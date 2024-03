Ato ou desatino?

A- A+

O Ato Público do dia 25 de janeiro último na Avenida Paulista poderia ser qualificado como um delírio coletivo, ou mesmo um desvario eivado de estratagema diversionista, na tentativa de desviar o foco dos acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023, oportunidade em que bolsonaristas uivantes, tais quais lobos selvagens, macularam os pilares representativos da República brasileira: os poderes executivo, legislativo e judiciário, em procedimento inominável contra o Estado Democrático de Direito.

Isolado politicamente, desacreditado no meio empresarial, acumpliciado com o presidente do seu próprio partido político envolvido com pepitas de ouro, armas e a perspectiva de cassação do registro da sua agremiação partidária em decorrência do uso indevido do fundo partidário (inclusive já existe registro protocolado na Procuradoria Geral da República), o candidato derrotado nas últimas eleições presidenciais aposta na amnésia da Nação ainda traumatizada com os trágicos e dolorosos acontecimentos que expuseram para o país e para o mundo a fragilidade de uma democracia que vem da República Velha ainda com o estigma de apequenamento frente as constantes ingerências militares na vida civil, tendo como exemplos o golpe militar dirigido por Deodoro da Fonseca que pôs fim à Monarquia, vindo este a renunciar antes de um ano de governo. Como vice assume Floriano Peixoto, que não convocou novas eleições como previa a Constituição de 1891. Era a continuação do primeiro golpe ou segundo golpe.

Daí para frente a sequência é longa: Revolta da Armada, no Rio de Janeiro; manifestações na Escola Militar da Praia Vermelha, contra Prudente de Morais; expedição de Moreira César em Canudos com massacre dos adeptos de Antônio Conselheiro.

Para abreviar tivemos o Golpe de 1930, que determinou o fim da Primeira República ou República Velha; Golpe de 1937 ou Estado Novo; Golpe de 1945 que depôs Getúlio Vargas; golpe militar de 1961 que implantou o parlamentarismo; golpe militar de 1º de abril de 1964 que implantou uma ditadura que durou vinte e um anos, com as trágicas consequências que todos conhecem e finalmente a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023.

Em um país onde as negociações são absolutamente expostas para se viabilizar a governabilidade, onde não há cerimonia em negociar verbas das emendas parlamentares para dar sustentabilidade ao Presidente da República para gerir o país, sem que as respectivas verbas sejam controladas por órgãos públicos eficientes, é constrangedor que tenhamos ainda espaços para que inimigos viscerais da democracia se conduzam como se estivessem em grandes espaços feudais.

Dados da Polícia Federal apontam que Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro teria levado a minuta do golpe para o próprio ex-presidente revisar. Fontes da Polícia Federal indicam e mostram um vídeo de uma reunião do dia 5 de julho de 2022 com a presença de membros da cúpula do governo, inclusive o ministro da Defesa Paulo Sérgio de Oliveira e o general Braga Neto, vice na chapa derrotada, pressionados pelo presidente para endossarem o discurso de fraude eleitoral.

Ricardo Rangel, jornalista de revista de grande circulação adverte que “se não democratizarmos as Forças Armadas, novos golpes virão e que o poder civil precisa ter um plano claro para a Defesa”.

Querem fazer do nosso país um país de faz de conta. Elio Gaspari na obra A Ditadura Encurralada conta que o General Golberi do Couto e Silva costumava comparar a política de abertura dos tempos da ditadura militar que teve início em 1º de abril de 1964 com o conto de “Alice no País das Maravilhas, que está num lugar quando ela vai dormir e noutro quando ela acorda”.

Alice no País das Maravilhas é uma obra infantil escrita por Charles Lutwidge Dodgson cujo pseudônimo era Lewis Carroll que se especializou no estilo literário nonsense, expressão inglesa que denota algo sem consonância com a realidade, sem nexo, lógica e coerência. Em suma: um contrassenso.

Embora seja uma figura de retórica, faz sentido a expressão do General Golberi, se considerarmos que o Ato ou Desatino foi recheado de procedimentos nonsenses, cujo epílogo foi o auto pedido de anistia do próprio inspirador da tentativa de golpe.

*Procurador de Justiça do MPPE, Diretor Consultivo e Fiscal da Associação do MPPE e ex-repórter do Jornal Correio da Manhã (RJ)



