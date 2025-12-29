A- A+

Marca é uma coisa que está na sua vida inteira.

Você já nasce com marcas especiais que traz da sua própria herança.

Depois você vai construindo a sua própria marca.

E vai… sem nem perceber.

Tem marcas que vêm antes de você.

O sobrenome da família, o jeito de falar que você herdou da sua mãe, a teimosia que veio do seu avô, o medo do mar ou o amor por ele.

E tem uma, muito especial: entre as marcas do sol, estão as manchas no rosto de Conceição, minha mãe, aquelas sardinhas espalhadas como se o próprio verão tivesse decidido morar ali para sempre.

Outra marca importante que eu recebi de herança não está na pele, mas no jeito de viver:

a pressa.

No começo da vida, eu até achava ruim.

Tinha gente que dizia:

— Isso é ansiedade.

Mas eu sempre soube, lá no fundo, que não era bem isso.

Era a vontade danada de fazer as coisas mais cedo.

Chegar cedo no trabalho, chegar cedo na praia para aproveitar mais o mar, o sol, o dia inteiro.

E, principalmente, chegar cedo na casa da paquera, da namorada.

Nunca gostei de fazer ninguém esperar.

A verdade é que eu tinha era pressa de viver — de encontrar, de beijar, de estar junto.

Hoje eu entendo: isso é marca.

É a marca do meu pai e da minha mãe em mim.

Um jeito apressado de viver, não por inquietação, mas por desejo de não desperdiçar o tempo.

Aquilo que um dia me incomodou, hoje eu trago com orgulho.

E vejo, sorrindo, que essa mesma marca acabou passando, de leve, para alguns dos meus filhos.

E o curioso é que, até hoje, na idade em que estou, essa pressa boa continua me carregando pela vida.

Mas não foi só essa marca que eu herdei.

Sempre gostei de repartir, sempre gostei de doar, de presentear.

Existe em mim uma alegria antiga em ver o outro recebendo:

um livro, uma lembrança de viagem, uma ajuda na hora certa, um mimo sem data especial.

Isso também veio de casa.

Dos meus pais eu aprendi que coisa boa não é a que a gente guarda, é a que a gente reparte.

E, talvez, isso também tenha a ver com o meu signo — eu sou de peixe, com ascendência em peixe — essa coisa de sentir o outro, de se misturar, de ter prazer em ver o outro feliz.

Sem perceber, essa generosidade virou uma marca forte em mim. E, de novo, acho legal ver que ela também escorreu um pouco para os meus filhos.

Essas são as primeiras marcas:

as que colocam você no mundo antes mesmo de você entender o que é “ser alguém”.

Depois vêm as marcas que a vida vai escrevendo devagar na pele e por dentro.

A cicatriz no joelho de quando caiu de bicicleta.

As marcas de sol do verão nas praias da infância, o ombro vermelho, o cheiro de Minancora, o cabelo duro de sal, os pés cheios de piche.

Quando eu chegava em casa, tinha sempre uma lata de óleo me esperando na entrada de serviço do apartamento, para ir tirando aquele piche todo antes de entrar.

Depois ainda vinha o ritual de tirar os ouriços que furavam os pés e as mãos e, algumas vezes, cuidar até das queimaduras de caravela.

A mão que você segurou num hospital, num fim de tarde difícil, e que deixou um risco invisível em você.

Tem abraço que marca.

Tem silêncio que marca.

Tem despedida que marca para sempre.

Com o tempo, você descobre outra coisa:

além das marcas que recebe, existem as marcas que você escolhe deixar.

É aí que começa a sua verdadeira “marca” no mundo.

Tem gente que é lembrada pela inteligência.

Outros, pelo bom humor.

Tem quem seja marca de calma no meio do caos.

Tem quem seja lembrado pelo exagero, pela sinceridade demais, pela mania de falar alto, de abraçar forte, de chegar junto.

A marca não é o que você diz que é.

A marca é o que fica quando você sai.

Pode reparar:

quando você lembra de alguém querido, nem sempre vem à cabeça o currículo, os títulos, as conquistas.

O que aparece primeiro é uma cena simples:

uma frase, um gesto, um cuidado.

A forma como aquela pessoa te olhou num dia em que você não estava bem.

A risada numa mesa de bar.

A paciência num momento difícil.

Isso é marca.

Vivemos num mundo obcecado por “marca” no sentido de logotipo, empresa, imagem, rede social.

Todo mundo querendo “construir a própria marca pessoal”, fazer marketing, aparecer bem na foto.

Nada contra. Faz parte do jogo moderno.

Mas a marca verdadeira não é a do cartão de visitas.

É a do coração, de quem caminhou junto.

Você pode usar a melhor roupa, dirigir o melhor carro, ter o melhor cargo.

Se, na hora em que você passa, as pessoas respiram aliviadas porque você foi embora, a sua marca está errada.

Por outro lado, se você entra num lugar e o ambiente fica mais leve, mais tranquilo, mais humano…

aí você está deixando uma marca rara — e não precisa postar nada.

Tem também as marcas que a dor faz questão de imprimir.

Lutos, separações, perdas, mudanças bruscas de rota.

Às vezes, essas marcas doem como se fossem feridas abertas.

Mas, com o tempo, você descobre que muitas delas viram cicatriz bonita, daquelas que você olha e pensa:

“Doía, mas me fez outra pessoa.”

No fundo, a vida é isso: uma coleção de marcas.

Algumas a gente gostaria de apagar.

Outras, a gente guarda como troféu.

Chega uma certa idade em que você começa a se perguntar:

— Afinal, quais são as minhas marcas?

Sou lembrado pelo quê?

Pela pressa boa de viver?

Pela generosidade de repartir e doar?

Pela presença inteira ou pela ausência distraída?

Porque marca não é o que você compra.

Marca é o que você reparte.

Não é o que você acumula.

É o que você deixa.

No final das contas, quando o restaurante fecha, as luzes apagam e ele se esvazia, sobra muito pouca coisa.

Sobra o que você foi na vida dos outros.

Sobra aquilo que ninguém consegue jogar fora:

uma lembrança boa, um conselho simples, uma ajuda na hora certa, um sorriso que salvou um dia ruim.

Essa é a verdadeira marca.

E o mais curioso é que a gente passa metade da vida preocupado com a impressão que causa — e só entende as marcas que deixa quando aprende a viver com mais simplicidade.

Quando descobre que não precisa provar mais nada para ninguém.

Que basta ser sincero, inteiro e presente.

As marcas se constroem assim, em pequenas parcelas diárias:

num bom-dia sincero, num pedido de desculpas, numa escuta atenta, num presente dado sem motivo, num “eu me importo com você” dito nas entrelinhas.

Você já nasceu com marcas que não escolheu.

Entre elas, as manchas do sol no rosto de Conceição, minha mãe, que me ensinou a amar o sol e a vida,

a pressa boa de chegar mais cedo para aproveitar o dia — e a pessoa —

e esse impulso de repartir e doar o que tem.

Mas, a partir de agora — hoje, neste exato dia —

as marcas que vai deixar são decisão sua.

Talvez, no futuro, alguém fale de você num almoço de família,

num consultório, numa praia qualquer,

e diga com saudade e um sorriso no canto da boca:

— Ele deixou uma marca bonita na minha vida.

Se isso acontecer,

valeu a pena cada risco, cada cicatriz, cada passo dessa caminhada.



