"Bloqueou ?". Ou o falso brilhante

A pergunta, contida no título deste artigo, “Bloqueou ?”, foi extraída pela Polícia Federal. De conversa entre o ministro do STF, Alexandre Moraes, e o ex-banqueiro, Daniel Vorcaro. Conversa gravada no dia em que o Vorcaro se preparava para viajar ao exterior. E terminou preso. Por ordem do ministro do STF, André Mendonça. Designado como novo relator da investigação do Banco Master. Substituindo o ministro Dias Toffoli. Que perdeu as condições técnicas de continuar relatando o processo. Após a Polícia Federal descobrir que os irmãos de Toffoli negociaram com Vorcaro ações de um resort no Paraná.

Uma sexta-feira prosaica. O sol, brilhando, anunciou, desde cedo, um azul de Portinari. O noticiário não se mostrou tão colorido assim. Mas, à medida que fui examinando as informações, os fatos mostraram-se animadores. Seguinte: até então, a democracia brasileira estava sustentada pelo Moraes. Sim, o Moraes segurava o estandarte. Prendeu o Bolsonaro. Relatou o processo dos golpistas. Destacou-se como paladino da república.

Mas, acontece que, nas articulações privadas, o Moraes trocava figurinha com o Vorcaro. E o Banco Master passou a pagar ao escritório da mulher de Moraes alguns milhões de reais, mensais, a título de consultoria. Ora, diante de tal negócio, o assunto mudou de figura. O paladino passou a figurar como tartufo. “Tartufo” é uma peça do autor francês, Moliére. De 1664. Retrata um falso devoto. Tornando o termo sinônimo de hipócrita.

A manhã continuava bela. Sol a pino. O rio Capibaribe navegando mansamente suas curvas urbanas. Pensei. Em que situação vai ficar a democracia brasileira? Em que alicerce judicial vai ficar o processo do Banco Master? A imprensa continuava a jorrar notícias: o ministro André Mendonça deu força à investigação. Que tinha sido estancada por Toffoli. Vorcaro foi transferido para presídio federal. E a Polícia Federal prosseguiu inventariando as informações dos equipamentos eletrônicos do Banco Master.

Pensei: a democracia brasileira está sustentada por algo sólido, institucional. O que será isso? As instituições brasileiras. A institucionalidade do Estado brasileiro. A CPMI do Congresso Nacional que está exibindo as ruínas do Careca do INSS. E as sombras do Lulinha. Além das instituições parlamentares, a democracia brasileira está sustentada pela imprensa. Sim, a mesma imprensa que era atacada por Bolsonaro. E que, agora, foi ameaçada por Vorcaro. Dizendo que era preciso quebrar todos os dentes de um jornalista que abordava o tema do Banco Master.

A democracia brasileira não precisa de paladinos. Que viram tartufos. Nem de tiranetes. Que ameaçam a imprensa. E viram condenados. Não. A democracia brasileira precisa de instituições. Comissões de inquérito, investigações da Polícia Federal, agilidade da Procuradoria da República. Ao invés da lerdeza exibida pelo Gonet. E de jornalistas que se arriscam a perder os dentes. De repórteres que batalham diariamente pela verdade. A verdade da democracia.





