"Be Careful, I Have the Power"   

A- A+

"Tome cuidado, eu tenho o poder", resumidamente o tom do discurso na ONU dos donos do mundo, que segundo a crítica global abismada, afirmam, "Coitados a única coisa que possuem é dinheiro e tão somente dinheiro", que pena, será que é verdade? Parece que sim, mas ninguém ousa testar, com receio de que chovam mísseis balísticos de última geração sobre as cabeças dos incautos.

Com o planeta reduzido ao tamanho ligeiramente maior do que uma bolinha de golfe, aguardando a próxima tacada em direção ao buraco, talvez possamos todos escapar se passar direto errando o alvo, a pretensão vai para o brejo graças a proteção divina aos pacíficos ingênuos contritos em oração na certeza de que a esperança é a última que morre.

Isto posto, vale observar que a fragilizada e tradicional instituição constituída em 1945 para acomodar gregos e troianos em humanitária harmonia, na tentativa de se contrapor a insana convivência e interação entre os contrários, usando o verbo como arma contra o instinto animal de matar, tomar e fazer medo aos habitantes do planeta Terra, infelizmente não tem se mostrado suficiente ou eficiente na sua magna missão, situação esta que se não for ajustada e redesenhada no seu aspecto e intento original, estejam certos de que corremos um previsível risco de estarmos perdidos, as vésperas da terceira, já em curso guerra mundial, para regozijo dos loucos, auto intitulados "Donos do mundo", seus "eus" de nascença e vocação, desprovidos do mínimo resquício de ética, caráter humanitário e completo desprezo pelo "nós", "todos nós", preocupados exclusivamente em alertar, —"Idiotas, bobalhões, vocês não valem nada, alem de porrada em direção ao buraco, não de golfe, mas buracão da sepultura definitiva, e priu!

Outrossim, a despeito dessa triste e perigosa ordem de coisas nestes novos tempos que estamos atravessando, queremos crer que há males que vem para o bem, sendo assim, a exibição ostensiva e ameaçadora desses seres do mal em relação ao porvir, ao tempo que preocupa e amedronta, também ajuda a moldar reação coletiva a tragédia que se pronuncia, ajudando o lado do bem na plateia global a se preparar, dando as mãos em caráter emergencial, para reagir, se prevenindo no curto e médio prazos para estar pronta com a proteção e enfrentamento conjunto, fazendo uso da lógica e da democrática união global ao resgate do nosso amanhã.

Sendo assim, o inevitável e multissecular confronto entre o nós e o eles se configura, enfatizando que mais do que nunca assistimos o combate entre a palavra, o afago, a tentativa de conciliação ou de reconciliação e a destruição do próximo como regra e vocação, que já nos contamina, passe ao largo do nosso amado Brasil.







____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.



Veja também