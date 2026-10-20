Brasil, passado, presente e futuro

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Observando que só podemos projetar o futuro conhecendo o passado, coleção de acertos e desacertos, experiências vividas, o que deu certo ou errado, o que passou e o que não passou e talvez não passará, o que precisa mudar ou ajustar aos novos tempos a uma nova ordem de coisas, a uma nova realidade.

Como analisar o hoje fruto de tudo que já passou, sem ter conhecimento pelo menos de parte relevante de nosso caminho, ao longo de mais de cinco séculos.



Importante também ter conhecimento ainda que parcial sobre o resto do mundo, para saber entendê-los e como interagir com os de fora.

Ter conhecimento elementar do que vem a ser Democracia, tão falada nos discursos, mas pouco praticada, os problemas sociais, as consequências da desigualdade como o mal maior, a capital importância da educação para o hoje e principalmente como alicerce do porvir.

Será que os candidatos ao trono republicano do nosso Brasil, conhecem nossa história do detalhe ao principal ainda que parcialmente? Seriam aprovados num exame básico sobre quem fomos e o que somos? Sinceramente tenho dúvidas, não estou certo, face ao grave comprometimento que externam em pensamentos, palavras e obras.



Temos assistido externalidades grotescas de ignorância, oportunismo, carência de educação elementar para uso próprio e para com terceiros, ou seja, todos nós, como plateia temerosa do que pode estar a caminho.

Isto posto, apenas para uma reflexão ainda que tardia sob vários aspectos, será que não seria importante para efeito do processo de gestão pública no país, a exigência como pré-requisito básico, elementar aos cargos pretendidos, a apresentação pelos candidatos, de conclusão de curso preparatório para tão importante missão de condução do nosso destino, a hoje desprezada "OSPB" Organização Social e Política Brasileira concebida em 1960 lecionada principalmente no ensino médio (antigo 2º grau), com foco no ensinamento sobre a estrutura social e política do País, a Constituição e funcionamento dos três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, naturalmente, que sem prejuízo de temas essenciais dentro das disciplinas de História, Geografia e Sociologia.

A visível carência de educação básica, de preparo técnico, funcional, legal para os cargos disputados recomendam providências dessa natureza na tentativa de evitar constrangimentos, sentimento de vergonha alheia aqui dentro de casa, mas também lá fora nos organismos internacionais, representando a Nação, submetida a grotesca e visível ignorância dos candidatos, a nível municipal, estadual e nacional, que se apresentarem de forma risível como salvadores da pátria dotados de super poderes e capacidade de gestão.

Certamente aprenderam no primário que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, resta saber quem vai redescobrir o Brasil, quantas caravelas serão necessárias, quantos homens armados e desarmados, o desembarque será mais uma vez no Nordeste, o Porto Seguro, será que continua seguro? Teremos a segunda primeira missa? Talvez, quem sabe, pode ser, que seja o que Deus quiser.





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