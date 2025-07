A- A+

Com o crescente interesse de jovens em participar de provas de resistência, como meias maratonas e maratonas, cresce também a preocupação com a segurança cardiovascular desses atletas. Embora os benefícios da atividade física sejam amplamente reconhecidos, competições de alta intensidade impõem um nível de exigência fisiológica que requer avaliação médica criteriosa, especialmente no que diz respeito ao coração.

A medicina esportiva e a cardiologia preventiva têm avançado no entendimento e na recomendação de exames que visam detectar precocemente condições cardíacas que podem representar risco durante o esforço físico extremo. Organizações internacionais, como o American College of Cardiology (ACC), e entidades nacionais, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), propõem diretrizes claras para essa avaliação.

Por que avaliar? Embora a morte súbita em atletas jovens seja um evento raro, ela costuma ter grande repercussão e, muitas vezes, poderia ser evitada com uma avaliação adequada. Entre as principais causas estão as cardiomiopatias hereditárias, alterações elétricas do coração (como a síndrome de Wolff-Parkinson-White ou a síndrome do QT longo), miocardites não diagnosticadas, além de valvopatias congênitas.

O que deve ser avaliado? As diretrizes atuais recomendam uma abordagem escalonada, iniciando com triagem clínica e evoluindo para exames complementares como exame físico cardiovascular, Eletrocardiograma de Repouso (ECG), Ecocardiograma Transtorácico, Teste Ergométrico e exames avançados, caso necessário, dependendo dos achados. Esses exames seriam Holter de 24 horas, para avaliação de arritmias; Ressonância Magnética Cardíaca, útil em casos de suspeita de miocardite ou cardiomiopatia; testes genéticos, nos casos com forte suspeita de doença hereditária.

Esporte com segurança começa no consultório

A prática esportiva é, sem dúvida, um dos pilares para uma vida saudável. No entanto, quando se trata de competições intensas, como as maratonas, é fundamental garantir que o praticante esteja preparado não apenas em termos de resistência física, mas também de integridade cardiovascular. A avaliação pré-participação, baseada nas recomendações da ACC e da SBC, é uma ferramenta poderosa na prevenção de eventos adversos e deve ser vista como parte essencial da preparação para o esporte competitivo. Com prevenção, informação e cuidado médico qualificado, é possível praticar esporte com segurança — e transformar o desafio da maratona em uma conquista segura e duradoura.



