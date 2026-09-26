Biocombustíveis devem substituir o combustível fóssil do transporte marítimo. O etanol sai na frente

A- A+

Segundo escritos Vedas, a cana-de-açúcar foi domesticada entre 7.000 e 6.000 anos AC e adoçou a boca de todos. A garapa aquecida originou mel, rapadura e açúcar para abastecer o mundo, e o álcool de biomassa surgiu em 1860.

A cultura da cana-de-açúcar aportou em Pernambuco em 1534 no tempo das Capitanias Hereditárias. Das primeiras colheitas moídas nos engenhos banguês surgiram os méis, as rapaduras e os açúcares, e para dinamizar o setor as usinas assumiram a produção para os mercados nacional e internacional, e até o fim da segunda grande guerra o Estado era o maior produtor nacional.



Os cultivos se expandiram pelas encostas dos morros, e como havia mão de obra disponível, a atividade evoluí naturalmente.



No Brasil o álcool foi destilado pela primeira vez em 1925, o IAA foi criado em 1933 e a partir de então a experimentação de campo gerou informações para elevar a produtividade dos cultivos.



A primeira provocação que a cana sofreu foi substituir a gasolina que faltou durante a 2ª grande guerra mundial, a Usina Serra Grande em Alagoas produziu USGA, mistura de álcool, anilina e óleo de mamona e tudo voltou ao normal. A cana-de-açúcar aceitou o desafio e a resposta foi imediata e explícita.



Nos tempos áureos da cana em Pernambuco, 121 usinas, algumas “meio aparelho”, processavam as colheitas para produzir essencialmente açúcar, e nessa época as informações técnicas para apoio a produção, eram importadas do próprio Brasil e do exterior, e para evitar maiores danos aos canaviais foi criada a Estação Experimental de Barreiros para quarentenar e testar variedades de canas importadas.



O IPEANE desenvolvia projetos com experimentos de adubação, e cruzava varietais exóticas na busca de indivíduos mais adaptado às condições ambientais locais e tudo isso contribuiu para Pernambuco ser apelidado Leão do Norte.



Mesmo a evolução da produção acontecendo em terras inclinadas, como existia disponibilidade de mão de obra operacional, tudo andava bem, mas o Estado perdia relevância para regiões sem tradição na atividade, mas por mecanizar suas lavouras conviviam com menores custos de produção e competiam melhor, mas por ser atividade centenária e de execução profissional, mesmo com óbices econômicos o setor manteve-se ativo, muitas usinas prosperaram tanto que 17 anos após a perda da primazia, uma dessas empresas locais fabricou 1 milhão de sacos de açúcar em uma única safra e foi considerada na época, a maior produção individual do planeta.



A impossibilidade de mecanizar as lavouras reduziu a adoção de tecnologia com reflexos na baixa produtividade, que aliada aos elevados custos de produção, não concederam ao setor canavieiro os benefícios plenos dos programas governamentais de ampliação dos cultivos, e mesmo com todas essas dificuldades operacionais, na safra 1986/1987 foram colhidos quase 26 milhões de toneladas de colmos processados por 36 unidades industriais, graças ao profissionalismo do setor.



Hoje, 40 anos após esse grande feito 13 usinas e 2 destilarias esmagam cerca de 12 milhões de toneladas por safra e precisam se reinventar para competir em um mercado nacional bastante competitivo.



Mesmo com todas essas dificuldades, a cana em Pernambuco sempre foi a base da economia regional, e para permanecer como alternativa empresarial formadora de renda e emprego o desempenho produtivo das lavouras precisa melhorar bastante, e isso só vai acontecer quando os plantios manuais e de tração animal dos cultivos forem abolidos. Os canaviais precisam descer as ladeiras e se estabelecerem nas terras mecanizáveis, porque só assim poderão conviver com eficiência e custos de produção condizentes com a realidade, e se prepararem para atender os novos desafios que estão por vir com mudanças no consumo de energia pelas máquinas.



Segundo a AFCP, o custo de produção da tonelada de cana de cultivos manuais é R$ 215,00 e como o valor recebido da venda é R$ 140,00, o sistema manual provoca prejuízo de R$ 75,00/t e com esse desempenho econômico a atividade é inviável.



Mesmo concebendo que a sistematização da mecanização nas terras da Zona Norte é reduzida, na Zona Norte a extensão é o dobro da Zona Sul, os canaviais precisam de ambiente propício para se reerguer, melhorar o desempenho produtivo com absorção de tecnologia e elevar brutalmente a produtividade para poder se beneficiar dos picos de preços das commodities nos mercados.



A cana é uma cultura que tem potencial genético para responder a desafios, e em várias oportunidades as entregas foram expressivas, mas para que isso aconteça é necessário que o manejo seja condizente com as virtudes.

Talvez de todos os desafios que a cana tenha sido submetida, o maior foi na substituição da gasolina usada pelos automóveis. Em menos de 10 anos o Brasil saiu de 600 milhões de litros para cerca de 3,4 bilhões de litros por safra, e tudo álcool de cana, mas nosso povo ao que tudo indica, não se empolgou muito com os benefícios provocados nas máquinas e no ambiente.



O primeiro automóvel a álcool surgiu em 1978, o flexível que consome tanto gasolina quanto álcool em 2003 e representa hoje 80 % da frota nacional, e não se admite que passados 50 anos da implantação de um programa dessa grandeza, apenas 30 % dos proprietários optem por abastecer seus veículos com um combustível limpo, e certamente o motivo é o desconhecimento dos benefícios da mudança.



