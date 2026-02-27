Banco Master compromete os três poderes
Ao longo dos últimos dez anos, um empresário mineiro iniciou um processo de aquisição de instituições financeiras na cidade de São Paulo (SP), até assumir a Presidência do Banco Master (MASTER). Todas essas aquisições foram devidamente homologadas pelo Banco Central do Brasil (BCB). A partir de então, a ascensão desse novo banqueiro — com bilhões de reais alocados em operações financeiras — passou a despertar desconfiança no centro financeiro paulista.
O desconforto no mercado decorreu, sobretudo, da estratégia agressiva de captação de recursos, com pagamento de taxas significativamente superiores às praticadas pelos concorrentes. Esse foi um dos principais motivos pelos quais o empresário não foi bem recebido pelo seleto círculo da Avenida Faria Lima, em São Paulo.
Diante desse cenário, o Presidente do MASTER passou a estruturar uma ampla rede de relacionamentos em Brasília, buscando interlocução nos três Poderes da República — Executivo, Legislativo e Judiciário. Em meados de 2024, o modus operandi do MASTER já chamava a atenção do mercado financeiro. Ao longo daquele exercício, o BCB concedeu prazo de seis meses para a correção de irregularidades identificadas.
No final de 2024, intensificaram-se os rumores de que a instituição poderia enfrentar problemas de liquidez. Até a divulgação, em março de 2025, das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 — auditadas por uma das principais empresas internacionais de auditoria independente — o cenário aparente era de normalidade.
Ainda assim, a instituição mantinha estratégia agressiva de captação, chegando a oferecer remuneração equivalente a 140% da variação do CDI, além de manter um volume expressivo, superior a 250 mil contratos de empréstimos consignados.
Em novembro de 2025, veio a público a revelação de gestão fraudulenta no MASTER, após a Polícia Federal (PF) deflagrar a Operação Compliance Zero e o BCB decretar a liquidação extrajudicial da instituição, culminando com a prisão de seu presidente. O escândalo corporativo foi considerado um dos maiores crimes financeiros organizados do país, envolvendo fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, superando, segundo análises da imprensa, episódios históricos como os que envolveram os antigos Banco Nacional e Banco Econômico.
De acordo com reportagens da imprensa brasileira, a estrutura de supostas operações de lavagem de dinheiro teria envolvido aquisição de participações em empresas insolventes, direitos creditórios e precatórios com lastro questionável, além de fundos de investimento e ativos com valores inflados.
Tais operações teriam contado com assessoramento de grandes escritórios de advocacia sediados em Brasília (DF), com os quais o presidente do MASTER manteria relacionamento profissional próximo, inclusive com advogados pertencentes a famílias de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Também foram mencionadas, pela imprensa, viagens ao exterior em jato particular do banqueiro, visitas frequentes de ministros à sua residência em Brasília e audiência no Palácio do Planalto, na tentativa de solucionar os problemas de liquidez da instituição.
Conclui-se que, no entendimento exposto, não há crime financeiro organizado de grande porte — como o atribuído ao MASTER — sem a constituição de uma ampla rede de articulação e ramificação institucional nos três Poderes da República: Judiciário, Executivo e Legislativo.
