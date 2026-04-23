Bilhete numa manhã clara e azul

A- A+

Maísa Matarazzo. De família quatrocentona paulista. Decidiu ser cantora no final dos anos 50. Voz madura, moderna. No veludo tonal da de Julie London. Viveu, cantou, fez sucesso. Reinaugurou a vida a seu modo. Tanto cantou, tanto viveu. Que mergulhou em excessos de vida e riscos da sorte.

Antônio Maria, o bom Maria, compassivo como sempre, escreveu um bilhete para Maísa. De Maria para Maísa. Maísa o recebeu. E se guardou.

Aqui vão trechos do coração solidário de Maria para Maísa:

“Minha prezada Maísa. Sabe você com que cores se costuma pintar os maus momentos e as aflições alheias. Ontem, por exemplo, me disseram que você, num só desespero, além de cortar os pulsos, abrira o gás do banheiro e ingerira dose violenta de comprimidos tóxicos. (...).

Hoje, graças a Deus, os noticiários da imprensa contaram a história direito, explicando que você apenas tomara um pileque maior e alguns comprimidos além. Contra os pileques, não tenho nada a reclamar. Também os tomo e só Cristo sabe com que desgosto lamento os erros a que eles me levam. Mas no beber há um mistério, uma sabedoria e, além disso, um recolhimento que nos leva sempre aos copos com independência e estado de graça”.

O remetente aborda o assunto com a delicadeza de jardineiro. Que sabe cuidar de rosas. Continua Maria:

“Mas, minha prezada Maísa, queria conversar sobre a morte, dentro da verdade irrefutável de que a vida, mesmo quando não chega a ser uma delícia, é uma fascinante experiência de luta e coragem, bela não só nos momentos de intensa felicidade, como, e mais ainda, nos transes dolorosos, de que saímos mais livres e fortes”.

Aqui, artesão do sentir, Maria vai ao ponto crucial:

“O suicídio contém uma desforra e este é seu lado fascinante. Mas o suicídio contém a morte e este é seu defeito irreparável. Há muito o que ver e sentir. Há muito o que amar ! Em mim e em meus semelhantes intranquilos, haverá, um dia, aquela manhã clara e azul e, com os olhos da alma sossegada, veremos toda a beleza da rosa, toda a luz do lago duro e prisioneiro, o sopro de manhã cheia de pássaros, o convite do amor no ser que passa”.

No seu bilhete, que é uma canção, quase um adágio, Maria ressalta:

“Há uma série de acontecimentos recentes, em minha vida, que só por eles jamais cometeria a ingratidão de matar-me. Poderia enumerar alguns: o caminho de Versalhes, a descida do Tejo, a estrada de Teresópolis, a noite que acabo de dormir, pesadamente”.

Andante, presto, Maria arremata. Com uma saída feita de coragem e liberdade:

“Minha jovem amiga, abra uma janela de sua casa – a que dá para o mar ou para a montanha. Procure o mundo e dê-se por perdida. Viva, sem a nervosia de procurar-se a si mesma, porque cada um de nós é um perdido, um ilustre perdido, na humanidade vária e numerosa. Viva, que no fim dá certo.

É o seu amigo,

Antônio Maria.

05.06.1958.”

O bom Maria, como chamava Vinicius de Moraes, amigo e companheiro de farra, era amparo. Sabia segurar o tranco. Apoiar quem precisava de uma mão. Um abraço. Só não conseguiu enganar a indesejada. Que o derrubou, na madrugada covarde, numa calçada de Copacabana.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também