Benefícios estratégicos da auditoria independente

A auditoria independente (AI) consiste no exame das demonstrações contábeis (DC’S) de uma empresa, conduzido por profissionais externos, experientes e habilitados e sem qualquer vínculo com a empresa auditada. Essa prática tem crescido significativamente no Brasil e no mundo, à medida que usuários das informações contábeis (investidores, instituições financeiras e órgãos públicos), buscam maior transparência e confiabilidade nos dados apresentados pelas empresas.

Como resultado da AI é emitido um relatório que tem como principal benefício fortalecer a credibilidade da empresa, junto ao mercado e aos stakeholders. Além disso, vários outros benefícios estratégicos são proporcionados pela AI, conforme apresentado a seguir: (1) melhora a classificação de crédito, também conhecida como rating de crédito, junto as instituições financeiras (bancos). Esse rating de crédito, que é uma nota concedida pelos bancos, para uma empresa, por meio de uma classificação do risco de investimento, pelo fornecimento do empréstimo.

Quando uma empresa alcança uma boa classificação no rating de crédito, ela consegue empréstimos com mais facilidade, em condições de atrair investidores, de modo a permitir que a entidade possa crescer e expandir suas atividades operacionais. Uma das exigências é que das DC’S da empresa sejam examinadas por AI, registrados na CVM (Comissão de Valores Mobiliários, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que fiscaliza e regula o mercado de valores mobiliários, tendo como missão principal proteger os investidores).

A partir das DC’S auditadas, os bancos confiam que os procedimentos adotados são corretos e consistentes e os números estão apresentados adequadamente , melhorando o rating de crédito e as condições da operação para a empresa; (2) contribui na pontuação da avaliação técnica da empresa no processo licitatório, principalmente junto as instituições públicas, assegurando aos órgãos públicos que a contratada possui uma boa governança e responsabilidade social;

(3) aumenta a confiabilidade dos credores e fornecedores, na concessão ou liberação de crédito. Para gerar uma relação de confiabilidade, junto aos credores e fornecedores, as DC’S auditadas devem refletir uma posição clara dos números e a sua capacidade de geração de recursos para o cumprimento das suas obrigações. Isso significa dizer que, à medida que demonstra mais confiabilidade no seu negócio, melhora o valor do seu crédito para compra junto ao fornecedor, aumentando os prazos e as condições negociais para ambas as partes;

(4) reflete que a empresa cumpre as normas e as leis (compliance), dentro das suas atividades operacionais, refletindo que a entidade tem compromisso com a transparência. Em resumo, a AI não se limita ao cumprimento de exigências legais. Ela representa um instrumento estratégico de gestão, governança e crescimento paras as empresas. Ao adotar essa prática, as empresas não apenas aumentam sua credibilidade no mercado, mas também constroem um ambiente mais sólido, transparente e competitivo para seus negócios.





