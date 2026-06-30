Ascensão e queda da cana no Nordeste

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Sucedendo a exploração do pau-brasil na Zona da Mata nordestina, há cerca de quinhentos anos a cultura canavieira que já foi pilar de sustentação econômica e social de grande destaque, tanto para os colonos europeus quanto para os colonizados tropicais, do passado distante até os dias de hoje, corre perigo de ocaso sem volta, caso não sejam adotadas providências para dar sobrevida ao outrora doce contexto sucroalcooleiro.

Com efeito, da Colônia à República a cana-de-açúcar cumpriu seu papel, em bons e maus momentos, ora como fruto da cobiça externa, ora como lastro socioeconômico do Brasil português ao Brasil brasileiro, gerou guerras e revoluções, movimentos de ação e reação, de conquista à libertários, de acolhimento à expulsão, a cana foi e de certa forma ainda tem sido pau pra toda obra ainda que fragilizada, comprometida economicamente e por incrível que pareça, pouco protegida pelo poder público em âmbito nacional, mas principalmente regional.

Os recorrente episódios de comprometimento hídrico, a disputa do hectare com o metro quadrado face a proximidade da região metropolitana de cinco capitais insuladas na Mata Canavieira, a topografia acidentada, a dificuldade de acesso ao crédito agrícola, o avanço da pecuária, são elementos comprometedores do futuro da atividade agroindustrial canavieira na região, a despeito da nossa vantagem comparativa em relação ao Sudeste pela menor distância das usinas para os portos de Cabedelo, Recife, Suape e Maceió, para o açúcar destinado à exportação.

Assusta-nos a mais completa indiferença do Poder Público ao anúncio de mais um episódio de “El Niño”, que está a caminho apesar das chuvas de hoje, com chegada prevista para os próximos meses, coincidindo com o início da safra 2026/2027 na região, sem que sejam adotadas providências de ordem técnica para efeito da mitigação do devastador fenômeno sobre a agricultura na Mata Canavieira, cujas consequências já experimentamos em passado recente, gerando perdas de milhares de empregos no campo e nas indústrias, inclusive em âmbito governamental atingindo fortemente e talvez até inviabilizando a contribuição tributária do Setor nos estados envolvidos.

Aproveitei o ensejo dos festejos de São João para pedir uma ajuda ao Santo padroeiro dos nordestinos, que nos socorra, da seca prevista, do desprezo público, até dos improváveis terremotos, que por enquanto são apenas leves tremores em Caruaru e arredores, lembrando como afirmam os adoradores da cana madrinha presente em nosso DNA, que “ruim com cana, mas muito pior sem ela”, estejam certos.

Outrossim, como a esperança é a última que morre, vamos acreditar e continuar perseverando, somos gatos escaldados, já fomos centenas de engenhos, dezenas de usinas, hoje reduzidas a apenas treze unidades de resistência em Pernambuco, produzindo alimento, energia e emprego, muitos empregos, de difícil substituição no campo e nas indústrias, isso graças ao nosso modelo cooperativo, que se tivesse chegado antes certamente teríamos salvo outras unidades produtoras de nossa outrora vasta e privilegiada coleção.







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