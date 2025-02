As tendências de relacionamento com o cliente para 2025

A- A+

O avanço da tecnologia mudou como as pessoas se relacionam nos mais diversos âmbitos da vida, principalmente com as marcas. Atualmente, os consumidores procuram ser atendidos de forma rápida e eficiente. Para se ter uma ideia, de acordo com estudos realizados pela Epsilon, 80% dos consumidores preferem comprar de empresas que oferecem experiências personalizadas.



Diante desse cenário, estreitar o relacionamento com o cliente torna-se essencial para que as marcas se mantenham competitivas no mercado. Acompanhar as tendências é fundamental nesse processo, e três delas despontam como as principais para este ano: a hiperpersonalização, o uso estratégico da Inteligência Artificial (IA) e o Retail Media.



Velocidade e valores: as características do cliente atual

As tendências de relacionamento com o cliente foram moldadas pelas características do consumidor atual, que se atualiza constantemente. Independentemente da idade, os clientes estão mais velozes e procuram se relacionar com empresas que estejam alinhadas aos seus propósitos e valores.



Desta maneira, a hiperpersonalização continua sendo protagonista. Afinal, não há forma melhor de atraí-lo que se fazendo presente e atendendo seus reais desejos e possibilidades de consumo. E para 2025, impulsionar esse atendimento via Inteligência Artificial tem se mostrado bastante promissor. Isso porque, a IA tem a capacidade de automatizar dados, oferecer insights e um atendimento 360° totalmente personalizado.



Além disso, o Retail Media, estratégia para atingir consumidores de forma eficiente com grande destaque no mercado global, tem se fortalecido também no Brasil. Essa abordagem permite que anúncios sejam exibidos diretamente nos canais de varejo, atingindo o consumidor no momento exato da compra, quando ele está mais propenso a tomar decisões.



Dessa forma, as marcas conseguem aumentar a relevância de suas ofertas, impulsionar as vendas e melhorar a experiência de compra, ao mesmo tempo em que o varejista obtém uma nova fonte de receita através da monetização dos espaços digitais e físicos.



Os desafios de implementação



O grande desafio para a implementação dessas tendências de relacionamento com o cliente está no déficit do gerenciamento, integração e análise dos dados por parte das empresas. Embora esse seja um assunto amplamente discutido, muitas companhias têm dificuldade de estruturar a grande quantidade de informações disponíveis para conseguir viabilizar a hiperpersonalização, explorar as possibilidades da IA e até mesmo prosseguir com a estratégia de Retail Media.



Além disso, vale destacar que embora o foco central de qualquer empresa seja o fechamento da compra pelo consumidor, o pré e o pós-venda são igualmente importantes e, inclusive, ajudam a rentabilizar ainda mais. Prova disso está no estudo divulgado pela consultoria de gestão Bain & Company que aponta que a expansão de 5% nas ações de retenção pode reverter-se em um aumento de 95% no lucro de uma corporação.



Por esse motivo, investir em estratégias que garantam uma experiência completa e positiva ao cliente, desde o primeiro contato até o acompanhamento após a compra, é fundamental. Isso não só fideliza consumidores como também potencializa a receita, ao gerar oportunidades de vendas recorrentes, indicações espontâneas e maior engajamento com a marca.



Acelerando o relacionamento com o cliente



Assim, investir no atendimento integral do cliente, ampliar a linha de produtos e desenvolver novas soluções atentas às necessidades do mercado pode significar uma boa oportunidade para as empresas. Nesse contexto, criar o senso de comunidade e compartilhar valores e propósitos também ajuda na sensação de pertencimento por parte do cliente, estreitando o vínculo para um relacionamento cada vez mais duradouro.



Tudo isso é possível por meio do investimento em atualização digital, automação e integração de soluções, que podem ser aceleradas por empresas especializadas em implementação de tecnologias de ponta, que se dedicam a entender os desafios e oportunidades do negócio e do nicho de mercado de companhias diversas.



Assim, será possível aproveitar ao máximo as oportunidades de fidelização, potencializar o e-commerce por meio da hiperpersonalização, aumentar as vendas via Retail Media e oferecer experiências diferenciadas com o apoio da IA, sempre alinhadas às expectativas e tendências de comportamento do cliente, trazendo resultados expressivos no decorrer do ano e levando os negócios a novos patamares.





* Customer Success Manager (CSM) da Everymind.



