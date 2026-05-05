Brasil, desordem e retrocesso

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Contrariando o lema de nosso símbolo máximo “Ordem e Progresso”, o País parece se submeter a “desordem e retrocesso”, político, econômico e institucional, talvez contaminado pelas mazelas dos novos tempos de desarranjo global, contando inclusive com a ação e indisfarçável evidencia do concurso de elementos internos e externos. Mais uma vez disseminando vírus de confusão e dissenso, potencializando os efeitos da temida polarização, que grassa na Nação, corroendo a Democracia como o último bastião da resiliência e orgulho nacional.

A constatação do citado desarranjo que mais uma vez o País atravessa compromete nossa esperança por dias melhores sob a égide da paz e harmonia que tanto precisamos para juntar os cacos do que ainda nos resta para o enfrentamento dos problemas desse eterno “gigante adormecido”. Ele custa a acordar acometido de tantos e perturbadores pesadelos que insistem em nos atormentar.

Para efeito de uma utópica reflexão visando a redescoberta do Brasil de nossos sonhos, que tal convocar em caráter emergencial um gabinete de crise composto pelas “sumidades” representantes de gregos e troianos. É uma tentativa pública de entendimento, entre os desprovidos de vergonha, autocrítica, petulância e ridículo ufanismo político em causa própria, que tanto nos constrangem.

Talvez a fantasiosa tentativa aventada para a o concerto da Nação não cogite contar nem de longe com os nomes dos atuais pretendentes ao trono do nosso último e saudoso estadista o Imperador Pedro II, inspirando respeito, confiança e admiração de seus súditos de qualquer credo ou cor de todos os quadrantes do País. Desta feita democraticamente republicano, conforme desejo há tempos manifesto e já adotado pelos brasileiros e infelizmente tão mal conduzido na atualidade, carente que está de harmonia institucional, ética e o mais absoluto despreparo ao exercício de tão delicada e importante missão.

Pontuando a semana marcada por saltos e sobressaltos de toda ordem, que vão de políticos, climáticos e até culturais, com o aclamadíssimo show de Shakira no Rio de Janeiro, mostrando que quando o espetáculo é do interesse comum a tão sonhada unificação acontece para a satisfação de todos. Por outro lado, quando a queda de braço política se instala quem perde é o Brasil inteiro, premiando os adoradores de si mesmos, como o ocorrido no Parlamento, tirando a expectativa e quase certeza de alguns por um lugar no Supremo Tribunal Federal, completando a frustrada expectativa com a ajuda de São Pedro, nos contemplando com fortes temporais como não víamos há tempos, trazendo mortes e destruição ao estado de Pernambuco.

Por tudo isso, mais uma vez é preciso rezar pedindo a Deus perdão pelos nossos erros, em pensamentos, palavras e obras, que certamente é o que nos falta para alcançarmos a paz.







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