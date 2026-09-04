Bem-vindo ao mundo, Dante!

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Hoje chegou ao mundo um bebê milagre, muito esperado e amado, que já nasceu cercado de amor e de muitas orações.



Sua mamãe fez de tudo para que você estivesse aqui hoje. Foram meses de uma gravidez cheia de intercorrências, vários internamentos, dias e mais dias no hospital, momentos de medo, preocupação e muita fé. Mas Deus esteve presente em cada detalhe e, no tempo de Deus, permitiu que esse pequeno milagre chegasse aos nossos braços.



E você ainda chegou para completar uma família que já tinha um super irmão: *Noah!* Um rapazinho cheio de amor, carinho e cuidados para dar ao seu irmãzinho. Tenho certeza de que Dante terá em Noah um grande companheiro, protetor e amigo para a vida inteira.

Foto: Acervo Pessoal





Dante, você foi motivo de preocupação para as titias, mas também foi motivo de muitas orações. E hoje o nosso coração transborda de alegria por saber que você chegou!



Parabéns aos papais por esse presente tão precioso! Que Deus abençoe a vida do Dante, proteja cada passo seu e que nunca lhe faltem saúde, amor e a presença de Deus.



Seja muito bem-vindo, Dante! Você já chegou mostrando que milagres existem e que Deus cuida de cada detalhe.



E que lindo será acompanhar o amor entre esses dois irmãos: *Noah e Dante.*

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