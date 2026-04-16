Brasileiros no exterior precisam declarar Imposto de Renda em 2026

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Como advogada e especialista em direito tributário, vejo muitos brasileiros que vivem no exterior acreditarem que comunicar sua saída do Brasil é suficiente para encerrar suas obrigações fiscais. Mas a realidade é outra: a Comunicação de Saída Definitiva é apenas o primeiro passo de um processo mais amplo, que inclui obrigatoriamente a Declaração de Saída Definitiva do País.

Em 2026, o prazo para envio já começou e termina em 29 de maio, e é especialmente importante para quem formalizou a saída em 2025. Mesmo quem já realizou a comunicação no ano passado precisa preencher essa declaração, que corresponde ao período em que ainda éramos considerados residentes fiscais, ou até a data da caracterização da não-residência. Deixar de enviar o documento pode gerar pendências no CPF e complicações futuras, sobretudo em situações de retorno ao país ou movimentações financeiras.

Caso haja imposto apurado, ele deve ser pago em cota única até o fim desse período. Para mim, esse é o momento em que a Receita Federal considera o fechamento da vida fiscal no Brasil. Por isso, é fundamental que todas as informações estejam corretas, incluindo rendimentos e bens até a data da saída.

É importante também lembrar que a saída definitiva não apaga pendências anteriores. Declarações em atraso ou impostos não pagos continuam válidos e podem gerar problemas mesmo após a mudança para o exterior. Muitas pessoas acreditam que, ao sair do país, deixam para trás qualquer obrigação fiscal, mas isso não é verdade. A Receita continua cobrando essas pendências.

O envio deve ser feito por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD) 2026. Na minha experiência, o principal cuidado é não subestimar a complexidade do tema. A legislação tributária, especialmente quando envolve mais de um país, exige atenção aos detalhes. Por isso, recomendo buscar orientação especializada para evitar erros e garantir que todas as obrigações sejam cumpridas dentro do prazo. Cumprir essa etapa é mais do que uma obrigação: é a garantia de encerrar nossa vida fiscal no Brasil de forma correta, evitando problemas futuros.



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