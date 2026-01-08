Assistencialismo: deformação do papel do Estado. Cristalização da pobreza e da dependência

A- A+

O assistencialismo, percebido como prática recorrente nas políticas públicas, insere-se no debate sobre os limites e as verdadeiras funções do Estado na organização econômica e social.

Pode ser considerada política estruturante de um governo fazer desses programas de amparo financeiro uma bengala social permanente? Claro que não! Embora a assistência social seja um instrumento legítimo para a mitigação de desigualdades e proteção de grupos vulneráveis, adotá-lo como estratégia central e permanente de ação governamental, configura uma distorção da política econômica e do papel institucional do Estado.

Tal prática compromete a eficiência alocativa dos recursos públicos, enfraquece os incentivos à produtividade e reduz a capacidade de promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Do ponto de vista econômico, o assistencialismo caracteriza-se pelas transferências de renda ou benefícios desvinculados de estratégias estruturantes de desenvolvimento. Ele, ao invés de estruturar a sociedade, serve para criar uma grave rede de ineficiência social.

Diferentemente das políticas econômicas orientadas ao crescimento, à geração de emprego e à expansão da capacidade produtiva, o assistencialismo opera sob uma lógica imediatista, focada no alívio momentâneo da pobreza. Essa abordagem ignora os determinantes estruturais da exclusão econômica, como baixa escolaridade, informalidade do trabalho e fragilidade institucional, perpetuando ciclos de dependência e subutilização da força de trabalho.

Além disso, a expansão descontrolada de políticas assistencialistas pode gerar distorções fiscais relevantes. O assistencialismo, na prática, compra o povo, e o silêncio da cidadania. O aumento contínuo dos gastos públicos sem contrapartida em crescimento econômico compromete o equilíbrio das contas públicas, pressiona a carga tributária e reduz a capacidade do Estado de investir em áreas estratégicas, como infraestrutura, ciência e tecnologia.

No plano institucional, o assistencialismo representa uma inversão do papel do Estado moderno. Em vez de atuar como agente promotor de direitos sociais universais e de oportunidades econômicas, o Estado passa a desempenhar um papel paternalista, no qual a cidadania é substituída pela dependência. O indivíduo deixa de ser sujeito de direitos garantidos por políticas públicas estruturadas e passa a ser beneficiário passivo de ações estatais fragmentadas e, muitas vezes, politicamente instrumentalizadas.

Essa prática enfraquece o princípio da emancipação social, fundamental às democracias contemporâneas, e compromete a formação de capital humano. Ao não priorizar políticas de educação, qualificação profissional e inserção produtiva, o assistencialismo limita a mobilidade social e reduz o potencial de desenvolvimento de longo prazo.

Os efeitos do assistencialismo manifestam-se tanto no plano econômico quanto no social. Economicamente, observa-se a redução dos incentivos à formalização do trabalho e ao aumento da produtividade. Socialmente, consolida a cristalização da pobreza e a fragilização da cidadania ativa, uma vez que a população assistida permanece afastada dos mecanismos de participação econômica e política.

Além disso, o assistencialismo é utilizado como instrumento de controle político, comprometendo a autonomia dos indivíduos e distorcendo processos democráticos. Quando a sobrevivência econômica passa a depender da manutenção de benefícios estatais, cria-se um ambiente propício à clientelização das políticas públicas. É fundamental distinguir assistência social de assistencialismo.

A assistência social, prevista em diversos ordenamentos constitucionais, deve ser compreendida como política pública, mas com natureza transitória, nunca permanente, focalizada e integrada a estratégias de desenvolvimento. Já o assistencialismo se caracteriza pela ausência de mecanismos de transição para a autonomia econômica, tornando-se um fim em si mesmo e não um meio para a superação das desigualdades.

O assistencialismo, quando institucionalizado como eixo central da política econômica e social, configura uma deformação do papel do Estado e um obstáculo ao desenvolvimento sustentável. Embora a proteção social seja indispensável em contextos de vulnerabilidade, ela deve estar articulada a políticas estruturantes que promovam crescimento econômico, qualificação da força de trabalho e cidadania ativa. Somente assim o Estado poderá cumprir sua função de promover não apenas o alívio da pobreza, mas a efetiva emancipação social e econômica da população.

A ênfase prolongada dessas políticas adotadas pelos recentes governos, sem reformas estruturais profundas, contribuiu para atrasar todos os avanços significativos que merecíamos como grande nação.

Levantamentos técnicos de órgãos oficiais, que considera o Cadastro Único (CadÚnico) para diversos programas sociais, apontou em setembro de 2025 — pasmem, com esse dado! — que cerca de 94 milhões de brasileiros dependiam de algum auxílio financeiro do governo para sobreviver, o que representa uma parcela significativa da população em idade ativa. E a fila de famílias habilitadas para entrar no programa aumentou, chegando a quase 988 mil em novembro de 2025, o maior nível desde julho de 2022.

Essa é a solução verdadeira e estruturante para este país? Quando isso vai parar?







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também