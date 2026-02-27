Banco Master compromete os três poderes

A- A+

Ao longo dos últimos dez anos, um empresário mineiro iniciou um processo de aquisição de instituições financeiras na cidade de São Paulo (SP), até assumir a Presidência do Banco Master (MASTER). Todas essas aquisições foram devidamente homologadas pelo Banco Central do Brasil (BCB). A partir de então, a ascensão desse novo banqueiro — com bilhões de reais alocados em operações financeiras — passou a despertar desconfiança no centro financeiro paulista.

O desconforto no mercado decorreu, sobretudo, da estratégia agressiva de captação de recursos, com pagamento de taxas significativamente superiores às praticadas pelos concorrentes. Esse foi um dos principais motivos pelos quais o empresário não foi bem recebido pelo seleto círculo da Avenida Faria Lima, em São Paulo.

Diante desse cenário, o Presidente do MASTER passou a estruturar uma ampla rede de relacionamentos em Brasília, buscando interlocução nos três Poderes da República — Executivo, Legislativo e Judiciário. Em meados de 2024, o modus operandi do MASTER já chamava a atenção do mercado financeiro. Ao longo daquele exercício, o BCB concedeu prazo de seis meses para a correção de irregularidades identificadas.

No final de 2024, intensificaram-se os rumores de que a instituição poderia enfrentar problemas de liquidez. Até a divulgação, em março de 2025, das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 — auditadas por uma das principais empresas internacionais de auditoria independente — o cenário aparente era de normalidade.

Ainda assim, a instituição mantinha estratégia agressiva de captação, chegando a oferecer remuneração equivalente a 140% da variação do CDI, além de manter um volume expressivo, superior a 250 mil contratos de empréstimos consignados.

Em novembro de 2025, veio a público a revelação de gestão fraudulenta no MASTER, após a Polícia Federal (PF) deflagrar a Operação Compliance Zero e o BCB decretar a liquidação extrajudicial da instituição, culminando com a prisão de seu presidente. O escândalo corporativo foi considerado um dos maiores crimes financeiros organizados do país, envolvendo fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, superando, segundo análises da imprensa, episódios históricos como os que envolveram os antigos Banco Nacional e Banco Econômico.

De acordo com reportagens da imprensa brasileira, a estrutura de supostas operações de lavagem de dinheiro teria envolvido aquisição de participações em empresas insolventes, direitos creditórios e precatórios com lastro questionável, além de fundos de investimento e ativos com valores inflados.

Tais operações teriam contado com assessoramento de grandes escritórios de advocacia sediados em Brasília (DF), com os quais o presidente do MASTER manteria relacionamento profissional próximo, inclusive com advogados pertencentes a famílias de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Também foram mencionadas, pela imprensa, viagens ao exterior em jato particular do banqueiro, visitas frequentes de ministros à sua residência em Brasília e audiência no Palácio do Planalto, na tentativa de solucionar os problemas de liquidez da instituição.

Conclui-se que, no entendimento exposto, não há crime financeiro organizado de grande porte — como o atribuído ao MASTER — sem a constituição de uma ampla rede de articulação e ramificação institucional nos três Poderes da República: Judiciário, Executivo e Legislativo.





