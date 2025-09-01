Brasil x EUA: as barreiras que estão redesenhando o comércio internacional

A- A+

Nos últimos meses, o cenário global vem dando sinais claros de que estamos entrando em uma nova configuração geopolítica. Potências historicamente dominantes, como os Estados Unidos, passam a conviver com a ascensão de novos protagonistas. A decisão recente do governo americano de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros — o chamado “tarifaço” — é um exemplo concreto dessa mudança e já provoca efeitos imediatos, principalmente entre empresas e profissionais que dependem de negócios internacionais.

No universo do cross-border, que é o conjunto das operações de pagamentos internacionais, essa medida pode abrir espaço para a diversificação de moedas utilizadas nas transações. Porém, o impacto mais previsível é a retração do volume movimentado. Isso porque muitas empresas que vendiam para os EUA terão apenas dois caminhos: absorver o custo adicional das tarifas ou redirecionar esforços para conquistar clientes em outros mercados. Ambas as opções exigem ajustes significativos e mudam o fluxo tradicional das operações.

Buscar novos mercados não é um exercício trivial. Cada empresa terá de reavaliar seu portfólio, entender se seus produtos ou serviços são competitivos em outras praças e, a partir daí, identificar compradores potenciais. Alguns conseguirão se reposicionar rapidamente; outros, não. Nesse período de transição, é natural que o número de transações internacionais caia, já que parte da energia e dos recursos estará voltada para prospecção — e isso afeta diretamente a receita. A queda no faturamento, aliás, é hoje uma das maiores preocupações das companhias.

A lição é clara: não concentrar todos os clientes em um único mercado deixou de ser uma recomendação teórica para se tornar uma questão de sobrevivência. Diversificar a base de parceiros comerciais é crucial, mas nem sempre viável para todos, já que, no fim, são as leis de oferta e demanda que determinam onde e para quem se consegue vender.

Nesse contexto, acredito que as startups têm uma vantagem estratégica. Pela natureza enxuta e pela cultura de experimentação, conseguem se adaptar mais rapidamente a mudanças regulatórias e econômicas, criando soluções ágeis para cenários em mutação. Novos mercados, novas moedas e novos corredores de pagamentos não são apenas desafios técnicos: envolvem relacionamento, confiança e capacidade de execução. Por isso, contar com parceiros com DNA de inovação — capazes de reagir rápido e navegar em águas turbulentas — é determinante para preservar a viabilidade econômica no longo prazo.

No fim, é nos períodos de instabilidade que surgem empresas mais resilientes. E quem souber agir agora, de forma estratégica e com coragem para se reposicionar, estará muito mais preparado para enfrentar o que vier pela frente.







