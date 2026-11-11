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O Brasil decidiu regulamentar as apostas online. Exigiu autorizações, cobrou outorgas e estabeleceu regras para as empresas interessadas em operar no país. Ao proibir posteriormente a atividade, abriu uma discussão que vai além dos prejuízos sociais associados ao jogo: o que acontece com as relações constituídas sob autorização do próprio Estado?

Essa questão está entre os pontos que o Supremo Tribunal Federal terá de enfrentar. O ministro Luiz Fux suspendeu os processos que discutem a constitucionalidade da medida provisória que proibiu as bets, buscando evitar decisões divergentes nas demais instâncias. O mérito da controvérsia, contudo, permanece em aberto.

A preocupação do governo com a renda das famílias e a dependência em apostas merece respeito. Há danos que exigem uma resposta firme do poder público, sobretudo quando atingem menores e pessoas em situação de vulnerabilidade. Reconhecer a gravidade do problema também exige discutir se a solução escolhida terá condições de enfrentá-lo.

Uma plataforma pode sair do ar sem que seus usuários deixem de apostar. Parte deles poderá procurar sites clandestinos, inclusive sediados no exterior. Nesse ambiente, quem responde por um prêmio não pago? A quem o consumidor recorre quando o dinheiro desaparece?

A empresa autorizada tem responsáveis identificados e está sujeita à fiscalização e à Justiça brasileira. Isso não elimina fraudes nem assegura, por si só, proteção suficiente. Permite, porém, cobrar obrigações e aplicar sanções. Com operadores clandestinos, até identificar o destinatário dos valores pode ser difícil.

Os números do Ministério da Fazenda mostram o tamanho da mudança. O Relatório de Gestão Integrado de 2025 registra aproximadamente R$ 9,95 bilhões em tributos federais recolhidos pelo setor naquele ano, além de R$ 2,5 bilhões em outorgas de autorização. São valores que ajudam a dimensionar uma atividade incorporada ao sistema formal, com obrigações perante o Estado.

A comparação com os cassinos de Las Vegas tem seus limites. Frequentar um estabelecimento físico exige deslocamento; apostar pelo celular pode levar poucos segundos e estar ao alcance do usuário a qualquer hora. Essa facilidade reclama controles específicos. Restrições à publicidade, verificação de identidade e mecanismos de prevenção à dependência precisam funcionar na prática, com fiscalização capaz de detectar falhas e puni-las.

Também é preciso considerar os compromissos assumidos sob as autorizações concedidas. Empresas contrataram empregados, desenvolveram sistemas e celebraram contratos. O pagamento de uma outorga não lhes garante regras imutáveis. Mas a revisão da política pública deve enfrentar o destino desses vínculos e dos valores recolhidos.

É aí que a segurança jurídica ganha sentido concreto. A análise de eventuais regras de transição, restituições ou reparações dependerá da legislação e das circunstâncias de cada caso. Esses efeitos não podem ser deixados sem resposta apenas porque a atividade passou a receber tratamento mais restritivo.

A decisão de proibir exige avaliar se uma fiscalização mais rigorosa poderia alcançar a proteção pretendida. Sob o exame da proporcionalidade, cabe considerar a eficácia dessas alternativas e as consequências da proibição. A resposta exige evidências, inclusive sobre a capacidade de combater a oferta ilegal que continuará tentando alcançar os apostadores.

As empresas autorizadas, por sua vez, devem assumir responsabilidades compatíveis com o risco do negócio. O recolhimento de tributos e outorgas não compra tolerância com práticas lesivas. Quem descumpre as regras deve sofrer sanções efetivas, inclusive perder a autorização quando cabível.

O julgamento do Supremo alcançará, portanto, duas preocupações que precisam caminhar juntas, a proteção das famílias e os deveres do Estado ao rever uma atividade que autorizou. O resultado deverá ser avaliado pela redução dos danos. Se as empresas fiscalizadas forem afastadas e os operadores clandestinos encontrarem espaço para crescer, a política terá falhado justamente com quem pretendia proteger.

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*Advocacia Piauhylino Monteiro

**Pessoa de Mello e Alencar Advogados

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