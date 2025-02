Brasil: Um País, Dois Governos

A- A+

No Brasil de hoje, o cidadão acorda sem saber quem governa sua cidade. Há um prefeito eleito, um governador no palácio, um presidente em Brasília, mas a verdadeira autoridade, aquela que dita as regras das ruas, pode estar a quilômetros de distância, em um presídio de segurança máxima ou em uma favela dominada por criminosos. O país já não tem um único governo. Existem dois. Um deles veste terno, discursa sobre democracia e promete reformas. O outro usa armas, impõe toque de recolher e controla territórios inteiros com leis próprias. O crime organizado não apenas desafia o Estado, mas o substitui onde ele falha.

Os números são implacáveis. Em Salvador, bairros inteiros são controlados por facções que cobram impostos sobre comércio e moradia. No Ceará, ônibus queimam quando um “salve” sai do presídio. No Rio Grande do Norte, delegacias são atacadas em represália a ações policiais. No Rio de Janeiro, favelas inteiras pertencem ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando Puro ou às milícias. E em São Paulo, o Primeiro Comando da Capital (PCC) opera com uma sofisticação digna de corporações internacionais. Não há mais fronteiras: o crime hoje tem escritórios, advogados, estratégias políticas e até serviços de inteligência.

O Estado Rendido

A pergunta mais incômoda não é como chegamos aqui, mas por que não há saída. A resposta está na corrupção estrutural que permeia todas as esferas do poder. Delegados vendem operações. Juízes flexibilizam sentenças. Políticos se elegem com dinheiro sujo. A guerra contra o tráfico nunca foi séria porque muitos daqueles que deveriam combatê-lo lucram com sua existência. As facções perceberam que não precisam apenas de fuzis. Precisam de votos. E já começaram a trabalhar nisso.

Relatórios de inteligência mostram o que antes era apenas uma suspeita: o crime organizado quer mais do que dominar periferias e rotas de tráfico. Ele quer influência institucional. O PCC e o Comando Vermelho já investem na eleição de deputados estaduais e federais, no financiamento de governadores e na cooptação de agentes públicos. A fase de dominação territorial ficou para trás. Agora, a disputa é pelo poder político.

A República do Medo

O cidadão comum se acostumou ao horror. De tanto ouvir sobre chacinas, sequestros e execuções, tornou-se indiferente. No Brasil, morrem mais pessoas por ano do que em guerras civis pelo mundo. Mas a guerra brasileira não é oficialmente reconhecida. Ela acontece nas madrugadas, nos becos, nos presídios, nos tribunais corrompidos. O crime organizado já não precisa se esconder. Ele caminha livremente pelos corredores do poder, enquanto a população tenta sobreviver entre dois governos. Um de papel, outro de sangue.

O que resta saber é até quando esse país dividido continuará de pé.



*Médico, empresário, escritor.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também