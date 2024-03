Avanço tecnológico e especialização médica dão esperança a milhões de mulheres com endometriose

A- A+

A endometriose é uma condição ginecológica complexa que acomete entre 6% a 10% das mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Caracterizada pela presença de tecido semelhante ao endométrio fora do útero, a endometriose pode afetar órgãos pélvicos e extrapélvicos, incluindo a bexiga, o reto, superfícies peritoneais e até o diafragma, causando uma variedade de sintomas. Estes podem incluir dor pélvica severa, dismenorreia (menstruação dolorosa), dor durante relações sexuais e até mesmo infertilidade. O diagnóstico precoce e preciso é crucial para o manejo eficaz desta doença, permitindo intervenções terapêuticas oportunas e minimizando seu impacto na qualidade de vida das pacientes. Os avanços tecnológicos nos métodos de imagem, juntamente com a expertise de profissionais altamente qualificados, têm revolucionado o diagnóstico da endometriose.

O que se nota é que houve uma revolução dos métodos de imagem para diagnosticar essa condição. Dois tipos de ultrassonografia diferentes são adotados na investigação médica: a ultrassonografia transvaginal normal e a ultrassonografia com preparo intestinal. A ultrassonografia transvaginal é um método amplamente utilizado para a avaliação de condições ginecológicas, incluindo a endometriose. Este exame usa ondas sonoras para criar imagens do útero, ovários e outros órgãos pélvicos. O diferencial é que a ultrassonografia com preparo intestinal geralmente é feita com uma solução laxativa. Ela reduz a interferência dos gases e fezes, proporcionando uma visualização mais clara das estruturas pélvicas. Este exame usa ondas sonoras para criar imagens do útero, ovários e outros órgãos pélvicos, e envolve a limpeza do intestino antes da realização do ultrassom. O método é útil de maneira particular para identificar endometriose profunda e lesões em locais de difícil visualização, melhorando significativamente a precisão do diagnóstico.

Outro exame utilizado é a ressonância magnética (RM) da pelve, que tem alta resolução e capacidade de contraste, oferece uma visão abrangente da anatomia pélvica. Ele é considerado insubstituível para avaliar a extensão da endometriose, especialmente em casos complexos, fornecendo informações vitais para o planejamento de tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Os avanços nos métodos de imagem melhoraram as taxas de sensibilidade e especificidade na detecção da endometriose. A ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal apresenta alta sensibilidade e especificidade, em especial para endometriose profunda, possibilitando a identificação de lesões que seriam difíceis de detectar com métodos convencionais. Por sua vez, a ressonância magnética da pelve destaca-se pela sua capacidade de fornecer detalhes anatômicos precisos e extensivos, sendo extremamente útil na avaliação da extensão da doença.

Embora cada método tenha suas forças, às vezes, dependendo do contexto e do caso específico, a associação conjunta de ambos os exames é necessária e eficaz. A abordagem combinada não só aumenta a precisão diagnóstica como também oferece uma visão mais completa da extensão da endometriose, o que é crucial para o planejamento de um tratamento eficaz. Portanto, a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal e a ressonância magnética da pelve funcionam como métodos complementares.

A eficácia desses métodos de imagem é potencializada pelo uso de equipamentos modernos e de alta tecnologia. As máquinas de última geração produzem imagens de qualidade superior, com resoluções mais altas e melhor contraste, o que facilita a identificação de lesões endometrióticas pequenas e detalhes anatômicos finos. Essa clareza é indispensável para um diagnóstico preciso e para a formulação de um plano de tratamento eficaz.

Contudo, a tecnologia, por si só, não é suficiente. A interpretação das imagens requer profissionais altamente qualificados e especializados em endometriose. Radiologistas e ginecologistas com treinamento específico nessa área são capazes de discernir nuances nas imagens que indicam a presença e a extensão da doença. A expertise é fundamental, não apenas para o diagnóstico correto, mas também para o acompanhamento e avaliação da eficácia do tratamento.

A intersecção entre os avanços tecnológicos nos métodos de imagem e a especialização profissional representa um marco no diagnóstico da endometriose. Uma sinergia que aumenta a precisão diagnóstica, melhora o planejamento terapêutico e promove melhores resultados de saúde para as pacientes. À medida que a tecnologia avança e os profissionais continuam a se especializar, a capacidade de diagnosticar e tratar a endometriose de maneira eficaz continuará a melhorar, oferecendo esperança e alívio para milhões de mulheres afetadas por esta condição desafiadora.

*Médica radiologista do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila e professora de Diagnóstico por Imagem da UFPE



