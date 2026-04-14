Autismo e o direito à cobertura de tratamentos pelos planos de saúde

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O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de conferir maior visibilidade ao tema, ampliar a compreensão acerca das necessidades das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sensibilizar a sociedade quanto à importância da inclusão dessas pessoas em todos os âmbitos sociais.

A data representa não apenas um marco de visibilidade, mas também um momento crucial de reflexão sobre a efetivação dos direitos das pessoas com TEA, especialmente no que se refere ao acesso à saúde.

Após o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), famílias iniciam uma jornada que exige não apenas adaptação emocional, mas também enfrentamento de obstáculos práticos. Entre eles, destaca-se a recorrente negativa de cobertura de tratamentos por planos de saúde, prática que, na maioria dos casos, revela-se ilegal.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado e também da iniciativa privada na saúde suplementar. A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice Piana) reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência, garantindo-lhe o direito ao atendimento integral.

Nesse contexto, ressalta-se que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por uma ampla variação em suas manifestações, podendo impactar, em diferentes níveis, as habilidades de comunicação, interação social e comportamento. Por essa razão, o tratamento exige uma abordagem multidisciplinar, contínua e individualizada, envolvendo profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Muito embora haja previsão legal, muitas operadoras de planos de saúde insistem em impor barreiras de acesso ao tratamento.

Os principais obstáculos são a limitação do número de sessões, a recusa de métodos terapêuticos prescritos e a alegação de ausência de cobertura com base no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Entretanto, tais práticas vêm sendo amplamente rechaçadas pelo Poder Judiciário. A jurisprudência consolidou entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial ao desenvolvimento do paciente, sobretudo quando há indicação médica fundamentada.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já firmou entendimento de que o rol da ANS não pode restringir o acesso a terapias necessárias, desde que haja indicação médica fundamentada. A limitação arbitrária de sessões compromete a evolução da pessoa com TEA, violando não apenas normas contratuais e consumeristas, mas também princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

Nesse contexto, o Poder Judiciário tem desempenhado papel essencial na garantia do acesso ao tratamento adequado, inclusive por meio de decisões liminares que asseguram a continuidade das terapias e evitam prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do paciente.

Mais do que promover conscientização, o 2 de abril deve servir como um chamado à efetivação de direitos. Garantir o acesso ao tratamento adequado é assegurar dignidade, inclusão e qualidade de vida às pessoas com TEA.





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