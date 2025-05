Autoconhecimento e liderança: 4 estratégias para colocar em prática

A- A+

“Mudar uma organização, uma empresa, um país ou o mundo começa com o simples passo de mudar a si próprio”. A frase do autor americano Tony Robbins reforça uma verdade essencial: o valor inestimável do autoconhecimento para o líder.

Pesquisa recente da Robert Half, em parceria com a The School Of Life, revelou que 86% dos líderes acreditam que tomariam melhores decisões, caso se conhecessem melhor. Não me espanta esta constatação. Afinal, líderes que compreendem a si mesmos estão mais habilitados a deliberar de forma mais equilibrada, a comunicar-se com mais clareza e, também, a inspirar suas equipes a alcançar resultados extraordinários.

Basicamente, eles entendem qual o impacto de seus valores individuais, sistemas de crenças e histórias, e como isso tudo molda sua percepção da realidade. Como consequência, fazem regularmente um inventário de si mesmos e daqueles que lideram.

Pode parecer óbvio, mas o exercício da autoconsciência está intimamente ligado à autorreflexão. Devemos avaliar como nossos valores guiam nossas atitudes e comportamentos e, também, das pessoas próximas. Sem essa habilidade fundamental, corremos o risco de permitir que vieses se infiltrem na tomada de decisões e podemos, mesmo que involuntariamente, disseminar medo e estresse em nossos times.

Quando entendemos que a qualidade da liderança faz toda diferença para o sucesso ou o fracasso da equipe no alcance de metas, automaticamente, compreendemos que é quase impossível formar um time inovador e motivado, caso nos falte algum nível de autoconsciência.

Portanto, para aqueles que desejam desenvolver habilidades de liderança por meio do autoconhecimento, e, também, da compreensão das singularidades de cada indivíduo, compartilho algumas dicas:

1. Adote uma mentalidade de aprendiz. O ego é inimigo da boa liderança. O primeiro e absoluto passo para a autoconsciência é aceitar o fato de que ninguém - nem mesmo um líder - jamais sabe (ou saberá) sobre tudo. E mais do que isso: todos estaremos errados, algumas vezes. Ao abandonar o ego e adotar uma mentalidade de aprendiz, você desperta a curiosidade e começa a encarar cada novo desafio ou experiência como uma oportunidade de crescimento. É igualmente importante fazer as mesmas concessões à sua equipe, permitindo que os colaboradores inovem por conta própria. Você certamente vai se surpreender com tudo que as pessoas são capazes de realizar sem interferência direta em suas decisões. A ideia, aqui, é ser autoconsciente o suficiente para saber que boas iniciativas podem surgir de todos os lugares!

2. Peça feedbacks. Envolver o time no processo de tomada de decisões traz à tona perspectivas diversas, levando a soluções mais assertivas diante de problemas variados. Essa prática ajuda a evitar as armadilhas de resoluções isoladas, onde perspectivas limitadas podem levar a erros ou resultados aquém do esperado. Além disso, quando líderes solicitam contribuições para sua equipe, demonstram humildade e respeito pela expertise daqueles profissionais. Esse canal aberto para a colaboração estimula o apoio mútuo entre todos. Ao buscar ajuda e pedir feedbacks, o líder promove uma liderança mais justa e alinhada. Esse estilo de gestão caracteriza uma liderança servidora, que cria um ambiente positivo e de confiança, evidenciando o comprometimento com o sucesso coletivo.

3. Seja empático. Liderança não é apenas sobre o seu crescimento pessoal — um líder autoconsciente compreende que não é uma ilha e que faz parte de um sistema maior. Assim, é preciso que o líder esteja sempre alinhado com os valores do time e pondere sobre como suas atitudes reforçam ou se contrapõem a esses conceitos. E mais: o gestor deve desenvolver, sobretudo, um forte senso de empatia, compreendendo os sentimentos dos demais, mesmo que sejam diferentes dos seus. Essas atitudes são fundamentais para a melhoria contínua dos métodos de gestão.

4. Esteja comprometido com a mudança. Ao longo do processo de autoconhecimento é natural que o líder busque aprimoramento pessoal e profissional, procurando desenvolver suas habilidades e competências. Aprender sobre novas ferramentas e acompanhar as tendências de mercado são atitudes primordiais tanto para se adaptar, cada vez mais, a um mercado em constante transformação quanto para servir de exemplo para sua equipe. Isso porque, quando líderes desenvolvem suas capacidades, inspiram seus liderados a fazerem o mesmo!





