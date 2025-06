Balagulá leguelé liguilí logoló lugulu leguiligológulu

A- A+

Perguntaram por que coloco a letra “L” após o nome (JC). O L é de Lima, sobrenome de solteira de Dona Iraci. Cortei o Lima, por preguiça ou praticidade ou ambos. A minha genitora questionou a omissão. Voltei a usar e, mais na frente, deixei apenas o L.

Vejam vocês: D. Pedro I tinha 18 nomes e é bem provável nem ele soubesse todos de cor. Algum xeleléu se encarregava de escrever ou dizer no ouvido do monarca quando havia necessidade. A sua nora, Teca, tinha 26, fora o título. Há uma recordista, do Reino Unido, que não tem sangue real: adotou 161 palavras ao seu nome, que passou a ter 895 caracteres. A causa foi nobre: incentivar doações para uma instituição, após a morte de seu filho. Pode não ser o maior, mas, no Brasil, em Macau (RN), um moço foi registrado por seu pai como Charlingtonglaevionbeechek Navare dos Anjos Mendonça. É conhecido como Chacha.

Para dar uma pausa, transcrevo trecho da letra de música de dois compositores pernambucanos, Venâncio e Corumbá, “Uai, uai”, gravada por Anastácia: quem tá por baixo não sobe, quem tá por riba não cai - que foi dito mais na frente, com outras palavras, em outra letra, por Chico Science: - A cidade não pára, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce.

Venâncio e Corumbá, foram dois compositores/intérpretes, com repertório enraizado na nossa região. Algumas composições mostravam o lado alegre, engraçado e outras mostravam o lado árduo e penoso dos nordestinos.

Gravaram o “Boi na Cajarana”, “Paulificante”, “Coco do B” (E batuca pede bacana, barulhenta, com banana, botina, benzeu brasão/ainda tem balanço, boca, braseiro, brancura, bom balaieiro, bandolim e batelão/O coco que eu tô dizendo no repente é do B/Tenho ou não tenho razão?). Também deles “O último pau-de-arara” (Enquanto a minha vaquinha/tiver o couro e o osso/e puder com o chocalho/pendurado no pescoço/Vou ficando por aqui/Que Deus do céu me ajude/Quem foge à terra natal/Em outros campo não para/Só deixo meu Cariri no último pau-de-arara...”).

“Balagulá leguelé liguilí logoló lugulu leguiligológulu” é o refrão da música “Chuleado da Vovó”. Vem a propósito da quantidade de gírias e expressões que vem sendo utilizadas, principalmente pelos mais jovens. Não é nada interessante. Na verdade, é falta de vocabulário pela ausência da leitura e pelo mergulho nas telas. Listo algumas: “véi”, “moscar de boa”, “é nóis”, “mec”, “flopar”, “crush”, “pistola”, “cringe”, “biscoiteiro”, “né”, “xavecar”, “tancar”, “bostil”, “iti malia”, “shippar”, “10/10”, “tá na Disney”, “LOL”, “Maria Mucilon”, “deu ruim” etc. Dentro em breve, vamos ter dois dicionários oficiais: um, o convencional; outro, o consuetudinário. Pior: questões com expressões do segundo serão tema de provas do Enem, concursos, vestibulares etc.



