa, Habermas nos ensinou que a razão não é apenas instrumental, como defendem algumas linhas filosóficas. Ela é também dialógica, capaz de construir consensos e sustentar instituições justas. Essa visão, cada vez mais necessária em tempos de polarização, permanece como um chamado à responsabilidade ética de todos nós.



O professor Jürgen Habermas sempre foi presença constante nas minhas leituras, reflexões e trabalhos acadêmicos. Por vezes, sentia-me, de fato, dialogando com ele. Aliás, sempre o considerei leitura obrigatória para estudantes de comunicação.



Mesmo com sua partida, aos 96 anos de idade, sua voz continuará ecoando em cada página, em cada ideia, em cada debate que busca a verdade pelo diálogo racional, pela democracia deliberativa e pela transparência.





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