Brasil: e o futuro?

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O Brasil teve três encontros importantes com o futuro. Em 1930, na Revolução Tenentista, com Getúlio Vargas. Em 1955, na aposta da industrialização, saindo do vocabulário rural, com Juscelino Kubitschek. E, em 1994, formulando o Plano Real, que tirou a economia da inflação, com Fernando Henrique Cardoso. Nessas três ocasiões, o país teve fortuna de contar com líderes capazes de semear o futuro.

Getúlio Vargas fundou o Brasil moderno. Criou a legislação trabalhista, a siderurgia e a semente do trabalhismo. Juscelino Kubitschek botou um sorriso no poder. Valsava. E construiu o futuro na forma arquitetônica de Brasília. E Fernando Henrique Cardoso pôs ordem nas contas. Estabilizando a economia.

O ajuste histórico entre nação e liderança é fundamental na lógica da engenharia social. Porque, em sua ausência, a incompetência representa atraso cultural. E empobrecimento econômico. Historicamente, cito dois exemplos: a renúncia ignóbil de Jânio Quadros, em agosto de 1961. Numa tentativa frustrada de voltar ditador. O vice, Jango Goulart, assumiu. E foi deposto em 1964. Por um golpe. O segundo exemplo foi a gestão desastrada de Dilma Rousseff. Que não estava preparada, por temperamento, para dirigir o país. O PIB sofreu desaceleração de mais de 10% em oito anos. E, diante de sua inflexibilidade, ela terminou impedida.

O Brasil tem outro encontro com o horizonte. No próximo domingo: 4 de outubro de 2026. Carregando equívocos do PT. No autoengano. De creditar na eternidade política de Lula. Não renovou quadros. Não montou governo de frente ampla. O resultado está aí. O cenário eleitoral apresenta dois aspectos: de um lado, a miudeza intelectual e moral de Flavio Bolsonaro. De outro lado, a largueza complexa da geopolítica implantada pelo imperialismo global da China e dos Estados Unidos.

O senador Flavio Bolsonaro não mostra preparo pessoal. Não se aproximou de economistas ou estudiosos para alargar sua visão de mundo. Cercou-se na província de milicianos. E montou loja de chocolates. Ultimamente, tem sido pressionado a explicar o pedido de 130 milhões, que fez ao maior fraudador do sistema bancário do país. E porque o dinheiro fez um passeio por fundo de investimento em Miami. Também não justificou o pedido que fez ao presidente Trump para tarifar produtos brasileiros. Prova de entreguismo no breve currículo. O Brasil não merece esvair chances em mãos improváveis de aventura.

De outro lado, o mundo global encerra um ciclo histórico. Com a ambígua aliança entre duas vocações autoritárias: Xi Jiping e Donald Trump. Que bombardeiam o multilateralismo. Desmerecem o legado iluminista do racionalismo de Montesquieu; o acervo liberal dos direitos subjetivos de John Locke; e o humanismo rubro de Caravaggio.

É guerra-fria costurada com o calor do Narcisismo novaiorquino. Ancorado na frieza do olhar indiferente de Partido único de Pequim. Incoincidência que desonra as conquistas civilizatórias. Envergonha os versos de Shakespeare. Esquece as partituras da Nona de Beethoven. Oculta a fantasia maravilhosa de Fellini. Essa era histórica exige mais do que submissão ignara de clã. Que não frequenta bancos em Harvard. Na verdade, a competição contemporânea requer sofisticação. Indo além de vias rotas de mediocridade.

É o que temo. Mediocridade vestida de postiça humildade. Ultradireita pintada de feminismo. O século XXI impõe preparo moral. E integridade pessoal. O Brasil estranha a violência. Dos que adoram armas. Ouvindo o senador Flavio Bolsonaro, observei que ele não completa uma frase. Um pensamento inteiro. Contendo proposta. Ele só ataca. Seus conceitos não ultrapassam cinco palavras. Como diria Nelson Rodrigues, ele é fatal.



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