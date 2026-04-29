Basta, o não de Lampedusa!

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Fui incumbido de subscrever este “não libelo”. Um desabafo cansado, em nome de amigos que produzem, trabalham, temem perseguições e não podem, seja em razão de seus negócios, ou das funções que exercem, dizer o que pensam. A inspiração do título vem do “Leopardo” de “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”. E justifica-se pelo título exclamativo! O Brasil parou, faz tempo. Temos que ter coragem para dizer, basta!

Não foi por emenda constitucional, não foi por assembleia constituinte, não foi sequer por uma reforma política debatida no Congresso. Silenciosamente, por meio de decisões judiciais acumuladas, o Brasil caminha para um modelo em que o Supremo Tribunal Federal, na prática, determina quem pode e quem não pode ser presidente da República. A urna continua existindo, o voto continua secreto, as campanhas continuam caras e barulhentas. Mas o “filtro” decisivo — o poder de dizer quem entra ou não entra no jogo — deslocou-se para um órgão que não é eleito, não presta contas ao eleitor e cujos membros têm mandato vitalício.

A tese é dura, mas precisa ser enfrentada: estamos construindo um sistema político no qual o STF, por meio sobretudo do inquérito das fake news e de decisões conexas, se torna o grande árbitro da elegibilidade. Não apenas por punir crimes — o que seria normal em qualquer democracia —, mas por alargar até o limite (e além dele) os conceitos de “ataque às instituições”, “discurso de ódio”, “notícia falsa” e “ameaça à democracia”, de modo a transformar crítica política e exposição de escândalos em conduta potencialmente criminal.

Quando o ministro que se sente atacado passa a ser, ao mesmo tempo, “vítima, investigador e julgador”, instaura-se uma lógica de proteção corporativa que desfigura por completo a ideia de devido processo legal. O inquérito das “fake News” é o símbolo máximo desse desvio: nasceu sem provocação do Ministério Público, sem fato determinado e sem distribuição regular. Alongou-se no tempo, ampliou-se de forma quase ilimitada, foi se ramificando em outros procedimentos e, ao final, tornou-se um instrumento de disciplinamento político e midiático, sob o silêncio conivente de muitos.

O ponto central, porém, não é jurídico — é político. Ao se colocar na posição de “guardião da democracia” contra qualquer figura que ouse questionar seus métodos ou expor seus excessos, o STF passa a interferir diretamente na composição do campo eleitoral. Candidatos que criticam ministros com veemência, que prometem rever decisões ou expor relações espúrias, passam a correr o risco concreto de se tornarem alvos preferenciais de inquéritos, ações penais e, em última instância, de decisões de inelegibilidade.

É aqui que se consolida a ideia de que o Supremo “indica” o presidente. Não porque escolha explicitamente um nome, mas porque elimina do tabuleiro, por via judicial, aqueles que representam uma ameaça à sua hegemonia institucional. O eleitor continua podendo “escolher”; mas somente entre aqueles previamente aprovados pelo crivo do tribunal. É uma espécie de “conselho de anciãos republicanos” que, sob o pretexto de defender a Constituição, resguarda seus próprios interesses e preserva a simbiose com o establishment político, empresarial e midiático.

O inquérito das fake news funciona, nesse contexto, como espada de Dâmocles sobre qualquer liderança disposta a enfrentar o sistema. A linha entre crítica contundente e “ataque às instituições” é elástica. A linha entre denúncia jornalística e “disseminação de desinformação” é interpretativa. A linha entre discurso político inflamado e “incitação ao golpe” depende do humor e da leitura de um punhado de ministros. Tudo isso em um ambiente no qual as garantias tradicionais — juiz natural, ampla defesa, previsibilidade normativa — foram relativizadas.

Ao longo dos últimos anos, consolidou-se um padrão: políticos que afrontam diretamente o Supremo, questionam seus inquéritos, expõem eventuais maus feitos, mencionam conexões incômodas ou levantam suspeitas sobre decisões sensíveis acabam enredados em processos que podem resultar em prisão, censura prévia ou cassação de direitos políticos. Já adversários mais dóceis, que aceitam o novo papel tutelar do STF e não acenam com reformas profundas, tendem a receber tratamento menos severo.

Formalmente, continua a existir a Justiça Eleitoral, continua a existir a Lei da Ficha Limpa, continuam a existir os velhos mecanismos de registro de candidatura. Mas, na prática, o vetor decisivo é o que brota do Supremo e de seu cinturão de decisões: quem se alinha à narrativa de defesa das “instituições” é protegido; quem ameaça desvelar seus abusos é enquadrado como risco à ordem democrática. O resultado é um sistema de veto prévio.

Essa transformação não é um acaso da história; é a saída encontrada por uma elite política incapaz de convencer o eleitor e, ao mesmo tempo, ao estar assustada com a ascensão de lideranças antissistema. Um sistema que não mais responde às necessidades. Que não mais dialoga. Vivemos 2013, “O Ano que não Acabou”. Diante da incapacidade de derrotar certos projetos nas urnas, prefere-se derrotá-los nos tribunais. O STF, que deveria ser o limite contra o arbítrio, converte-se no próprio instrumento de controle do jogo democrático.

O mais grave é que esse novo arranjo não foi objeto de debate público. Ninguém autorizou o Supremo a se converter em poder moderador informal, com capacidade de definir o cardápio de candidaturas disponíveis ao povo. Não houve plebiscito, não houve reforma constitucional, não houve pactuação transparente. Houve, isso sim, uma sequência de decisões monocráticas ampliando, passo a passo, o raio de atuação da Corte, sempre sob o argumento nobre de “defender a democracia”.

Quem defende a democracia, contudo, não teme ser criticado. Não precisa blindar- se contra a exposição de seus próprios erros ou desvios. Não transforma opositores políticos em inimigos do Estado. Democracia pressupõe alternância de poder verdadeira, risco real de derrota, possibilidade concreta de revisão de decisões e de reforma das instituições. Quando um tribunal se coloca acima de qualquer crítica e passa a punir sistematicamente seus contestadores, deixa de ser guardião da Constituição para se tornar guardião de si próprio.

O Brasil precisa decidir se aceita, resignado, essa mutação silenciosa que substitui o eleitor por um colegiado de 11 ministros na definição de quem pode disputar a Presidência. Se a resposta for “sim”, sejamos ao menos intelectualmente honestos: admitamos que passamos a viver sob um presidencialismo tutelado, em que a soberania popular é condicionada ao beneplácito de um tribunal. Se a resposta for “não”, será preciso enfrentar, com coragem e serenidade, o debate sobre os limites do poder do STF, a revisão de inquéritos de exceção e a recomposição do equilíbrio entre os poderes.

Enquanto isso não acontecer, continuaremos assistindo à mesma cena: o eleitor na fila da seção eleitoral, acreditando escolher seu presidente; e, acima dele, invisível, um outro colégio — não de milhões, mas de onze — que já decidiu, de antemão, quem ele está autorizado a escolher. Iluminados por uma chama opaca, sem luz, sem voto.





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