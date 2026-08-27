Beethoven, inspiração política

A- A+

A Revolução Francesa foi em 1789. Mas não concretizou os objetivos de movimento democrático. Converteu-se em regime autocrático. Na pele de Napoleão Bonaparte, como Imperador. De 1804 a 1814. Época de opressão. E de nacionalismos. Os Bourbons, os Habsburgos, os Romanov, lutavam pela continuidade do absolutismo. Nesse período, as guerras Napoleônicas esfacelaram a Europa. Morreram 2 milhões de soldados. E 1 milhão de civis.

Em 1824, Beethoven apresentou, pela primeira vez, a Nona Sinfonia. A mais inovadora peça clássica da música universal. Introduzindo o canto coral. Finalizada com versos do poeta Schiller. Invocando paz e alegria. No rastro de onda genial juntando Mozart, Haydn e Beethoven. Trio defensor da liberdade. Do lado oposto ao bloco dos monarcas absolutistas. Que assumiam o nacionalismo imperial.

Beethoven tornou-se precursor de tendências sociais da história moderna alemã. Foi inicialmente admirador de Napoleão. Quando este representava obstáculo aos regimes oligárquicos da nobreza europeia. Depois, tornou-se opositor de Napoleão. Quando este colocou, na própria cabeça, a coroa de Imperador. O compositor revogou a dedicatória dada ao francês na Sinfonia 3, a Heroica.

Ali estava o retrato completo do choque da era pós Napoleônica. Entre as forças retrógradas do nacionalismo absolutista, de uma parte. E, de outra parte, o pensamento de modernidade, inaugurado com os filósofos iluministas. E mais as ideias dos direitos da pessoa humana. Oposição entre retrocesso e revolução. Disputa entre liberdade versus absolutismo. E, como pano de fundo, a exaltação do ardor nacionalista. Feito com escombros do espírito bélico da era Napoleônica.

Mudemos a página do tempo. Passemos a 2026. O presidente Donald Trump assume, pela segunda vez, a presidência dos Estados Unidos. Rompe os laços multilaterais que o país tinha com organismos internacionais. Fixa unilateralmente tarifaços. Desconstrói regras do comércio mundial. Rende-se à sedução do autocrata de Tel Aviv. Rapta o presidente da Venezuela em operação espetacular. Assombrando o Direito e a noção de soberania nacional. Ameaça agredir Cuba, invadir a Groenlândia e tomar o estreito de Ormuz. Instala guerra contra o Irã que duraria uma semana, segundo ele. E já se estende por cinco meses. Com elevados custos humanos e econômicos. Desestabilizando a economia global. Com aumento do preço do barril de petróleo. E ampliação das tensões políticas entre países. Quid Imperatur mundi?

O olhar sereno da história mostra figura pequena. Homúnculo. Meio clown. Distante das conquistas civilizatórias alcançadas no século XXI. Sem visão estratégica que alongava os passos de Napoleão. Sem gestos humanistas dos que sabem perdoar. Traço marcante do Bonaparte. Sem respeito verbal digno, próprio do gestor autoconfiante. Que educa a si próprio. Sem o dom de unir, que Lincoln usou para consolidar a integridade norte-americana. Sem a clarividência de Franklin Delano Roosevelt, que absorveu a lição de Keynes. Superando a crise de 1929. Sem a leveza e o bom humor de Barack Obama. Que soube bailar na Casa Branca. Sem a breguice de laquear de ouro o salão oval.

Beethoven era grande. Talvez tivesse, na escala moral, três metros de altura. Opôs-se a Napoleão quando este se entregou ao poderismo. Perdendo o senso de invenção do fazer moderno. Beethoven criou vínculo entre sua obra monumental e peças de outros compositores. No cenário azul da liberdade política. A Europa se preparava para substituir o canhão pelo pincel. E pelas claves sinfônicas. Sim, a obra musical do futuro será escrita com a coragem política de Beethoven. E seu espírito inovador. Inspirando a paz. Enfrentando a mediocridade de tiranos que forjam plutocracias. Quem será o compositor que vai compor o réquiem político de Donald Trump?





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.



Veja também