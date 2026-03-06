Autoestima também é proteção: quando mulheres aprendem a não aceitar migalhas

A- A+

O mês de março costuma trazer homenagens às mulheres. Flores, mensagens bonitas e discursos sobre força e delicadeza. Mas talvez a pergunta mais importante hoje não seja como celebrar as mulheres, e sim como respeitá-las.

E respeito começa por algo simples, mas ainda desafiador para muitos: aceitar o “não” de uma mulher. O “não” não precisa de explicação, não pede insistência e não admite negociação. Ele é um limite. E limites existem para proteger a dignidade, a liberdade e a autonomia de qualquer ser humano.

Nesse ponto, a autoestima deixa de ser apenas um conceito emocional e passa a ser também uma ferramenta de proteção. Pesquisas na área da psicologia mostram que pessoas com autoestima fortalecida desenvolvem maior capacidade de estabelecer limites, tomar decisões conscientes e se posicionar diante de situações de pressão ou abuso. A autoestima influencia diretamente a forma como alguém percebe o próprio valor, e isso impacta as escolhas que faz na vida pessoal, afetiva e profissional.

Para muitas mulheres, esse processo ainda é um aprendizado em construção. Durante muito tempo, gerações inteiras foram educadas para agradar, ceder, suportar e, muitas vezes, silenciar. Aprender a dizer “não” significa romper com esse padrão histórico e assumir o direito de decidir sobre a própria vida.

Mas essa mudança não acontece isoladamente. Ela começa na educação e atravessa toda a sociedade. Pais e mães têm papel fundamental na formação de meninos e meninas que compreendam que respeito não é opcional. Ensinar que consentimento importa, que limites devem ser respeitados e que ninguém tem o direito de ultrapassar a vontade do outro é parte essencial dessa transformação cultural.

Ao mesmo tempo, fortalecer a autoestima das meninas significa ajudá-las a reconhecer seu valor, desenvolver segurança emocional e compreender que suas escolhas importam.

Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que uma em cada três mulheres no mundo já sofreu algum tipo de violência física ou sexual ao longo da vida. Esse número revela que o debate sobre respeito, limites e autonomia feminina ainda é urgente e necessário.

Nesse cenário, iniciativas voltadas ao fortalecimento pessoal e ao desenvolvimento da autoestima feminina ganham relevância social. O movimento Xô Migalhas nasce exatamente dessa reflexão: mulheres não precisam aceitar migalhas, nem nas relações, nem no ambiente profissional, nem na forma como são tratadas pela sociedade.

Migalhas são aquilo que sobra quando alguém acredita que merece pouco. Quando a autoestima cresce, a régua também muda. O que antes parecia suficiente passa a ser reconhecido apenas como o mínimo ou até como algo que não deve mais ser aceito. Essa mudança transforma escolhas. Mulheres passam a buscar relações baseadas em respeito, ambientes profissionais que reconheçam suas capacidades e caminhos onde sua voz seja ouvida.

Mas há outro elemento essencial nessa construção: o apoio entre mulheres. Quando mulheres se apoiam, compartilham experiências, fortalecem umas às outras e ampliam espaços de diálogo, criam redes de proteção e de crescimento. A solidariedade feminina não é apenas um gesto de empatia, é também uma estratégia de transformação social.

Da mesma forma, é fundamental que a justiça funcione e seja acessível. Leis que protegem as mulheres precisam ser aplicadas, respeitadas e efetivamente cumpridas. O enfrentamento à violência, à desigualdade e às violações de direitos depende de instituições fortes, mas também de uma sociedade que compreenda que respeito não é concessão: é obrigação.

Mais do que celebrar mulheres em uma data específica, o verdadeiro avanço acontece quando meninas crescem sabendo que têm voz, que suas escolhas importam e que seus limites devem ser respeitados. Porque quando uma mulher reconhece o próprio valor, ela muda a forma como se posiciona no mundo. E, quando isso acontece, o mundo também precisa aprender a mudar a forma como a trata.

Mais autoestima. Mais consciência. Menos silêncio. E, principalmente, menos migalhas.





