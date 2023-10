Atenção psicológica para pacientes com diagnóstico oncológico

A- A+

No mês de outubro, as pautas são sobre a prevenção ao câncer de mama. No entanto, olho em perspectiva para as campanhas propostas a cada mês e me pego refletindo dois aspectos: primeiro, a prevenção é de extrema importância em um país que se preocupa, majoritariamente, com um cuidado secundário e terciário, ou seja, quando o adoecimento já está instalado. Segundo, apesar de sermos uma população que só pensa em cuidados quando o adoecimento já se instalou, parece que alguns aspectos continuam sendo negligenciados.

Sem fugir do tema câncer de mama, proponho aqui a discussão de um outro cuidado, o psicológico, frente a diagnósticos oncológicos. Enquanto escrevo, um aspecto se destaca: trazer para a cena o cuidado psicológico frente ao diagnostico oncológico, também é um modo de prevenção. Isso porque, quantas vezes ouvimos pessoas resistentes a não irem ao médico para não “encontrarem doenças”.

O medo dos diagnósticos e mais que isso, o receio de não conseguir lidar com eles, parece, também, distanciar as pessoas dos cuidados preventivos. Quais recursos serão precisos para lidar com um tratamento oncológico?

Os tratamentos biológicos, necessários, mas, por vezes invasivos, reconfiguram as relações pessoais, o cotidiano a alimentação e a imagem. A quimioterapia e seus impactos no corpo e na imagem estabelecem mais do que um CID, reestabelece o modo em que as pessoas olham e se relacionam com o paciente em tratamento. Não bastasse os desafios inerentes ao processo de tratamento oncológico, os pacientes ainda são, muitas vezes, submetidos a uma certa incompreensão dos familiares e amigos. As famosas frases: “A vida continua”, “Você vai superar e se curar logo”, “Você precisa continuar sua vida”; não acolhem o medo, as dúvidas, os receios, as dores e o cansaço que são inerentes ao processo.

A presença, o apoio e o acolhimento de pessoas que são importantes na vida do paciente, são necessários para o processo. É o acolher (ou re-colher) o outro e todos os seus sentimentos ambíguos, que o indivíduo no enfrentamento da doença tenha para compartilhar, deve ser ouvido, seja o medo, a tristeza, as dores, ou esperanças, sem querer afastar dele qualquer sentimento.

Nem sempre é fácil acompanhar as dores do existir. Mas, em um mês de prevenção do câncer de mama, também é preciso ressaltar a importância de uma atenção aos aspectos psicológicos presente antes, durante e depois do diagnóstico.

Após o fim do tratamento biológico do paciente com diagnóstico oncológico, é comum a pessoa permanecer na sombra da incerteza, do medo da reincidência, da dúvida da continuação da vida. A celebração do término do tratamento, às vezes, encobre esses sentimentos que também podem se fazer presente e são legítimos.

Retomar a esperança na vida, leva um tempo e, mais que isso, precisa da presença circundante de pessoas que não só ressaltem os aspectos positivos da vida, mas que acolham as ambiguidades do existir humano.

*Doutora em Psicologia. Professora na Faculdade Nova Roma. CRP: 02/18737



