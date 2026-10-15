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Um país são valores. É identidade coletiva. E representa destino por quem somos capazes de viver. Ou seja, há entre o cidadão e seu país uma relação de pertencimento. Que tece vínculos. Afetos. Cores. Determinando a vontade de criar beleza. E justiça.

Esta é a história da civilização. Que luta por mais igualdade, fraternidade e liberdade. Fundadas no Iluminismo dos filósofos. E concretizadas pelas mãos dos revolucionários de 1789. Contra o fundamentalismo religioso. E o obscurantismo dos extremistas. Disputa infinda entre democratas e autoritários.

O Brasil teve dois exemplos de cidadãos que testemunharam seu amor pelo país. No Império, José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838). Na República, Getúlio Vargas (1882-1954). José Bonifácio foi o principal conselheiro político de Pedro I. Ajudando-o na emancipação do país.

Chegou a romper com o imperador. E ser exilado. Ocorre que Pedro I teve que retornar a Portugal. E precisou de um tutor para Dom Pedro de Alcântara. Então com menos de dez anos de idade. O Imperador recorreu a José Bonifácio. Este, esqueceu os desentendimentos com Pedro I. E aceitou ser tutor do futuro Imperador do Brasil.

Getúlio Vargas foi chefe da Revolução tenentista de 1930. Assumiu a presidência da República e a exerceu até 1945. Fundou o Brasil moderno. Criou a Companhia Siderúrgica Nacional. Aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. E instituiu a Petrobras. Foi eleito, pelo voto direto, presidente em 1950. E, pressionado a sair do poder diante de grave crise política, recusou-se a renunciar. Deu um tiro no peito. Legou ao país um modelo de avanço social e coragem política.

Lendo as memórias do formidável brasileiro de Pernambuco, Nelson Rodrigues, gravei a seguinte frase: “O que me põe doente é a falta de espanto”. Tomei nota desta expressão diante da iniciativa de os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro usarem instâncias políticas contra o Brasil.

Incentivando o presidente dos Estados Unidos a aplicar um tarifaço sobre produtos brasileiros. Como forma de negociar a soltura do pai que está preso. Por inspirar um golpe de Estado. Como se a soberania brasileira, por meio da economia, fosse moeda de troca. Numa operação para soltar um preso político.

Ontem, ouvindo Chico Buarque, recordei a canção Baioque. Fusão de baião e rock. Chico, ganhador do prêmio Camões, não quis trocar a bandeira brasileira pela bandeira norte-americana. Fez melhor, compôs e associou ritmos elaborados no tempo: “Quando eu rio, rio seco como é seco o sertão; eu odeio, eu adoro, numa mesma oração, quando eu canto, Mammy, não quero seguir definhando sol a sol, me leva daqui, eu quero partir, requebrando rock’n roll”.

Este Brasil eu compreendo. Tropical, fraterno, poético. Que junta as diferenças para produzir um mundo maior, mais humano.





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