O Brasil produz anualmente cerca de 40 milhões de toneladas de açúcar e quase 40 bilhões de litros de etanol, e o mercado tem avisado que tem muito açúcar para consumo de pessoas e pouco etanol para futuras substituições de combustíveis nos transportes. O açúcar, há muitos séculos deixou de ser a especiaria e agora é considerado alimento que provoca de distúrbios orgânicos, e como a oferta é maior que a procura o preço despencou, caso típico da ação da lei de mercado.



Como a mudança do modelo industrial, reduzir açúcar e priorizar etanol, não depende no momento do campo, é só virar a chave da produção e optar pelo outro produto que o mercado mais procura.



O uso de combustível limpo é a opção natural do mundo, e já que é comum nos veículos a combustão, as termoelétricas que operam com motores de alta potência se preparam para substituir combustível fósseis por etanol, essa opção acontece em Suape, e o outro setor que também tem prazo para descartar o uso de derivados de petróleo é o transporte marítimo.



Navios que transportam 80% das cargas por todo o mundo, consomem Bunker (Heavy Fuel Oil) e Marine Gas Oil, combustíveis fósseis que na queima pelos motores expelem óxidos de enxofre além e outros gases poluentes e contaminantes atmosféricos, causando danos graves a vida, formando também chuvas ácidas e acidificando os oceanos, e pelo que dispôs a International Maritime Organization – IMO que é a entidade de controle ambiental, até 2030 acontecerá a substituição integral por combustíveis menos poluentes.



Cerca de 95% dos motores das embarcações são abastecidos com Bunker, e os combustíveis alternativos passíveis de substituição são gás natural liquefeito (GNL), metanol, amônia e principalmente etanol, e desses todos o etanol é avaliado como o que promoverá substituição mais eficiente, por ser combustível líquido de fácil fluidez e sem problemas de armazenamento. Se substituição acontecer com algum dos outros elencados, é preciso promover modificações estruturais nos equipamentos de transferência e nas instalações armazenadoras.



O transporte marítimo é feito por cerca de 30 mil navios que consomem cerca de 500 bilhões de litros de combustíveis anualmente, e cada um desses navios é abastecido com até 1 milhão de litros, e diante desses números o Brasil que é o segundo maior produtor de etanol do mundo, e se optasse em transferir sua produção para um único consumidor, não atenderia nem 10% da demanda, vez que a produção anual de etanol pelo país é inferior a 40 bilhões de litros.



É evidente que a opção do Brasil não é se responsabilizar por toda a troca do combustível da navegação mundial, mas é verdade que se beneficiar com parte expressiva dessa demanda deverá duplicar a produção de etanol de todas suas origens para melhor participar da demanda de energia, e a redução proporcional do açúcar certamente melhoraria os preços das duas commodities nos mercados, menos açúcar nas mesas e mais etanol nos tanques dos motores.



Tentando incluir Pernambuco em um programa dessa dimensão, é importante detalhar alguns aspectos da realidade produtiva. O Estado produz cerca de 400 milhões de litros de etanol e 1 milhão de toneladas de açúcar por safra, e mesmo concebendo que são valores de certa forma inexpressivos, a expectativa é que também aconteça mudança do mix industrial, e que também aconteçam melhorias expressivas nos preços dos dois produtos industriais.



A produtividade média de cana no país é de 79 t/ha e a de Pernambuco é 50 t/ha, e com essa baixíssima produtividade a atividade não se sustentará por muito tempo com esse prejuízo, e a perspectiva de produzir mais etanol para participar da demanda, o setor sucroalcooleiro carece de reflexões profundas para bolar um programa, que além de elevar produção rural, promover também mudanças industriais vez que nem todas as usinas estão habilitadas a executar rapidamente a mudança dos produtos fabricados.



O vislumbre do surgimento de outro programa de incentivo à produção desafia Pernambuco a produzir melhor. A inexistência de terras de relevo adequado para expandir cultivos limita a expectativa de elevação da produção, e vira o foco para elevar a produtividade e manter a mesma produção em menor área de cultivo, duplicar a produtividade média estadual é tarefa que requer investimento e tecnologia, e se nada for feito com esse espectro as propriedades perderão a capacidade de formar renda e manter empregos.



O compromisso da indústria em priorizar a produção de etanol em detrimento do açúcar, e certamente esse é mais fácil e mais rápido de execução.



Mesmo que Pernambuco não tendo em sua área territorial grande extensão de terras próprias para mecanizar extensivamente as lavouras de cana, é sempre bom enfatizar que o ambiente produtivo da Zona da Mata é rico, tem ótima malha de recursos hídrico, além de boa pluviosidade que se complementada com a irrigação controla a seca estacional que tanto sacrifica as soqueiras na colheita. Outro recurso expressivo é que a proximidade dos portos para importação e exportação de produtos industriais é ínfimo, e usina mais distante fica a menos de 200 km de Suape, que é o segundo mais importante porto do país.



Diante desse novo vislumbre energético para atendimento do transportes marítimo, destacando-se que a referência é apenas de uma alternativa, e que certamente os aviões no futuro também demandarão volumes expressivos de derivados da cana, certamente a classe que mais se beneficiará com a implantação de programas desse porte seja a dos fornecedores de cana, vez que o desbalanço atual das produções de açúcar e etanol serão modificadas, os preços das commodities sofrerão mudanças expressiva motivadas pela lei de mercado, e como esses dois produtos compõem a valoração da ATR, os reflexos acontecerão nos recebimentos dos fornecimentos das canas às usinas .



É preciso enfatizar que estar-se falando em projeções para o mercado da cana, mesmo que nada ainda esteja equacionado, a chance de acontecer é grande, e Pernambuco não tem mais o direito de não se preparar para se beneficiar com os ganhos que um programa dessa envergadura promove. Se não pode expandir cultivos por não dispor de terras com aptidão, pelo menos promova eficiência nas pequenas áreas que dispõe, fazer menores plantios e colher maiores produções.







____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também