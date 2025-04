Beleza ministerial

A- A+

Recentemente, causou grande balbúrdia as declarações do Presidente da República Federativa do Brasil, ao emitir juízo de valor estético da ministra das Relações Institucionais. Deixando os discursos acalorados sobre o tema, em que estão recheados de interesses políticos, surge a seguinte questão: o que é o belo?

Embora o gosto seja algo do campo da subjetividade, David Hume sugere que existe um tipo de sensação, sendo ela comum a uma parcela significativa da humanidade. Mesmo assim, surge uma outra questão: será que o gosto realmente existe em todo ser humano ou se torna um produto da educação que recebe?



Se o gosto é um sentimento e está ligado a sensação, quando tratamos de beleza, a mesma não está exatamente na coisa em si, mas no que consegue despertar sentimentos nas pessoas. Não é debalde a seguinte frase: a beleza está nos olhos de quem vê. Porém, se o belo pode ser considerado algo racional, o mesmo deve ser encarado como característica da coisa em si. Assim, concluiu David Hume que a beleza nada mais é que um sentimento com raiz subjetiva. Mesmo assim, nada impede da existência de um senso comum com relação ao gosto.



Na visão kantiana, assim como Hume, a questão da beleza não é algo objetivo, ou seja, existe no juízo um padrão. Conclui-se que para Kant, a diferença do gosto que se percebe diariamente não é porque o belo não seja objetivo, mas o problema é que o sujeito nem sempre fica desinteressado e sem pensar na teleologia do contemplar artístico.

Segundo Platão, a educação para o gosto seria do amor à verdade do mundo inteligível, acontecendo a libertação da alma através de uma escalada.

Na verdade, amar primeiramente a beleza física dos objetos deveria ser visto como o estágio inicial dessa educação. As almas devem buscar amar primeiramente o que se entende por beleza sensível, para depois alcançar o amor pela beleza dos universais. Assim, primeiro se deve amar os belos corpos e logo depois as belas ações.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também