BR não pode girar em torno do umbigo do aiatolá vermelho 

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MONTANHAS DA JAQUEIRA – A terra gira, a lua gira, os planetas giram, as estrelas giram, os girassóis giram, graças a Deus! Este planeta Brazil não pode girar apenas em torno do umbigo do aiatolá da seita vermelha.

A poderosa revista Veja fez a revelação de que existem sussurros e conspirações nas cavernas do poder com vistas a substituir o principal centroavante da seleção do Planalto na guerrilha eleitoral deste ano.

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O pobrezinho do Neymar continua em recuperação, o técnico Ancelotti ainda não decidiu se ele jogará na copa do mundo. Está na idade avançada de 34 anos. As torcidas organizadas e desorganizadas afirmam que o velhinho da seita vermelha, com a idade de ser bisavô de Neymar, deveria pendurar as chuteiras e ir para casa jogar gamão, cuidar dos netinhos, ou cuidar do filho Lulinha que é meio treloso. O joelho de Neymar e a CPMI da INSS guardam mistérios entre o céu e a terra. E o ancião da seita do cordão encarnado sofre com esses mistérios. Aliás, o joelho de Neymar é puro e inocente nessa história.

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No caso de impedimento de Neymar, o técnico Ancelotti dispõe de várias alternativas para o lugar dele, aliás, o lugar da seleção que ninguém é dono absoluto. Quem seria o poste para substituir o centroavante vermelhoo? Este é o Xis do problema, o antigo Twitter do problema. O poste Radar já foi testado e deu chabu. Excluídos os postes improvisados tipo Camilo Santana, restaria o Doutor Chuchu, promovido a protagonista da cena do crime.

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Para ganhar autonomia de voo o Doutor Chuchu dependeria de um impulso maior de modo a romper a força de gravidade entre a seita vermelha raiz e a Chuculândia, assim feito a sonda da missão Artemis para vencer a barreira da gravidade entre a Terra e a Lua.

Os altos índices de rejeição e o maior risco de derrota diante do avanço dos adversários conspiram contra o centroavante vermelho. Este ano, na esfera de gravidade do cowboy Donald Tramp, não haverá dólares da CIA para financiar os movimentos de esquerda abaixo da linha do Equador. Faz parte da linha de combate à cultura WOKE nas Américas, na base da força bruta do Big Stick, o grande porrete nada diplomático.

O velhinho não é mais aquele, o que se há de fazer com ele?! O pobrezinho padece da fadiga dos materiais, enferrujou o cérebro.

Os matemáticos dizem que em termos de aprovação/rejeição, o guru vermelho atingiu a curva de Napoleão invertida.

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O aiatolá do cordão encarnado acostumou-se às glórias do poder desde a primeira eleição para presidente em 2002. Manda e desmanda nestes roçados de cabresto. O fantasma de uma derrota eleitoral agora, montado na garupa do poder, seria equivalente a uma viagem, sem retorno, ao lado escuro da Lua. Ficou triste quando o cowboy Donald Tramp capturou seu amigo o ditador Nicolás Maduro na Venezuela. O galegão espera sair do imbróglio no Irã para intervir em Cuba dos amores comunistas da caterva vermelha.







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