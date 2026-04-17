Autismo: o cuidado começa no olhar

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O diagnóstico de autismo não muda quem a criança é. Ele muda, sobretudo, o modo como o mundo, e muitas vezes quem está ao redor, precisa aprender a olhar para ela. Para muitas famílias, esse momento chega acompanhado de dúvidas, medo e silêncio. Para os profissionais de saúde, impõe o desafio de ir além dos protocolos e enxergar quem cada criança é para além do diagnóstico. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) não é uma condição única ou previsível; manifesta-se de formas diversas, atravessando o desenvolvimento, a comunicação e as relações sociais de maneira singular.

Nesse contexto, o diagnóstico e o acompanhamento multiprofissional precoces são fundamentais. Identificar sinais iniciais e começar intervenções o quanto antes amplia possibilidades, reduz sofrimentos evitáveis e favorece o desenvolvimento global da criança, sempre respeitando o ritmo de cada uma. Ainda assim, o olhar social costuma se fixar no que falta, no que a criança não faz ou não acompanha. Pouco se fala sobre o que essas crianças podem, sabem e desenvolvem. Nossos filhos podem tanto. O desafio está em deslocar o foco da limitação para a potência e da comparação para a singularidade.

Mais do que um diagnóstico, o autismo exige cuidado contínuo, escuta qualificada e sensibilidade clínica. Como nutricionista pediátrica, observo diariamente como a alimentação ocupa um lugar central nesse cuidado. A seletividade alimentar e as questões sensoriais são frequentes e impactam diretamente a rotina das famílias. Nesse contexto, a alimentação não pode ser campo de imposição, mas de construção gradual de segurança, previsibilidade e vínculo, com estratégias individualizadas e baseadas em evidências.

A rotina dessas famílias costuma ser intensa e, muitas vezes, exaustiva. Soma-se a isso o olhar de julgamento de quem observa de fora: comentários inadequados, olhares atravessados em espaços públicos, cobranças sobre comportamentos que fogem ao esperado. Esse julgamento machuca e isola. Em contraste, há olhares que sustentam, como um profissional que acolhe sem pressa, um educador que inclui, um amigo que adapta o convite, um familiar que aprende junto. O acolhimento transforma a experiência do cuidado e fortalece profundamente quem cuida.

Antes mesmo do diagnóstico, muitas mães percorrem um caminho silencioso de observação e inquietação. São elas que percebem os pequenos sinais e buscam respostas quando ainda não há nome para o que se apresenta. Como mãe atípica, aprendi que nem todo progresso é visível. Muitas conquistas não aparecem em laudos, mas em pequenos gestos, seja uma palavra dita com mais calma, um alimento aceito ou um dia de escola que termina em tranquilidade. O desenvolvimento não acontece em linha reta, e comparar trajetórias quase nunca faz sentido.

Muitas mães percorrem esse caminho de forma solitária. Redes de apoio se reduzem, convites diminuem, e a rotina se reorganiza em torno das necessidades da criança. Nesse percurso, o autocuidado e os vínculos que sustentam deixam de ser luxo e se tornam condição para seguir cuidando.

É nesse ponto que o papel das instituições de saúde se torna fundamental.

Em um sistema público como o SUS, garantir acesso ao cuidado integral de crianças com autismo é compromisso com equidade e inclusão. No entanto, a sobrecarga da rede ainda limita o acesso oportuno ao diagnóstico e ao acompanhamento especializado. Isso reforça a urgência de fortalecer os serviços e ampliar políticas públicas sensíveis às necessidades dessas crianças e de suas famílias.

Falar sobre autismo é falar sobre diversidade humana. Quando mudamos o olhar, criamos espaço para que cada criança floresça à sua maneira. Cuidar é um exercício diário de ciência, paciência, humanidade e amor. E quando esse cuidado se torna coletivo, o caminho deixa de ser solitário e se abre em possibilidades.





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